Tuesday’s Scores

Sports
Associated Press16

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 51, Akr. Coventry 50

Alliance 67, Canal Fulton Northwest 66

Amherst Steele 65, Lorain Clearview 45

Ashville Teays Valley 59, Circleville Logan Elm 51

Atwater Waterloo 59, Windham 57

Avon Lake 69, Lorain 48

Baltimore Liberty Union 34, Amanda-Clearcreek 32

Bascom Hopewell-Loudon 63, Bucyrus Wynford 54

Beavercreek 70, Day. Meadowdale 53

Berlin Hiland 48, Dalton 43

Bidwell River Valley 53, Willow Wood Symmes Valley 45

Brunswick 74, Bay Village Bay 38

Caldwell 73, Lore City Buckeye Trail 52

Can. McKinley 76, Louisville 67

Cardington-Lincoln 57, Morral Ridgedale 34

Centerburg 51, Galion Northmor 49

Chagrin Falls 48, Chagrin Falls Kenston 41

Chardon NDCL 60, Gates Mills Hawken 58

Cin. Clark Montessori 50, Cin. N. College Hill 38

Cin. Princeton 51, Cin. Moeller 31

Cin. Summit Country Day 54, Cin. Purcell Marian 42

Cin. Woodward 82, Cincinnati Trailblazers HomeSchool 48

Cols. Franklin Hts. 52, West 48

Cols. Mifflin 41, Grove City Cent. Crossing 37

Creston Norwayne 75, Orrville 29

Delaware Hayes 62, Marion Harding 46

Delaware Olentangy Berlin 69, Caledonia River Valley 59

Dublin Scioto 49, Dresden Tri-Valley 44

Fairport Harbor Harding 54, Andrews Osborne Academy 46

Gahanna Lincoln 66, Westerville S. 50

Grafton Midview 59, Oberlin 57

Greenwich S. Cent. 63, New Washington Buckeye Cent. 58

Hilliard Darby 57, Canal Winchester 41

Jeromesville Hillsdale 49, Cols. Wellington 33

Lancaster 42, Chillicothe 38

Leesburg Fairfield 50, Washington C.H. 49, OT

Legacy Christian 65, W. Alexandria Twin Valley S. 45

Lewis Center Olentangy Orange 68, Cols. St. Charles 46

Liberty Twp. Lakota E. 54, Kettering Fairmont 44

Lisbon Beaver 67, Columbiana 49

Louisville Aquinas 67, Wooster Triway 64

Lowellville 67, Columbiana Crestview 45

Magnolia Sandy Valley 70, Kingsway Christian 30

Mantua Crestwood 79, Southington Chalker 51

Martins Ferry 71, St. Clairsville 57

Mason 69, Springboro 63

Massillon Jackson 56, Wooster 44

McArthur Vinton County 59, Chillicothe Zane Trace 56

Metamora Evergreen 61, Pioneer N. Central 41

Miamisburg 46, Lebanon 44

Minerva 52, Zoarville Tuscarawas Valley 36

Monroe 48, Middletown Madison Senior 33

Mowrystown Whiteoak 51, Felicity-Franklin 48

N. Jackson Jackson-Milton 55, Vienna Mathews 53

New Lexington 59, Vincent Warren 40

Old Fort 83, Oak Harbor 48

Parma Hts. Valley Forge 76, Independence 63

Peebles 72, St. Patrick, Ky. 20

Pemberville Eastwood 62, Millbury Lake 34

Port Clinton 58, Bellevue 48

Rossford 51, Fostoria 20

S. Charleston SE 56, Yellow Springs 20

Salineville Southern 60, Richmond Edison 49

Shadyside 57, Barnesville 53

Sparta Highland 41, Fredericktown 38

Strasburg-Franklin 50, Cuyahoga Falls 46

Sycamore Mohawk 80, Mt. Blanchard Riverdale 40

Vandalia Butler 50, Piqua 35

Wadsworth 76, Massillon Perry 56

Wapakoneta 48, Bowling Green 43

Warren Howland 52, Poland Seminary 50, 2OT

Waynesville 62, Brookville 43

Whitehouse Anthony Wayne 64, Wauseon 51

Woodsfield Monroe Cent. 60, Bridgeport 41

Worthington Kilbourne 61, Cols. Whetstone 47

Zanesville Rosecrans 65, Grove City Christian 47

Zanesville W. Muskingum 57, Cambridge 37

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Associated Press