Tuesday’s Scores

Sports
Associated Press5

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 51, Akr. Coventry 50

Akr. Springfield 59, Rootstown 39

Alliance 67, Canal Fulton Northwest 66

Amherst Steele 65, Lorain Clearview 45

Apple Creek Waynedale 62, Massillon Tuslaw 42

Ashville Teays Valley 59, Circleville Logan Elm 51

Attica Seneca E. 71, Plymouth 48

Atwater Waterloo 59, Windham 57

Avon Lake 69, Lorain 48

Baltimore Liberty Union 34, Amanda-Clearcreek 32

Bascom Hopewell-Loudon 63, Bucyrus Wynford 54

Batavia 60, Cin. Finneytown 32

Beavercreek 70, Day. Meadowdale 53

Bellbrook 72, Carlisle 64

Berea-Midpark 56, Lakewood 55

Berlin Hiland 48, Dalton 43

Bidwell River Valley 53, Willow Wood Symmes Valley 45

Bristol 64, McDonald 36

Brunswick 74, Bay Village Bay 38

Cadiz Harrison Cent. 81, Wintersville Indian Creek 80, 2OT

Caldwell 73, Lore City Buckeye Trail 52

Can. McKinley 76, Louisville 67

Canfield 71, Cortland Lakeview 30

Cardington-Lincoln 57, Morral Ridgedale 34

Centerburg 51, Galion Northmor 49

Chagrin Falls 48, Chagrin Falls Kenston 41

Chardon NDCL 60, Gates Mills Hawken 58

Cin. Clark Montessori 50, Cin. N. College Hill 38

Cin. Colerain 50, Cin. Mt. Healthy 47

Cin. Mariemont 65, Harrison 64, OT

Cin. Oak Hills 59, Cin. NW 31

Cin. Princeton 51, Cin. Moeller 31

Cin. Summit Country Day 54, Cin. Purcell Marian 42

Cin. Turpin 56, Hamilton Ross 49

Cin. Woodward 82, Cincinnati Trailblazers HomeSchool 48

Cle. E. Tech 93, Cle. Hay 69

Cle. JFK 73, Campus Intl 39

Cols. Franklin Hts. 52, West 48

Cols. Mifflin 41, Grove City Cent. Crossing 37

Cols. Upper Arlington 56, Granville 37

Cortland Maplewood 75, Warren Champion 52

Covington 67, Kenton 44

Creston Norwayne 75, Orrville 29

Cuyahoga Falls CVCA 52, Peninsula Woodridge 45

Day. Ponitz Tech. 66, Day. Oakwood 49

Delaware Christian 69, Liberty Christian Academy 50

Delaware Hayes 62, Marion Harding 46

Delaware Olentangy Berlin 69, Caledonia River Valley 59

Doylestown Chippewa 71, Lodi Cloverleaf 60

Dublin Scioto 49, Dresden Tri-Valley 44

Eaton 63, Franklin 49

Fairfield 71, Cin. La Salle 41

Fairfield Christian 66, Corning Miller 19

Fairport Harbor Harding 54, Andrews Osborne Academy 46

Franklin Furnace Green 82, Grace Christian, W.Va. 69

Gahanna Cols. Academy 66, Whitehall-Yearling 49

Gahanna Lincoln 66, Westerville S. 50

Genoa Area 58, Elmore Woodmore 36

Grafton Midview 59, Oberlin 57

Greenwich S. Cent. 63, New Washington Buckeye Cent. 58

Heartland Christian 51, Hanoverton United 45

Hilliard Darby 57, Canal Winchester 41

Hillsboro 69, Blanchester 43

Jeromesville Hillsdale 49, Wellington 33

Kent Roosevelt 32, Streetsboro 29

Kinsman Badger 57, Leetonia 13

Lancaster 42, Chillicothe 38

Lancaster Fairfield Union 61, Cols. Hamilton Twp. 51

Leesburg Fairfield 50, Washington C.H. 49, OT

Legacy Christian 65, W. Alexandria Twin Valley S. 45

Lewis Center Olentangy Orange 68, Cols. St. Charles 46

Liberty Twp. Lakota E. 54, Kettering Fairmont 44

Lima Perry 69, Cory-Rawson 64

Lisbon Beaver 67, Columbiana 49

Louisville Aquinas 67, Wooster Triway 64

Loveland 59, Cin. Aiken 51

Lowellville 67, Columbiana Crestview 45

Magnolia Sandy Valley 70, Kingsway Christian 30

Mansfield Madison 58, Bellville Clear Fork 42

Mantua Crestwood 79, Southington Chalker 51

Marietta 46, Athens 33

Martins Ferry 71, St. Clairsville 57

Mason 69, Springboro 63

Massillon Jackson 56, Wooster 44

Mayfield 59, Bedford 45

McArthur Vinton County 59, Chillicothe Zane Trace 56

McDermott Scioto NW 56, Portsmouth Clay 25

Medina Highland 57, Akr. Firestone 45

Metamora Evergreen 61, Pioneer N. Central 41

Miamisburg 46, Lebanon 44

Milford 71, Goshen 62

Milford Christian Academy 67, Calvary Christian, Ky. 45

Millersport 73, Lancaster Fisher Cath. 62

Minerva 52, Zoarville Tuscarawas Valley 36

Monroe 48, Middletown Madison Senior 33

Mowrystown Whiteoak 51, Felicity-Franklin 48

Mt. Gilead 70, Loudonville 55

N. Can. Hoover 70, Akron Garfield 39

N. Jackson Jackson-Milton 55, Vienna Mathews 53

New Lexington 59, Vincent Warren 40

New Richmond 35, Batavia Clermont NE 29

Newton Falls 75, Mineral Ridge 45

Old Fort 83, Oak Harbor 48

Parma Hts. Valley Forge 76, Independence 63

Peebles 72, St. Patrick, Ky. 20

Pemberville Eastwood 62, Millbury Lake 34

Plain City Jonathan Alder 59, Hilliard Davidson 57, 2OT

Port Clinton 58, Bellevue 48

Portsmouth Notre Dame 58, Crown City S. Gallia 23

Ravenna SE 70, Garrettsville Garfield 54

Rossford 51, Fostoria 20

S. Charleston SE 56, Yellow Springs 20

Salem 78, Niles McKinley 64

Salineville Southern 60, Richmond Edison 49

Shadyside 57, Barnesville 53

Sidney 66, Fairborn 40

Solon 69, Warren Harding 38

Sparta Highland 41, Fredericktown 38

Strasburg-Franklin 50, Cuyahoga Falls 46

Strongsville 86, Olmsted Falls 60

Sullivan Black River 66, Mansfield St. Peter’s 49

Sycamore Mohawk 80, Mt. Blanchard Riverdale 40

Sylvania Northview 56, Oregon Clay 46

Tallmadge 56, Akr. Ellet 43

Tol. St. Francis 51, Tol. Scott 35

Tol. Waite 44, Gorham Fayette 39

Trotwood-Madison 75, Day. Stivers 69

Troy 70, Greenville 46

Urbana 50, Milford Center Fairbanks 31

Vandalia Butler 50, Piqua 35

Vermilion 52, Norwalk St. Paul 45

W. Carrollton 63, Xenia 47

W. Jefferson 65, Shekinah Christian 25

Wadsworth 76, Massillon Perry 56

Wapakoneta 48, Bowling Green 43

Warren Howland 52, Poland Seminary 50, 2OT

Warrensville Hts. 51, E. Cle. Shaw 46

Warsaw River View 80, Millersburg W. Holmes 77

Waynesville 62, Brookville 43

Whitehouse Anthony Wayne 64, Wauseon 51

Woodsfield Monroe Cent. 60, Bridgeport 41

Worthington Christian 51, Cols. Bexley 39

Worthington Kilbourne 61, Cols. Whetstone 47

Youngs. Boardman 61, Campbell Memorial 26

Youngs. East 79, Hubbard 48

Youngs. Mooney 47, Youngs. Liberty 43

Zanesville Rosecrans 65, Grove City Christian 47

Zanesville W. Muskingum 57, Cambridge 37

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Warren Lordstown vs. E. Palestine, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Associated Press