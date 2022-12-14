Wednesday’s Scores

Sports
Associated Press12

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 63, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 49

Ashland Blazer, Ky. 69, Ironton 36

Avon Lake 60, Berea-Midpark 31

Beavercreek 50, Miamisburg 47

Bellaire 49, Cambridge 30

Bishop Ready 35, Cols. Hamilton Twp. 25

Brunswick 53, Medina 40

Can. Cent. Cath. 51, Akr. Springfield 38

Can. McKinley 74, Massillon Perry 41

Canal Fulton Northwest 56, Orrville 33

Canfield 48, Austintown Fitch 35

Cardington-Lincoln 39, Galion Northmor 38

Carrollton 70, Minerva 20

Centerburg 45, Howard E. Knox 28

Centerville 65, Kettering Fairmont 46

Chardon 64, Willoughby S. 37

Cin. Colerain 44, Fairfield 43

Cin. Mariemont 57, Cin. Wyoming 32

Cin. Princeton 59, Cin. Oak Hills 19

Cin. Purcell Marian 77, Cin. N. College Hill 7

Cin. Sycamore 44, Middletown 36

Cin. Withrow 29, Cin. Aiken 23

Cin. Woodward 44, Cin. Hughes 34

Cle. VASJ 63, Maple Hts. 29

Copley 58, Kent Roosevelt 35

Danville 66, Fredericktown 58

Day. Oakwood 50, Monroe 40

Dresden Tri-Valley 52, Zanesville W. Muskingum 43

Eastlake North 58, Euclid 28

Elyria Cath. 65, Bay Village Bay 24

Garfield Hts. 51, Akr. Coventry 49

Gnadenhutten Indian Valley 51, Magnolia Sandy Valley 44

Grafton Midview 56, Amherst Steele 38

Jackson 39, S. Webster 33

Lore City Buckeye Trail 46, E. Can. 28

Lyndhurst Brush 60, E. Cle. Shaw 11

Macedonia Nordonia 42, Twinsburg 39

Malvern 55, Bowerston Conotton Valley 29

Marietta 60, Belpre 27

Martins Ferry 31, Cadiz Harrison Cent. 26

Mason 55, W. Chester Lakota W. 34

Mayfield 48, Madison 41

Medina Highland 63, Barberton 27

Mentor 56, Parma Padua 38

Navarre Fairless 54, Massillon Tuslaw 47

New Carlisle Tecumseh 52, London 45

New Lexington 56, Crooksville 18

Oxford Talawanda 39, Cin. Mt. Healthy 31

Painesville Riverside 38, Chagrin Falls Kenston 35

Parma 52, Medina Buckeye 36

Parma Hts. Valley Forge 46, Parma Hts. Holy Name 40

Philo 50, Zanesville Maysville 20

Portsmouth Notre Dame 64, Crown City S. Gallia 53

Ravenna SE 39, Mantua Crestwood 33

Richwood N. Union 59, Lewistown Indian Lake 19

STVM 59, Cle. St. Joseph 41

Salem 53, Beloit W. Branch 27

Southington Chalker 49, Cortland Maplewood 19

Stow-Munroe Falls 36, Brecksville-Broadview Hts. 28

Strasburg-Franklin 34, Sugarcreek Garaway 25

Sugar Grove Berne Union 45, Reedsville Eastern 37

Sullivan Black River 53, Lorain Clearview 33

Trenton Edgewood 47, Hamilton Ross 42

Urbana 44, Bellefontaine Benjamin Logan 24

Wadsworth 54, Hudson 34

Westlake 40, Fairview 19

Willard 66, Monroeville 27

Youngs. Boardman 53, Warren Howland 49

Youngs. Ursuline 44, Warren Harding 25

Zoarville Tuscarawas Valley 45, Uhrichsville Claymont 35

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Associated Press