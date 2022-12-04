Saturday’s Scores

Sports
Associated Press7

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ada 56, Lima Perry 46

Akr. Ellet 60, Peninsula Woodridge 26

Alliance Marlington 51, Beloit W. Branch 28

Arlington 50, Mt. Victory Ridgemont 13

Atwater Waterloo 45, Vienna Mathews 28

Avon 56, Amherst Steele 41

Bainbridge Paint Valley 49, Southeastern 28

Beechwood, Ky. 60, Cin. Christian 17

Bellbrook 65, Middletown Madison Senior 36

Bellefontaine 57, London 54

Belmont Union Local 49, Zoarville Tuscarawas Valley 35

Beverly Ft. Frye 39, Martins Ferry 19

Bishop Fenwick 49, Day. Carroll 47

Bishop Watterson 39, Cols. Eastmoor 17

Bloom-Carroll 34, Ashville Teays Valley 28

Botkins 33, Jackson Center 29

Brecksville-Broadview Hts. 39, Macedonia Nordonia 28

Byesville Meadowbrook 50, McConnelsville Morgan 28

Cadiz Harrison Cent. 56, Shadyside 33

Caledonia River Valley 48, Ontario 26

Can. McKinley 70, N. Can. Hoover 48

Canal Fulton Northwest 51, Massillon Tuslaw 29

Canal Winchester Harvest Prep 55, Day. Thurgood Marshall 42

Canfield 57, Youngs. Mooney 30

Carrollton 76, Alliance 69, 4OT

Centerville 64, Miamisburg 48

Chesapeake 48, Lincoln County, W.Va. 37

Chillicothe Unioto 46, Piketon 42

Cin. Dohn High School 39, Lockland 37

Cin. Madeira 36, Reading 14

Cin. Princeton 63, Cin. Sycamore 29

Cincinnati Trailblazers HomeSchool 51, Bishop Hartley 39

Cle. Hts. 50, Maple Hts. 8

Cols. Africentric 72, South 6

Cols. Cristo Rey 28, Cols. Horizon Science 22

Columbia Station Columbia 47, Sullivan Black River 32

Cooper, Ky. 67, Mt. Notre Dame 36

Copley 55, Tallmadge 33

Covington 50, Day. Northridge 38

Creston Norwayne 51, Wooster 45

Crooksville 36, Coshocton 34

Cuyahoga Falls 61, Barberton 31

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 43, Chardon NDCL 31

Day. Oakwood 55, Carlisle 20

Dresden Tri-Valley 60, Philo 32

Elmore Woodmore 59, Delta 24

Elyria Cath. 54, Rocky River 34

Findlay Liberty-Benton 45, Minster 27

Frankfort Adena 52, Chillicothe Huntington 44

Garrettsville Garfield 56, Hubbard 28

Gibsonburg 52, Bascom Hopewell-Loudon 50

Girard 67, Lisbon Beaver 54

Gnadenhutten Indian Valley 55, Berlin Hiland 28

Grafton Midview 57, Elyria 28

Green 41, Massillon Jackson 32

Greenfield McClain 52, Clarksville Clinton-Massie 37

Hamilton Badin 48, Cin. McNicholas 43

Hilliard Darby 57, Groveport-Madison 44

Howard E. Knox 43, Fredericktown 33

Ironton Rock Hill 71, Raceland, Ky. 34

Jay Co., Ind. 52, Ft. Recovery 13

Kalida 51, Elida 32

Kansas Lakota 50, Lakeside Danbury 40

Kent Roosevelt 42, Richfield Revere 38

Lakewood 65, Parma 52

Legacy Christian 56, Bradford 17

Liberty Center 55, Pioneer N. Central 15

Liberty Twp. Lakota E. 69, Fairfield 33

Lima Sr. 46, Lima Cent. Cath. 43

Lou. Sacred Heart, Ky. 82, Cin. Purcell Marian 65

Loudonville 49, Mansfield Christian 33

Lynchburg-Clay 58, Hillsboro 33

Magnolia Sandy Valley 61, Sugarcreek Garaway 51

Malvern 62, E. Can. 31

Mansfield Temple Christian 47, Christian Community School 23

Mantua Crestwood 52, Conneaut 27

Marion Pleasant 49, Sparta Highland 25

Mason 59, Cin. Colerain 18

Massillon 84, Willoughby S. 39

McComb 44, McGuffey Upper Scioto Valley 34

Mechanicsburg 80, N. Lewisburg Triad 19

Medina 60, Mentor 44

Medina Buckeye 62, Parma Hts. Holy Name 27

Medina Highland 59, Aurora 49

Mentor Lake Cath. 51, Andrews Osborne Academy 28

Metamora Evergreen 38, Tontogany Otsego 22

Middletown 60, Hamilton 37

Milford Center Fairbanks 50, W. Jefferson 24

Miller City 72, Pandora-Gilboa 28

Monroe 44, Camden Preble Shawnee 43

N. Olmsted 49, Fairview 45

New Lebanon Dixie 50, Brookville 49

New Paris National Trail 31, Franklin 25

Notre Dame Academy 47, Cin. Mercy-McAuley 42

Notre Dame, Ky. 47, Cin. Mercy-McAuley 42

Oberlin Firelands 50, Lorain Clearview 32

Old Fort 65, Sandusky St. Mary 22

Orange 56, Mineral Ridge 47

Ottawa-Glandorf 59, Sherwood Fairview 58

Parma Padua 57, Cle. Hts. Beaumont 40

Ravenna SE 44, Newton Falls 34

Richwood N. Union 47, Urbana 37

Rittman 57, Cle. NE Ohio Prep 12

Rocky River Magnificat 65, Notre Dame Academy 33

Rootstown 48, Windham 12

Russia 60, Hou 11

S. Webster 59, Reedsville Eastern 53

Sandusky Perkins 54, Bellevue 43

Shaker Hts. Hathaway Brown 56, Berlin Center Western Reserve 44

Springboro 52, Kettering Fairmont 28

St. Marys Memorial 51, New Knoxville 13

Stow-Munroe Falls 52, Twinsburg 15

Tol. St. Ursula 39, Cle. St. Joseph 38

Tuscarawas Cent. Cath. 65, Bowerston Conotton Valley 19

Uniontown Lake 62, Massillon Perry 46

Van Buren 51, Arcadia 24

Vandalia Butler 60, Greenville 32

Vermilion 40, Sandusky 36

Warren Harding 38, Cortland Lakeview 34

Westlake 53, Bay Village Bay 33

Williamsport Westfall 53, Chillicothe Zane Trace 33

Wooster Triway 55, Orrville 35

Youngs. Ursuline 61, Kinsman Badger 38

Zanesville Maysville 39, Warsaw River View 38

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Associated Press