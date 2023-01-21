Friday’s Scores

Sports
Associated Press10

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. East 83, Akr. Firestone 64

Akron Garfield 59, Akr. North 20

Albany Alexander 58, McArthur Vinton County 54

Andover Pymatuning Valley 63, Vienna Mathews 27

Anna 47, Sidney Fairlawn 42

Ansonia 56, New Paris National Trail 32

Arcanum 52, Pitsburg Franklin-Monroe 21

Arlington 46, Pandora-Gilboa 45

Ashland Mapleton 59, New London 41

Avon 49, Avon Lake 44

Bainbridge Paint Valley 64, Southeastern 52

Batavia Clermont NE 61, Felicity-Franklin 49

Bay Village Bay 62, Fairview 55

Beavercreek 59, Springfield 47

Bellbrook 65, Waynesville 64

Belmont Union Local 61, Cambridge 52

Beloit W. Branch 40, Alliance Marlington 37

Berlin Center Western Reserve 50, Atwater Waterloo 43

Bluffton 76, Van Wert Lincolnview 43

Bowerston Conotton Valley 56, Newcomerstown 18

Brecksville-Broadview Hts. 63, Wadsworth 59

Bristol 64, Fairport Harbor Harding 45

Brooke, W.Va. 65, Steubenville 53

Brookfield 59, Campbell Memorial 58, OT

Brooklyn 86, Wickliffe 75

Brookville 73, Germantown Valley View 65

Brunswick 52, Strongsville 47

Caldwell 64, Barnesville 55

Camden Preble Shawnee 65, Newton Local 36

Can. Glenoak 64, Massillon Perry 55

Can. McKinley 53, Uniontown Lake 34

Canal Fulton Northwest 81, Massillon Tuslaw 60

Canfield 66, Youngs. Chaney High School 58

Canfield S. Range 58, Niles McKinley 45

Carlisle 60, Middletown Madison Senior 54, OT

Carrollton 65, Alliance 60

Casstown Miami E. 46, Sidney Lehman 34

Celina 44, Lima Bath 40

Centerburg 57, Howard E. Knox 32

Centerville 80, Miamisburg 50

Chagrin Falls 58, Ashtabula Edgewood 43

Chardon 66, Chagrin Falls Kenston 51

Chesapeake 56, Portsmouth 41

Chesterland W. Geauga 61, Perry 33

Chillicothe 67, Hillsboro 63, OT

Chillicothe Unioto 65, Piketon 55

Chillicothe Zane Trace 86, Chillicothe Huntington 59

Cin. Madeira 64, Cin. Finneytown 48

Cin. Mariemont 42, Cin. Indian Hill 37

Cin. McNicholas 64, Bishop Fenwick 43

Cin. Moeller 50, Cin. Elder 40

Cin. Seven Hills 67, Lockland 53

Cin. St. Xavier 56, Cin. La Salle 48

Cin. Summit Country Day 36, St. Bernard Roger Bacon 35

Cin. Sycamore 48, Cin. Colerain 38

Cin. Taft 51, Akr. Hoban 44

Cin. Withrow 66, Cin. Aiken 21

Cin. Woodward 71, Cin. Hughes 67

Cin. Wyoming 67, Reading 37

Clarksville Clinton-Massie 50, Wilmington 43

Cle. E. Tech 66, Cle. Collinwood 42

Cle. Hts. 75, Shaker Hts. 62

Cle. Hts. Lutheran E. 66, Cle. St. Ignatius 64

Clyde 65, Vermilion 47

Coldwater 44, Rockford Parkway 35

Collins Western Reserve 70, Norwalk St. Paul 63

Cols. Africentric 87, Cols. Walnut Ridge 44

Cols. DeSales 50, Bishop Hartley 38

Cols. Eastmoor 68, West 45

Cols. Linden-McKinley 46, Cols. Centennial 30

Cols. Marion-Franklin 63, South 62

Cols. Mifflin 49, Cols. Beechcroft 40

Cols. St. Charles 35, Bishop Watterson 27

Cols. Whetstone 75, East 54

Columbia Station Columbia 65, Sullivan Black River 57

Columbiana Crestview 52, Youngs. Liberty 39

Convoy Crestview 72, Delphos Jefferson 43

Copley 70, Aurora 60

Cory-Rawson 53, N. Baltimore 21

Coshocton 76, Philo 70

Creston Norwayne 78, West Salem Northwestern 38

Cuyahoga Falls CVCA 63, Can. South 35

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 84, Chardon NDCL 54

Cuyahoga Hts. 52, Kirtland 44, OT

Dalton 81, Apple Creek Waynedale 50

Day. Belmont 70, Day. Stivers 67

Day. Carroll 58, Day. Chaminade Julienne 57

Day. Meadowdale 60, Day. Dunbar 56

Day. Oakwood 70, Franklin 52

Day. Ponitz Tech. 58, Day. Thurgood Marshall 45

Defiance 80, Elida 45

Defiance Tinora 53, Defiance Ayersville 37

Delaware Hayes 67, Sunbury Big Walnut 45

Delaware Olentangy Berlin 49, Lewis Center Olentangy 47

Delphos St. John’s 56, Versailles 45

Delta 57, Archbold 43

Dover 65, Wheeling Central, W.Va. 40

Dublin Jerome 64, Thomas Worthington 49

E. Liverpool 60, Wintersville Indian Creek 42

Edgerton 61, Sherwood Fairview 51

Edon 60, W. Unity Hilltop 39

Elyria Cath. 65, N. Olmsted 61

Fairfield 58, Mason 53

Findlay Liberty-Benton 65, McComb 37

Franklin Furnace Green 83, Portsmouth Clay 58

Fredericktown 79, Danville 70

Galion Northmor 51, Cardington-Lincoln 38

Gallipolis Gallia 68, Coal Grove Dawson-Bryant 38

Garfield Hts. Trinity 57, Middlefield Cardinal 55

Gates Mills Hawken 67, Ashtabula Lakeside 52

Geneva 62, Orange 54

Genoa Area 67, Elmore Woodmore 31

Georgetown 82, Blanchester 48

Gnadenhutten Indian Valley 62, Uhrichsville Claymont 43

Grafton Midview 62, Olmsted Falls 51

Grove City 69, New Albany 53

Grove City Cent. Crossing 33, Lancaster 30

Hamilton 38, Cin. Oak Hills 35

Hamilton Ross 60, Cin. Mt. Healthy 59

Hamler Patrick Henry 56, Bryan 43

Harrod Allen E. 71, Leipsic 68

Haviland Wayne Trace 46, Antwerp 43

Heath 56, Utica 47

Hilliard Bradley 44, Cols. Upper Arlington 30

Hilliard Darby 47, Marysville 41

Hubbard 55, Cortland Lakeview 39

Huber Hts. Wayne 46, Clayton Northmont 38

Huron 62, Castalia Margaretta 39

Ironton 84, Ironton Rock Hill 62

Jackson Center 50, Botkins 32

Jamestown Greeneview 64, W. Jefferson 42

Jefferson Area 54, Poland Seminary 51

Jeromesville Hillsdale 59, Doylestown Chippewa 54

Johnstown 51, Hebron Lakewood 17

Kettering Alter 76, Hamilton Badin 38

Kettering Fairmont 60, Springboro 46

Kings Mills Kings 64, Cin. West Clermont 29

Lakeside Danbury 58, Kansas Lakota 15

Lakewood St. Edward 87, Cle. VASJ 60

Leavittsburg LaBrae 63, Garrettsville Garfield 46

Leesburg Fairfield 60, Manchester 49

Lewis Center Olentangy Orange 71, Hilliard Davidson 40

Lexington 65, Mansfield Madison 58

Liberty Center 45, Swanton 34

Lima Sr. 80, Oregon Clay 42

Lima Temple Christian 59, Waynesfield-Goshen 44

Lisbon Beaver 76, Richmond Edison 35

Lodi Cloverleaf 46, Streetsboro 44

London 43, New Carlisle Tecumseh 30

Louisville Aquinas 77, Hartville Lake Center Christian 68

Lowellville 55, N. Jackson Jackson-Milton 42

Macedonia Nordonia 64, N. Royalton 63, OT

Madison 56, Eastlake North 55

Magnolia Sandy Valley 55, W. Lafayette Ridgewood 44

Malvern 78, Tuscarawas Cent. Cath. 50

Mansfield Christian 45, Crestline 39

Mansfield Sr. 57, Mt. Vernon 42

Maple Hts. 48, Garfield Hts. 47

Maria Stein Marion Local 48, Ft. Recovery 32

Marietta 57, Point Pleasant, W.Va. 45

Marion Elgin 59, Morral Ridgedale 45

Massillon Jackson 63, N. Can. Hoover 47

Mayfield 73, Painesville Riverside 66

McDonald 57, Mineral Ridge 47

McGuffey Upper Scioto Valley 70, Dola Hardin Northern 51

Medina 53, Solon 33

Medina Buckeye 48, Parma Hts. Valley Forge 32

Medina Highland 60, Tallmadge 58

Mentor 72, Euclid 57

Mentor Lake Cath. 69, Parma Padua 52

Middletown 57, Cin. Princeton 56

Milford Center Fairbanks 50, Spring. Cath. Cent. 48

Millersburg W. Holmes 56, Wooster 37

Mogadore 71, Rootstown 38

Morrow Little Miami 58, Cin. Winton Woods 44

Mowrystown Whiteoak 50, Fayetteville-Perry 47

Mt. Orab Western Brown 54, Goshen 49

N. Ridgeville 71, Amherst Steele 62

New Bremen 73, St. Henry 63

New Concord John Glenn 63, McConnelsville Morgan 43

New Lexington 45, Dresden Tri-Valley 43

New Madison Tri-Village 70, Bradford 29

New Philadelphia 60, Ashland 55

New Richmond 72, Batavia 60

Norwood 58, Cin. N. College Hill 47

Oak Harbor 57, Milan Edison 49

Oberlin Firelands 63, Lorain Clearview 62

Orwell Grand Valley 74, Independence 68

Ottawa-Glandorf 64, Van Wert 62, 2OT

Ottoville 68, Ft. Jennings 33

Parma Hts. Holy Name 55, Lakewood 53, OT

Pataskala Licking Hts. 68, Newark Licking Valley 44

Pemberville Eastwood 60, Millbury Lake 47

Peninsula Woodridge 66, Akr. Springfield 50

Pickerington Cent. 42, Newark 36

Plain City Jonathan Alder 51, Spring. Kenton Ridge 42

Portsmouth Notre Dame 56, Latham Western 36

Powell Olentangy Liberty 56, Dublin Coffman 47

Richfield Revere 79, Cuyahoga Falls 44

Richwood N. Union 56, Bellefontaine Benjamin Logan 33

Rossford 58, Fostoria 41

S. Point 50, Proctorville Fairland 40

Salem 59, Minerva 43

Sandusky 84, Tiffin Columbian 61

Sandusky Perkins 69, Norwalk 67

Sarahsville Shenandoah 71, Waterford 61

Sheffield Brookside 76, LaGrange Keystone 63

Smithville 69, Rittman 27

Southington Chalker 62, Ashtabula St. John 50

Spencerville 61, Columbus Grove 37

Spring. Shawnee 46, Bellefontaine 42

St. Clairsville 91, Bellaire 81

St. Marys Memorial 78, Lima Shawnee 55

St. Paris Graham 40, Lewistown Indian Lake 34

Stewart Federal Hocking 73, Crown City S. Gallia 31

Strasburg-Franklin 56, E. Can. 34

Struthers 56, Girard 54

Sugarcreek Garaway 54, Zoarville Tuscarawas Valley 40

Tiffin Calvert 66, Fremont St. Joseph 41

Tipp City Bethel 50, Covington 43

Tipp City Tippecanoe 62, Piqua 41

Tol. Cent. Cath. 62, Toledo St. John’s Jesuit 46

Tol. Emmanuel Baptist 72, Tol. Christian 60

Tol. St. Francis 77, Fremont Ross 62

Tol. Whitmer 51, Findlay 46

Tontogany Otsego 43, Bloomdale Elmwood 35

Troy 68, Xenia 64, OT

Troy Christian 58, Milton-Union 23

Twinsburg 57, Hudson 43

Union City Mississinawa Valley 61, Lewisburg Tri-County N. 53

Vandalia Butler 47, Greenville 36

Vincent Warren 68, Beverly Ft. Frye 55

W. Carrollton 67, Fairborn 50

W. Chester Lakota W. 37, Liberty Twp. Lakota E. 36

Wapakoneta 62, Kenton 34

Warren JFK 66, Ravenna SE 42

Warsaw River View 50, Crooksville 44

Washington C.H. Miami Trace 59, Jackson 46

Wauseon 51, Metamora Evergreen 37

Weir, W.Va. 82, Cadiz Harrison Cent. 77, 2OT

Westerville Cent. 40, Pickerington N. 38

Westerville N. 66, Cols. Franklin Hts. 30

Westerville S. 60, Dublin Scioto 45

Westlake 49, Rocky River 41

Whitehouse Anthony Wayne 62, Bowling Green 58

Willard 53, Port Clinton 48

Williamsport Westfall 43, Frankfort Adena 42

Willoughby S. 50, Cle. Benedictine 44

Windham 51, Cortland Maplewood 39

Wooster Triway 77, Orrville 56

Worthington Kilbourne 54, Canal Winchester 44

Youngs. Mooney 43, Warren Howland 39

Youngs. Ursuline 67, Austintown Fitch 50

Youngs. Valley Christian 54, E. Palestine 42

Zanesville 48, Pataskala Watkins Memorial 45

Zanesville Maysville 89, Byesville Meadowbrook 25

Zanesville W. Muskingum 61, Thornville Sheridan 45

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Youngs. Boardman vs. Youngs. East, ccd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Associated Press