Fink’s Friday Night Scoreboard

LOGAN 39 ZANESVILLE: 0 FINAL
MILLER: 6 ROSECRANS: 36 FINAL
TRI-VALLEY: 41 JOHN GLENN: 7 FINAL
WEST MUSKINGUM: 54 MEADOWBROOK: 14 FINAL
The Tornadoes finish the season 8-2 and will be in the state playoffs for the first time since 2009.
NEW LEXINGTON 13 SHERIDAN 10 HALF
RIVER VIEW: 7 COSHOCTON: 12
MORGAN: 47 CROOKSVILLE: 0 FINAL
PHILO: 22 MAYSVILLE: 0 HALF
RIDGEWOOD: 0 GARAWAY: 29 FINAL
NORTHRIDGE: 0 NEWARK CATHOLIC: 42
HEATH: 7 JOHNSTOWN: 24 HALF
NEWARK: 0 LANCASTER: 21 HALF
LICKING VALLEY: 10 LICKING HEIGHTS: 7 HALF
WATKINS MEMORIAL: 10 GRANVILLE: 13 HALF
UTICA: 7 LAKEWOOD: 14 HALF
ST CLAIRSVILLE 30 CAMBRIDGE 21 FINAL
NEWCOMERSTOWN: 22 BUCKEYE TRAIL: 14 HALF
CALDWELL: 14 SHENANDOAH: 12 HALF