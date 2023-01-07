FINKS FULL COURT PRESS SCOREBOARD

BOY’S SCORES:
MAYSVILLE: 59
WEST MUSKINGUM: 47
JOHN GLENN: 69
CROOKSVILLE: 42
NEW LEXINGTON: 66
RIVER VIEW: 46
PHILO- 63
MEADOWBROOK- 45
Electrics went on a 29-3 run in the second quarter and rode that momentum to victory.
SHERIDAN- 76
COSCHOCTON- 47
TRI-VALLEY- 87
MORGAN- 43
Max Lyall had 30 points for Tri-Valley.
SHERIDAN- 76
COSCHOCTON- 47
BUCKEYE TRAIL: 52
CAMBRIDGE: 46
SHADYSIDE: 67
SHENANDOAH: 61
GARAWAY- 65
CALDWELL- 36
GIRL’S SCORES:
GRANVILLE: 62
LICKING VALLEY: 11
Blue Aces win by 51.
UTICA: 46
LAKEWOOD: 33
NEWARK CATHOLIC- 59
HEATH- 36
GROVE CITY CHRISTIAN- 36
BISHOP ROSECRANS- 54
Alaina Berry had a career high 22 points for Rosecrans in the win.
ZANESVILLE- 52
LICKING HEIGHTS- 27