Local Scoreboard

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Keivon Belcher60

GIRLS:

BISHOP ROSECRANS 53
MILLER 16
ALAINA BERRY WOULD LEAD THE TEAM IN SCORING WITH 16 POINTS ELLA LAMBERT WOULD ALSO HAVE A SOLID 14 POINTS AS WELL..
AND CONGRATS TO JENNA MCLAUGHLIN WHO SET THE SCHOOL RECORD FOR REBOUNDS FOR GIRLS AND BOYS IN ONE GAME WITH 26..

GRANVILLE: 35
HILLIARD BRADLEY: 32

BOYS:

TRI VALLEY: 76
RIVER VIEW: 41

PHILO (ELECTRICS): 36
NEW LEXINGTON (PANTHERS): 52

ZANESVILLE : 59
NEWARK CATHOLIC: 57

HEATH: 45
LICKING HEIGHTS :54

CALDWELL: 72
CAMBRIDGE: 63
Tyce DeVolld led all scorers with 35 points, Bede Lori contributed 14 and Carter Wheeldin chipped in 10

GRANVILLE 49
UTICA 40

JOHNSTOWN: 53
LICKING VALLEY: 46

JOHN GLENN: 72
MEADOWBROOK: 33

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Keivon Belcher
Keivon Belcher is from Columbus, Ohio and a 2019 graduate from Heidelberg University. At Heidelberg he played wide receiver and was a captain on the football team. Keivon was also a sports anchor for the school news while co-hosting his own radio show for the school. He has a love for all sports and looks forward to sharing his insight with you.