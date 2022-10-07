Fink’s Friday Night Scoreboard

GRANVILLE: 37 ZANESVILLE: 7 FINAL
MORGAN: 7 WEST MUSKINGUM: 20 HALF
JOHN GLENN: 14 RIVER VIEW: 7
TRI-VALLEY: 28 PHILO: 6 FINAL
MEADOWBROOK: 13 NEW LEXINGTON: 33 HALF
CROOKSVILLE: 6 COSHOCTON: 7 HALF
SHERIDAN: 30 MAYSVILLE: 13
INDIAN VALLEY: 20 RIDGEWOOD: 7 HALF
NEWARK: 7 CENTRAL CROSSING: 7 HALF
HEATH: 54 NORTHRIDGE: 0 FINAL
LICKING VALLEY: 6 LIMA CENTRAL CATHOLIC: 16 HALF
LAKEWOOD: 7 NEWARK CATHOLIC: 42 HALF
WARREN: 0 CAMBRIDGE: 35
CALDWELL: 7 FORT FRYE: 7
SHENANDOAH: 14 RIVER: 33 HALF
STRASBURG: 6 BUCKEYE TRAIL: 43 FINAL