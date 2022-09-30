PREP FOOTBALL=
Alliance 47, Carrollton 14
Andover Pymatuning Valley 60, Windham 12
Ansonia 44, New Paris National Trail 17
Arcadia 21, Cory-Rawson 14
Archbold 41, Metamora Evergreen 0
Ashville Teays Valley 28, Circleville 0
Avon Lake 55, Amherst Steele 14
Barberton 55, Copley 7
Barnesville 62, Toronto 0
Berea-Midpark 38, Grafton Midview 21
Bishop Ready 33, Whitehall-Yearling 8
Bloom-Carroll 42, Lancaster Fairfield Union 0
Brooke, W.Va. 14, Marietta 7
Brookfield 34, Newton Falls 0
Brookville 40, Eaton 22
Canal Winchester 24, Westerville N. 0
Canfield S. Range 55, Niles McKinley 0
Castalia Margaretta 15, Kansas Lakota 9
Celina 14, Ottawa-Glandorf 7
Centerburg 28, Mt. Gilead 14
Cin. Gamble Montessori 38, Cin. Hillcrest 14
Cin. Moeller 42, Cin. Elder 14
Cin. Mt. Healthy 35, Harrison 14
Cin. Princeton 42, Cin. Oak Hills 0
Cin. Summit Country Day 48, Norwood 6
Cin. Wyoming 49, N. Bend (Cleves) Taylor 0
Cle. Collinwood 8, Cle. Lincoln W. 0
Cle. Hay 21, Cle. John Marshall 18
Columbia Station Columbia 35, Wellington 7
Columbiana Crestview 22, Leavittsburg LaBrae 7
Columbus Grove 31, Convoy Crestview 6
Coshocton 55, Byesville Meadowbrook 20
Creston Norwayne 48, Apple Creek Waynedale 16
Dalton 34, West Salem Northwestern 14
DeGraff Riverside 37, Sidney Lehman 14
Defiance 35, Lima Bath 0
Defiance Ayersville 22, Defiance Tinora 6
Delaware Buckeye Valley 23, Cols. Grandview Hts. 6
Delta 70, Swanton 7
Dresden Tri-Valley 44, Warsaw River View 14
Dublin Coffman 35, Lewis Center Olentangy Orange 7
Edgerton 28, Sherwood Fairview 0
Elyria 42, N. Ridgeville 6
Findlay Liberty-Benton 49, Mt. Blanchard Riverdale 14
Genoa Area 41, Millbury Lake 0
Germantown Valley View 49, Carlisle 13
Gibsonburg 55, Monroeville 7
Grove City 24, Westerville Cent. 10
Hamilton Badin 42, Kettering Alter 14
Harrod Allen E. 62, Delphos Jefferson 6
Hubbard 22, Cortland Lakeview 0
Ironton 49, Ironton Rock Hill 7
Jackson 63, Hillsboro 7
Jamestown Greeneview 55, London Madison Plains 20
Kettering Fairmont 10, Miamisburg 7
Liberty Center 49, Bryan 7
Liberty Twp. Lakota E. 21, Cin. Sycamore 0
Lisbon Beaver 65, Cadiz Harrison Cent. 7
Logan 21, Cols. St. Charles 20
Lou. Trinity, Ky. 34, Cin. St. Xavier 7
Lowellville 41, Sebring McKinley 8
Malvern 28, Lore City Buckeye Trail 20
Maria Stein Marion Local 47, Ft. Recovery 0
Marysville 49, Dublin Jerome 28
McComb 27, Arlington 20
McGuffey Upper Scioto Valley 28, Dola Hardin Northern 14
Middlefield Cardinal 34, Orwell Grand Valley 13
Mineral Ridge 42, N. Jackson Jackson-Milton 7
Monroe 35, Franklin 0
N. Olmsted 49, Bay Village Bay 7
Nelsonville-York 65, Wellston 6
New Bremen 62, St. Henry 27
New Carlisle Tecumseh 6, London 3
New Madison Tri-Village 42, Arcanum 6
Newcomerstown 30, Tuscarawas Cent. Cath. 0
Northwood 41, Montpelier 7
Norwalk St. Paul 21, Collins Western Reserve 0
Oberlin Firelands 38, Lorain Clearview 21
Painesville Riverside 49, Eastlake North 7
Pataskala Licking Hts. 64, Zanesville 13
Pickerington Cent. 35, Grove City Cent. Crossing 0
Pickerington N. 56, Galloway Westland 0
Piketon 40, Southeastern 14
Piqua 56, Greenville 3
Port Clinton 41, Vermilion 0
Reading 55, Cin. Finneytown 13
Richwood N. Union 48, Bellefontaine Benjamin Logan 14
Salem 48, Minerva 13
Salineville Southern 48, Leetonia 6
Sandusky 45, Norwalk 7
Sandusky Perkins 21, Bellevue 6
Sarahsville Shenandoah 46, Woodsfield Monroe Cent. 12
Sparta Highland 44, Shelby 20
St. Marys Memorial 55, Kenton 0
St. Paris Graham 44, Spring. NW 12
Sugarcreek Garaway 17, Gnadenhutten Indian Valley 0
Thornville Sheridan 35, Philo 6
Tiffin Calvert 40, Sugar Grove Berne Union 7
Tipp City Tippecanoe 21, Troy 7
Tol. Cent. Cath. 45, Oregon Clay 7
Urbana 41, Lewistown Indian Lake 0
Versailles 49, Anna 14
Vienna Mathews 35, Fairport Harbor Harding 7
W. Chester Lakota W. 37, Mason 7
W. Liberty-Salem 13, W. Jefferson 7
Wapakoneta 21, Elida 7
Warren Harding 24, Youngs. Boardman 21
Warren Howland 3, Youngs. East 0
Warren JFK 33, Rootstown 0
Washington C.H. 39, Greenfield McClain 0
Waterford 47, Crown City S. Gallia 0
Wauseon 38, Hamler Patrick Henry 13
Waverly 60, Lucasville Valley 7
Westerville S. 27, Delaware Hayes 7
Willow Wood Symmes Valley 27, Beaver Eastern 21
Wilmington 42, Goshen 7
Wooster 48, Mt. Vernon 0
Youngs. Mooney 38, Lyndhurst Brush 7
Youngs. Valley Christian 40, Columbiana 10
Zanesville Rosecrans 42, Lancaster Fisher Cath. 14
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Mogadore vs. Hunting Valley University, ccd.
Ravenna SE vs. Louisville Aquinas, ccd.
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/