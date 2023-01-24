Local Scoreboard

GIRLS:
BISHOP ROSECRANS 53
MILLER 16
ALAINA BERRY WOULD LEAD THE TEAM IN SCORING WITH 16 POINTS ELLA LAMBERT WOULD ALSO HAVE A SOLID 14 POINTS AS WELL..
AND CONGRATS TO JENNA MCLAUGHLIN WHO SET THE SCHOOL RECORD FOR REBOUNDS FOR GIRLS AND BOYS IN ONE GAME WITH 26..
GRANVILLE: 35
HILLIARD BRADLEY: 32
BOYS:
TRI VALLEY: 76
RIVER VIEW: 41
PHILO (ELECTRICS): 36
NEW LEXINGTON (PANTHERS): 52
ZANESVILLE : 59
NEWARK CATHOLIC: 57
HEATH: 45
LICKING HEIGHTS :54
CALDWELL: 72
CAMBRIDGE: 63
Tyce DeVolld led all scorers with 35 points, Bede Lori contributed 14 and Carter Wheeldin chipped in 10
GRANVILLE 49
UTICA 40
JOHNSTOWN: 53
LICKING VALLEY: 46
JOHN GLENN: 72
MEADOWBROOK: 33