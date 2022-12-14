Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 63, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 49
Ashland Blazer, Ky. 69, Ironton 36
Avon Lake 60, Berea-Midpark 31
Beavercreek 50, Miamisburg 47
Bellaire 49, Cambridge 30
Bishop Ready 35, Cols. Hamilton Twp. 25
Brunswick 53, Medina 40
Can. Cent. Cath. 51, Akr. Springfield 38
Can. McKinley 74, Massillon Perry 41
Canal Fulton Northwest 56, Orrville 33
Canfield 48, Austintown Fitch 35
Cardington-Lincoln 39, Galion Northmor 38
Carrollton 70, Minerva 20
Centerburg 45, Howard E. Knox 28
Centerville 65, Kettering Fairmont 46
Chardon 64, Willoughby S. 37
Cin. Colerain 44, Fairfield 43
Cin. Mariemont 57, Cin. Wyoming 32
Cin. Princeton 59, Cin. Oak Hills 19
Cin. Purcell Marian 77, Cin. N. College Hill 7
Cin. Sycamore 44, Middletown 36
Cin. Withrow 29, Cin. Aiken 23
Cin. Woodward 44, Cin. Hughes 34
Cle. VASJ 63, Maple Hts. 29
Copley 58, Kent Roosevelt 35
Danville 66, Fredericktown 58
Day. Oakwood 50, Monroe 40
Dresden Tri-Valley 52, Zanesville W. Muskingum 43
Eastlake North 58, Euclid 28
Elyria Cath. 65, Bay Village Bay 24
Garfield Hts. 51, Akr. Coventry 49
Gnadenhutten Indian Valley 51, Magnolia Sandy Valley 44
Grafton Midview 56, Amherst Steele 38
Jackson 39, S. Webster 33
Lore City Buckeye Trail 46, E. Can. 28
Lyndhurst Brush 60, E. Cle. Shaw 11
Macedonia Nordonia 42, Twinsburg 39
Malvern 55, Bowerston Conotton Valley 29
Marietta 60, Belpre 27
Martins Ferry 31, Cadiz Harrison Cent. 26
Mason 55, W. Chester Lakota W. 34
Mayfield 48, Madison 41
Medina Highland 63, Barberton 27
Mentor 56, Parma Padua 38
Navarre Fairless 54, Massillon Tuslaw 47
New Carlisle Tecumseh 52, London 45
New Lexington 56, Crooksville 18
Oxford Talawanda 39, Cin. Mt. Healthy 31
Painesville Riverside 38, Chagrin Falls Kenston 35
Parma 52, Medina Buckeye 36
Parma Hts. Valley Forge 46, Parma Hts. Holy Name 40
Philo 50, Zanesville Maysville 20
Portsmouth Notre Dame 64, Crown City S. Gallia 53
Ravenna SE 39, Mantua Crestwood 33
Richwood N. Union 59, Lewistown Indian Lake 19
STVM 59, Cle. St. Joseph 41
Salem 53, Beloit W. Branch 27
Southington Chalker 49, Cortland Maplewood 19
Stow-Munroe Falls 36, Brecksville-Broadview Hts. 28
Strasburg-Franklin 34, Sugarcreek Garaway 25
Sugar Grove Berne Union 45, Reedsville Eastern 37
Sullivan Black River 53, Lorain Clearview 33
Trenton Edgewood 47, Hamilton Ross 42
Urbana 44, Bellefontaine Benjamin Logan 24
Wadsworth 54, Hudson 34
Westlake 40, Fairview 19
Willard 66, Monroeville 27
Youngs. Boardman 53, Warren Howland 49
Youngs. Ursuline 44, Warren Harding 25
Zoarville Tuscarawas Valley 45, Uhrichsville Claymont 35
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