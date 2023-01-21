Saturday’s Scores

Sports
Associated Press0

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 59, Akr. Springfield 45

Andrews Osborne Academy 61, Garrett Morgan 31

Anna 44, W. Liberty-Salem 36

Ansonia 74, Union City Mississinawa Valley 29

Antwerp 41, Hamler Patrick Henry 40

Arcanum 73, Day. Christian 64

Ashtabula Lakeside 67, Conneaut 47

Ashville Teays Valley 64, Bloom-Carroll 56

Attica Seneca E. 70, Upper Sandusky 54

Bay Village Bay 51, Norton 37

Bellefontaine 54, Xenia 47, OT

Bellville Clear Fork 62, Galion 54

Bishop Watterson 49, Plain City Jonathan Alder 45

Can. Glenoak 66, Warren Harding 59

Canfield 54, Poland Seminary 47, OT

Carey 61, Bucyrus Wynford 37

Castalia Margaretta 75, Clyde 69

Centerville 76, Springfield 41

Cin. Anderson 57, Mt. Orab Western Brown 39

Cin. Hills Christian Academy 55, Cin. Country Day 52

Cin. Moeller 53, Cin. Turpin 40

Cin. Mt. Healthy 66, Cin. Winton Woods 54

Cin. Riverview East 54, Cin. Christian 44

Cin. Summit Country Day 59, Cin. Seven Hills 47

Circleville 50, Circleville Logan Elm 38

Cle. St. Ignatius 80, Cle. Benedictine 36

Coldwater 54, Van Wert 52

Collins Western Reserve 51, Milan Edison 43

Cols. Bexley 65, Cols. Wellington 49

Cols. KIPP 68, Pataskala Watkins Memorial 53

Cols. Northland 62, Canal Winchester Harvest Prep 53

Convoy Crestview 60, Celina 35

Crown City S. Gallia 52, Portsmouth Sciotoville 42

Day. Carroll 50, Spring. Kenton Ridge 37

Day. Oakwood 57, Cin. Wyoming 55

Day. Ponitz Tech. 73, Versailles 64

Defiance Ayersville 55, Delphos Jefferson 51

Defiance Tinora 61, W. Unity Hilltop 43

Delta 55, N. Baltimore 36

Detroit U-D Jesuit, Mich. 71, Tol. Whitmer 70, OT

Dublin Coffman 76, Cols. Beechcroft 38

Dublin Jerome 45, Reynoldsburg 44

Edgerton 47, Edon 31

Fairview 82, Cols. Independence 65

Findlay Liberty-Benton 66, Columbus Grove 45

Franklin Furnace Green 61, New Hope Christian 57

Fremont St. Joseph 59, Elmore Woodmore 42

Ft. Loramie 63, Hou 31

Ft. Recovery 53, St. Paris Graham 44

Gates Mills Gilmour 67, Parma Padua 37

Gates Mills Hawken 69, Hunting Valley University 61

Germantown Valley View 61, New Paris National Trail 46

Goshen 60, Cin. Madeira 55

Hannibal River 51, Steubenville 34

Harrison 55, E. Central, Ind. 42

Harrod Allen E. 66, Dola Hardin Northern 49

Heartland Christian 51, Kinsman Badger 50

Huron 60, Norwalk St. Paul 38

Ironton 55, Wheelersburg 48

Jackson Center 45, Maria Stein Marion Local 30

Kalida 62, Leipsic 39

Lancaster Fairfield Union 51, Baltimore Liberty Union 34

Leesburg Fairfield 73, Southeastern 31

Lima Sr. 69, Lima Shawnee 65

Lima Temple Christian 81, Vanlue 56

Louisville 54, Akr. Ellet 32

Lucasville Valley 89, Bainbridge Paint Valley 63

Magnolia Sandy Valley 73, Massillon Tuslaw 50

Manchester 56, Felicity-Franklin 46

Mansfield Christian 67, Loudonville 65, OT

Marion Harding 64, Shelby 48

Martins Ferry 67, Woodsfield Monroe Cent. 47

McArthur Vinton County 55, Oak Hill 47

McGuffey Upper Scioto Valley 60, Bellefontaine Benjamin Logan 37

Mentor 90, Cornerstone Christian 72

Mt. Gilead 77, Morral Ridgedale 63

N. Robinson Col. Crawford 71, Bucyrus 37

New Bremen 47, Botkins 45

Newport, Ky. 69, Cin. Aiken 48

Newton Falls 69, Warren Champion 46

Port Clinton 64, Sandusky St. Mary 25

Salem 61, Canfield S. Range 56, OT

Sebring McKinley 47, E. Can. 43

Shekinah Christian 65, Mansfield St. Peter’s 31

Sherwood Fairview 34, Bryan 32

Sherwood Fairview 82, Independence 65

Smithville 40, Austintown Fitch 36

Spencerville 57, Delphos St. John’s 45

St. Marys Memorial 62, Oregon Stritch 45

Stewart Federal Hocking 66, Marietta 58

Sugarcreek Garaway 62, New Concord John Glenn 41

Swanton 44, Genoa Area 38

Sycamore Mohawk 59, New Washington Buckeye Cent. 27

Tiffin Columbian 77, Kenton 54

Tipp City Tippecanoe 71, Fairborn 46

Tree of Life 50, Howard E. Knox 39

Villa Madonna, Ky. 45, RULH 42

W. Jefferson 69, Day. Jefferson 12

Wahama, W.Va. 77, Reedsville Eastern 37

Warren JFK 61, Can. Cent. Cath. 50

Warsaw River View 0, Thornville Sheridan 0

Whitehall-Yearling 60, Cols. Eastmoor 55

Youngs. Valley Christian 62, Medina Christian Academy 19

OSD Hall of Fame Weekend=

Ohio Deaf 66, Atlanta Area School for the Deaf, Ga. 17

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Cin. Purcell Marian vs. Day. Chaminade Julienne, ccd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Associated Press