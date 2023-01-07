FINKS FULL COURT PRESS SCOREBOARD

Local Sports Sports
Dylan Kerns82

BOY’S SCORES:

MAYSVILLE: 59
WEST MUSKINGUM: 47

JOHN GLENN: 69
CROOKSVILLE: 42

NEW LEXINGTON: 66
RIVER VIEW: 46

PHILO- 63
MEADOWBROOK- 45

Electrics went on a 29-3 run in the second quarter and rode that momentum to victory.

SHERIDAN- 76
COSCHOCTON- 47

TRI-VALLEY- 87
MORGAN- 43

Max Lyall had 30 points for Tri-Valley.

SHERIDAN- 76
COSCHOCTON- 47

BUCKEYE TRAIL: 52
CAMBRIDGE: 46

SHADYSIDE: 67
SHENANDOAH: 61

GARAWAY- 65
CALDWELL- 36

GIRL’S SCORES:

GRANVILLE: 62
LICKING VALLEY: 11

Blue Aces win by 51.

UTICA: 46
LAKEWOOD: 33

NEWARK CATHOLIC- 59
HEATH- 36

GROVE CITY CHRISTIAN- 36
BISHOP ROSECRANS- 54

Alaina Berry had a career high 22 points for Rosecrans in the win.

ZANESVILLE- 52
LICKING HEIGHTS- 27

Dylan Kerns
Dylan Kerns was born and raised in Fort Wayne, Indiana. He spent the last five years in the low-country of South Carolina near Hilton Head Island. Dylan is a graduate of the Dan Patrick School of Sportscasting at Full Sail University. At Full Sail he learned from various industry professionals including: Dan Patrick, Scott Van Pelt, Mike Tirico, and more on what it takes to be a great sports storyteller. A fun fact is that Dylan was an extra actor in the TV series The Girl From Plainville. In his free time Dylan enjoys stand up comedy, movies, golfing, and eating a lot of good food. He also keeps his music loud. If you see him in the community say hello!