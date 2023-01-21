Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Manchester 59, Akr. Springfield 45
Andrews Osborne Academy 61, Garrett Morgan 31
Anna 44, W. Liberty-Salem 36
Ansonia 74, Union City Mississinawa Valley 29
Antwerp 41, Hamler Patrick Henry 40
Arcanum 73, Day. Christian 64
Ashtabula Lakeside 67, Conneaut 47
Ashville Teays Valley 64, Bloom-Carroll 56
Attica Seneca E. 70, Upper Sandusky 54
Bay Village Bay 51, Norton 37
Bellefontaine 54, Xenia 47, OT
Bellville Clear Fork 62, Galion 54
Bishop Watterson 49, Plain City Jonathan Alder 45
Can. Glenoak 66, Warren Harding 59
Canfield 54, Poland Seminary 47, OT
Carey 61, Bucyrus Wynford 37
Castalia Margaretta 75, Clyde 69
Centerville 76, Springfield 41
Cin. Anderson 57, Mt. Orab Western Brown 39
Cin. Hills Christian Academy 55, Cin. Country Day 52
Cin. Moeller 53, Cin. Turpin 40
Cin. Mt. Healthy 66, Cin. Winton Woods 54
Cin. Riverview East 54, Cin. Christian 44
Cin. Summit Country Day 59, Cin. Seven Hills 47
Circleville 50, Circleville Logan Elm 38
Cle. St. Ignatius 80, Cle. Benedictine 36
Coldwater 54, Van Wert 52
Collins Western Reserve 51, Milan Edison 43
Cols. Bexley 65, Cols. Wellington 49
Cols. KIPP 68, Pataskala Watkins Memorial 53
Cols. Northland 62, Canal Winchester Harvest Prep 53
Convoy Crestview 60, Celina 35
Crown City S. Gallia 52, Portsmouth Sciotoville 42
Day. Carroll 50, Spring. Kenton Ridge 37
Day. Oakwood 57, Cin. Wyoming 55
Day. Ponitz Tech. 73, Versailles 64
Defiance Ayersville 55, Delphos Jefferson 51
Defiance Tinora 61, W. Unity Hilltop 43
Delta 55, N. Baltimore 36
Detroit U-D Jesuit, Mich. 71, Tol. Whitmer 70, OT
Dublin Coffman 76, Cols. Beechcroft 38
Dublin Jerome 45, Reynoldsburg 44
Edgerton 47, Edon 31
Fairview 82, Cols. Independence 65
Findlay Liberty-Benton 66, Columbus Grove 45
Franklin Furnace Green 61, New Hope Christian 57
Fremont St. Joseph 59, Elmore Woodmore 42
Ft. Loramie 63, Hou 31
Ft. Recovery 53, St. Paris Graham 44
Gates Mills Gilmour 67, Parma Padua 37
Gates Mills Hawken 69, Hunting Valley University 61
Germantown Valley View 61, New Paris National Trail 46
Goshen 60, Cin. Madeira 55
Hannibal River 51, Steubenville 34
Harrison 55, E. Central, Ind. 42
Harrod Allen E. 66, Dola Hardin Northern 49
Heartland Christian 51, Kinsman Badger 50
Huron 60, Norwalk St. Paul 38
Ironton 55, Wheelersburg 48
Jackson Center 45, Maria Stein Marion Local 30
Kalida 62, Leipsic 39
Lancaster Fairfield Union 51, Baltimore Liberty Union 34
Leesburg Fairfield 73, Southeastern 31
Lima Sr. 69, Lima Shawnee 65
Lima Temple Christian 81, Vanlue 56
Louisville 54, Akr. Ellet 32
Lucasville Valley 89, Bainbridge Paint Valley 63
Magnolia Sandy Valley 73, Massillon Tuslaw 50
Manchester 56, Felicity-Franklin 46
Mansfield Christian 67, Loudonville 65, OT
Marion Harding 64, Shelby 48
Martins Ferry 67, Woodsfield Monroe Cent. 47
McArthur Vinton County 55, Oak Hill 47
McGuffey Upper Scioto Valley 60, Bellefontaine Benjamin Logan 37
Mentor 90, Cornerstone Christian 72
Mt. Gilead 77, Morral Ridgedale 63
N. Robinson Col. Crawford 71, Bucyrus 37
New Bremen 47, Botkins 45
Newport, Ky. 69, Cin. Aiken 48
Newton Falls 69, Warren Champion 46
Port Clinton 64, Sandusky St. Mary 25
Salem 61, Canfield S. Range 56, OT
Sebring McKinley 47, E. Can. 43
Shekinah Christian 65, Mansfield St. Peter’s 31
Sherwood Fairview 34, Bryan 32
Sherwood Fairview 82, Independence 65
Smithville 40, Austintown Fitch 36
Spencerville 57, Delphos St. John’s 45
St. Marys Memorial 62, Oregon Stritch 45
Stewart Federal Hocking 66, Marietta 58
Sugarcreek Garaway 62, New Concord John Glenn 41
Swanton 44, Genoa Area 38
Sycamore Mohawk 59, New Washington Buckeye Cent. 27
Tiffin Columbian 77, Kenton 54
Tipp City Tippecanoe 71, Fairborn 46
Tree of Life 50, Howard E. Knox 39
Villa Madonna, Ky. 45, RULH 42
W. Jefferson 69, Day. Jefferson 12
Wahama, W.Va. 77, Reedsville Eastern 37
Warren JFK 61, Can. Cent. Cath. 50
Warsaw River View 0, Thornville Sheridan 0
Whitehall-Yearling 60, Cols. Eastmoor 55
Youngs. Valley Christian 62, Medina Christian Academy 19
OSD Hall of Fame Weekend=
Ohio Deaf 66, Atlanta Area School for the Deaf, Ga. 17
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Cin. Purcell Marian vs. Day. Chaminade Julienne, ccd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/