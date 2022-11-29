Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Manchester 51, Akr. Coventry 50
Alliance 67, Canal Fulton Northwest 66
Amherst Steele 65, Lorain Clearview 45
Ashville Teays Valley 59, Circleville Logan Elm 51
Atwater Waterloo 59, Windham 57
Avon Lake 69, Lorain 48
Baltimore Liberty Union 34, Amanda-Clearcreek 32
Bascom Hopewell-Loudon 63, Bucyrus Wynford 54
Beavercreek 70, Day. Meadowdale 53
Berlin Hiland 48, Dalton 43
Bidwell River Valley 53, Willow Wood Symmes Valley 45
Brunswick 74, Bay Village Bay 38
Caldwell 73, Lore City Buckeye Trail 52
Can. McKinley 76, Louisville 67
Cardington-Lincoln 57, Morral Ridgedale 34
Centerburg 51, Galion Northmor 49
Chagrin Falls 48, Chagrin Falls Kenston 41
Chardon NDCL 60, Gates Mills Hawken 58
Cin. Clark Montessori 50, Cin. N. College Hill 38
Cin. Princeton 51, Cin. Moeller 31
Cin. Summit Country Day 54, Cin. Purcell Marian 42
Cin. Woodward 82, Cincinnati Trailblazers HomeSchool 48
Cols. Franklin Hts. 52, West 48
Cols. Mifflin 41, Grove City Cent. Crossing 37
Creston Norwayne 75, Orrville 29
Delaware Hayes 62, Marion Harding 46
Delaware Olentangy Berlin 69, Caledonia River Valley 59
Dublin Scioto 49, Dresden Tri-Valley 44
Fairport Harbor Harding 54, Andrews Osborne Academy 46
Gahanna Lincoln 66, Westerville S. 50
Grafton Midview 59, Oberlin 57
Greenwich S. Cent. 63, New Washington Buckeye Cent. 58
Hilliard Darby 57, Canal Winchester 41
Jeromesville Hillsdale 49, Cols. Wellington 33
Lancaster 42, Chillicothe 38
Leesburg Fairfield 50, Washington C.H. 49, OT
Legacy Christian 65, W. Alexandria Twin Valley S. 45
Lewis Center Olentangy Orange 68, Cols. St. Charles 46
Liberty Twp. Lakota E. 54, Kettering Fairmont 44
Lisbon Beaver 67, Columbiana 49
Louisville Aquinas 67, Wooster Triway 64
Lowellville 67, Columbiana Crestview 45
Magnolia Sandy Valley 70, Kingsway Christian 30
Mantua Crestwood 79, Southington Chalker 51
Martins Ferry 71, St. Clairsville 57
Mason 69, Springboro 63
Massillon Jackson 56, Wooster 44
McArthur Vinton County 59, Chillicothe Zane Trace 56
Metamora Evergreen 61, Pioneer N. Central 41
Miamisburg 46, Lebanon 44
Minerva 52, Zoarville Tuscarawas Valley 36
Monroe 48, Middletown Madison Senior 33
Mowrystown Whiteoak 51, Felicity-Franklin 48
N. Jackson Jackson-Milton 55, Vienna Mathews 53
New Lexington 59, Vincent Warren 40
Old Fort 83, Oak Harbor 48
Parma Hts. Valley Forge 76, Independence 63
Peebles 72, St. Patrick, Ky. 20
Pemberville Eastwood 62, Millbury Lake 34
Port Clinton 58, Bellevue 48
Rossford 51, Fostoria 20
S. Charleston SE 56, Yellow Springs 20
Salineville Southern 60, Richmond Edison 49
Shadyside 57, Barnesville 53
Sparta Highland 41, Fredericktown 38
Strasburg-Franklin 50, Cuyahoga Falls 46
Sycamore Mohawk 80, Mt. Blanchard Riverdale 40
Vandalia Butler 50, Piqua 35
Wadsworth 76, Massillon Perry 56
Wapakoneta 48, Bowling Green 43
Warren Howland 52, Poland Seminary 50, 2OT
Waynesville 62, Brookville 43
Whitehouse Anthony Wayne 64, Wauseon 51
Woodsfield Monroe Cent. 60, Bridgeport 41
Worthington Kilbourne 61, Cols. Whetstone 47
Zanesville Rosecrans 65, Grove City Christian 47
Zanesville W. Muskingum 57, Cambridge 37
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/