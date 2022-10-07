Fink’s Friday Night Scoreboard

Local Sports Stories
Nichole Hannahs190

GRANVILLE: 37 ZANESVILLE: 7 FINAL

MORGAN: 7 WEST MUSKINGUM: 20 HALF

JOHN GLENN: 14 RIVER VIEW: 7

TRI-VALLEY: 28 PHILO: 6 FINAL

MEADOWBROOK: 13 NEW LEXINGTON: 33 HALF

CROOKSVILLE: 6 COSHOCTON: 7 HALF

SHERIDAN: 30 MAYSVILLE: 13

INDIAN VALLEY: 20 RIDGEWOOD: 7 HALF

NEWARK: 7 CENTRAL CROSSING: 7 HALF

HEATH: 54 NORTHRIDGE: 0 FINAL

LICKING VALLEY: 6 LIMA CENTRAL CATHOLIC: 16 HALF

LAKEWOOD: 7 NEWARK CATHOLIC: 42 HALF

WARREN: 0 CAMBRIDGE: 35

CALDWELL: 7 FORT FRYE: 7

SHENANDOAH: 14 RIVER: 33 HALF

STRASBURG: 6 BUCKEYE TRAIL: 43 FINAL

Nichole Hannahs
Nichole is WHIZ’s News Director/Anchor. She joined the WHIZ family while attending high school at Bishop Rosecrans, before taking a full-time position in 2005. Nichole is no stranger to the area. She grew up in Corning, Ohio and and graduated from Waynesburg College, where she received her Bachelor’s Degree in Communications emphasizing in Sports Broadcasting/Sports Information and Journalism.When not at work Nichole enjoys watching St. Louis Blues hockey, enjoying time with family, spending time outdoors and reading.If Nichole wasn't in broadcasting she'd probably have become a teacher.Nichole is married to a fellow sports fan Brandon. They have two sons Cameron and Xavier.