Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ada 56, Lima Perry 46
Akr. Ellet 60, Peninsula Woodridge 26
Alliance Marlington 51, Beloit W. Branch 28
Arlington 50, Mt. Victory Ridgemont 13
Atwater Waterloo 45, Vienna Mathews 28
Avon 56, Amherst Steele 41
Bainbridge Paint Valley 49, Southeastern 28
Beechwood, Ky. 60, Cin. Christian 17
Bellbrook 65, Middletown Madison Senior 36
Bellefontaine 57, London 54
Belmont Union Local 49, Zoarville Tuscarawas Valley 35
Beverly Ft. Frye 39, Martins Ferry 19
Bishop Fenwick 49, Day. Carroll 47
Bishop Watterson 39, Cols. Eastmoor 17
Bloom-Carroll 34, Ashville Teays Valley 28
Botkins 33, Jackson Center 29
Brecksville-Broadview Hts. 39, Macedonia Nordonia 28
Byesville Meadowbrook 50, McConnelsville Morgan 28
Cadiz Harrison Cent. 56, Shadyside 33
Caledonia River Valley 48, Ontario 26
Can. McKinley 70, N. Can. Hoover 48
Canal Fulton Northwest 51, Massillon Tuslaw 29
Canal Winchester Harvest Prep 55, Day. Thurgood Marshall 42
Canfield 57, Youngs. Mooney 30
Carrollton 76, Alliance 69, 4OT
Centerville 64, Miamisburg 48
Chesapeake 48, Lincoln County, W.Va. 37
Chillicothe Unioto 46, Piketon 42
Cin. Dohn High School 39, Lockland 37
Cin. Madeira 36, Reading 14
Cin. Princeton 63, Cin. Sycamore 29
Cincinnati Trailblazers HomeSchool 51, Bishop Hartley 39
Cle. Hts. 50, Maple Hts. 8
Cols. Africentric 72, South 6
Cols. Cristo Rey 28, Cols. Horizon Science 22
Columbia Station Columbia 47, Sullivan Black River 32
Cooper, Ky. 67, Mt. Notre Dame 36
Copley 55, Tallmadge 33
Covington 50, Day. Northridge 38
Creston Norwayne 51, Wooster 45
Crooksville 36, Coshocton 34
Cuyahoga Falls 61, Barberton 31
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 43, Chardon NDCL 31
Day. Oakwood 55, Carlisle 20
Dresden Tri-Valley 60, Philo 32
Elmore Woodmore 59, Delta 24
Elyria Cath. 54, Rocky River 34
Findlay Liberty-Benton 45, Minster 27
Frankfort Adena 52, Chillicothe Huntington 44
Garrettsville Garfield 56, Hubbard 28
Gibsonburg 52, Bascom Hopewell-Loudon 50
Girard 67, Lisbon Beaver 54
Gnadenhutten Indian Valley 55, Berlin Hiland 28
Grafton Midview 57, Elyria 28
Green 41, Massillon Jackson 32
Greenfield McClain 52, Clarksville Clinton-Massie 37
Hamilton Badin 48, Cin. McNicholas 43
Hilliard Darby 57, Groveport-Madison 44
Howard E. Knox 43, Fredericktown 33
Ironton Rock Hill 71, Raceland, Ky. 34
Jay Co., Ind. 52, Ft. Recovery 13
Kalida 51, Elida 32
Kansas Lakota 50, Lakeside Danbury 40
Kent Roosevelt 42, Richfield Revere 38
Lakewood 65, Parma 52
Legacy Christian 56, Bradford 17
Liberty Center 55, Pioneer N. Central 15
Liberty Twp. Lakota E. 69, Fairfield 33
Lima Sr. 46, Lima Cent. Cath. 43
Lou. Sacred Heart, Ky. 82, Cin. Purcell Marian 65
Loudonville 49, Mansfield Christian 33
Lynchburg-Clay 58, Hillsboro 33
Magnolia Sandy Valley 61, Sugarcreek Garaway 51
Malvern 62, E. Can. 31
Mansfield Temple Christian 47, Christian Community School 23
Mantua Crestwood 52, Conneaut 27
Marion Pleasant 49, Sparta Highland 25
Mason 59, Cin. Colerain 18
Massillon 84, Willoughby S. 39
McComb 44, McGuffey Upper Scioto Valley 34
Mechanicsburg 80, N. Lewisburg Triad 19
Medina 60, Mentor 44
Medina Buckeye 62, Parma Hts. Holy Name 27
Medina Highland 59, Aurora 49
Mentor Lake Cath. 51, Andrews Osborne Academy 28
Metamora Evergreen 38, Tontogany Otsego 22
Middletown 60, Hamilton 37
Milford Center Fairbanks 50, W. Jefferson 24
Miller City 72, Pandora-Gilboa 28
Monroe 44, Camden Preble Shawnee 43
N. Olmsted 49, Fairview 45
New Lebanon Dixie 50, Brookville 49
New Paris National Trail 31, Franklin 25
Notre Dame Academy 47, Cin. Mercy-McAuley 42
Notre Dame, Ky. 47, Cin. Mercy-McAuley 42
Oberlin Firelands 50, Lorain Clearview 32
Old Fort 65, Sandusky St. Mary 22
Orange 56, Mineral Ridge 47
Ottawa-Glandorf 59, Sherwood Fairview 58
Parma Padua 57, Cle. Hts. Beaumont 40
Ravenna SE 44, Newton Falls 34
Richwood N. Union 47, Urbana 37
Rittman 57, Cle. NE Ohio Prep 12
Rocky River Magnificat 65, Notre Dame Academy 33
Rootstown 48, Windham 12
Russia 60, Hou 11
S. Webster 59, Reedsville Eastern 53
Sandusky Perkins 54, Bellevue 43
Shaker Hts. Hathaway Brown 56, Berlin Center Western Reserve 44
Springboro 52, Kettering Fairmont 28
St. Marys Memorial 51, New Knoxville 13
Stow-Munroe Falls 52, Twinsburg 15
Tol. St. Ursula 39, Cle. St. Joseph 38
Tuscarawas Cent. Cath. 65, Bowerston Conotton Valley 19
Uniontown Lake 62, Massillon Perry 46
Van Buren 51, Arcadia 24
Vandalia Butler 60, Greenville 32
Vermilion 40, Sandusky 36
Warren Harding 38, Cortland Lakeview 34
Westlake 53, Bay Village Bay 33
Williamsport Westfall 53, Chillicothe Zane Trace 33
Wooster Triway 55, Orrville 35
Youngs. Ursuline 61, Kinsman Badger 38
Zanesville Maysville 39, Warsaw River View 38
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/