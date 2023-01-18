FINK’S FULL COURT PRESS SCOREBOARD

Local Sports Sports
Dylan Kerns152

BOY’S SCORES:

MAYSVILLE: 74
CLAYMONT: 25

ROSECRANS: 80
FISH CATHOLIC: 44

ZANESVILLE: 49
HEATH: 37

WEST MUSKINGUM: 59
BUCKEYE TRAIL: 51

SHERIDAN: 57
LOGAN: 50

GRANVILLE: 61
LAKEWOOD: 33

CALDWELL: 65
FORT FRYE: 58

RIVER: 61
SHENANDOAH: 46

COSHOCTON : :60
RIVER VIEW: : 57

GIRL’S SCORES

TRI VALLEY: 44
BISHOP WATTERSON: 43

Lexi Howe becomes the all-time leading scorer in Scotties history after tonights game. Scoring 1,422 points breaking Tri-Valley alum Julie Hoag’s record of 1,421 points.

NEW LEXINGTON: 56
WASHINGTON: 31

WATKINS MEMORIAL: 71
COLUMBUS ACADEMY: 32

Dylan Kerns
Dylan Kerns was born and raised in Fort Wayne, Indiana. He spent the last five years in the low-country of South Carolina near Hilton Head Island. Dylan is a graduate of the Dan Patrick School of Sportscasting at Full Sail University. At Full Sail he learned from various industry professionals including: Dan Patrick, Scott Van Pelt, Mike Tirico, and more on what it takes to be a great sports storyteller. A fun fact is that Dylan was an extra actor in the TV series The Girl From Plainville. In his free time Dylan enjoys stand up comedy, movies, golfing, and eating a lot of good food. He also keeps his music loud. If you see him in the community say hello!