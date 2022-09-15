Local Scores 9/15/22

Local Sports Stories
Dylan Kerns11

VOLLEYBALL:

GRANVILLE 3 ZANESVILLE 0

NEW LEXINGTON 3 RIVER VIEW 1

MAYSVILLE 2 WEST MUSKINGUM 3

JOHN GLENN 3 CROOKSVILLE 0

PHILO 0 MEADOWBROOK 3

BOYS SOCCER:

TUSCARAWAS VALLEY 4 CALDWELL 2

GRANVILLE 2 NORTHRIDGE 1

GIRLS SOCCER:

MORGAN 0 COSHOCTON 6

LICKING HEIGHTS 1 HEATH 3

JOHN GLENN 7 PHILO 0

SHERIDAN 1 RIVER VIEW 1

INDIAN CREEK 1 CAMBRIDGE 0

LICKING VALLEY 0 GRANVILLE 9

BOYS GOLF:

SHERIDAN DEFEATED COSHOCTON: (Generals finishes) Reed Coconis 38, Blake Turnes 42, Cooper Winders 43, and Cael Dowdell 43.

Dylan Kerns