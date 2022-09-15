Local Scores 9/15/22

VOLLEYBALL:
GRANVILLE 3 ZANESVILLE 0
NEW LEXINGTON 3 RIVER VIEW 1
MAYSVILLE 2 WEST MUSKINGUM 3
JOHN GLENN 3 CROOKSVILLE 0
PHILO 0 MEADOWBROOK 3
BOYS SOCCER:
TUSCARAWAS VALLEY 4 CALDWELL 2
GRANVILLE 2 NORTHRIDGE 1
GIRLS SOCCER:
MORGAN 0 COSHOCTON 6
LICKING HEIGHTS 1 HEATH 3
JOHN GLENN 7 PHILO 0
SHERIDAN 1 RIVER VIEW 1
INDIAN CREEK 1 CAMBRIDGE 0
LICKING VALLEY 0 GRANVILLE 9
BOYS GOLF:
SHERIDAN DEFEATED COSHOCTON: (Generals finishes) Reed Coconis 38, Blake Turnes 42, Cooper Winders 43, and Cael Dowdell 43.