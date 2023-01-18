FINK’S FULL COURT PRESS SCOREBOARD

BOY’S SCORES:
MAYSVILLE: 74
CLAYMONT: 25
ROSECRANS: 80
FISH CATHOLIC: 44
ZANESVILLE: 49
HEATH: 37
WEST MUSKINGUM: 59
BUCKEYE TRAIL: 51
SHERIDAN: 57
LOGAN: 50
GRANVILLE: 61
LAKEWOOD: 33
CALDWELL: 65
FORT FRYE: 58
RIVER: 61
SHENANDOAH: 46
COSHOCTON : :60
RIVER VIEW: : 57
GIRL’S SCORES
TRI VALLEY: 44
BISHOP WATTERSON: 43
Lexi Howe becomes the all-time leading scorer in Scotties history after tonights game. Scoring 1,422 points breaking Tri-Valley alum Julie Hoag’s record of 1,421 points.
NEW LEXINGTON: 56
WASHINGTON: 31
WATKINS MEMORIAL: 71
COLUMBUS ACADEMY: 32