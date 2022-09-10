SPORTS SCORES 9/10/22

Local Sports Stories
Dylan Kerns15

VOLLEYBALL:

CAMBRIDGE 3 PHILO 1

INDIAN VALLEY 3 CALDWELL 2

NEW PHILADELPHIA 3 ZANESVILLE 0

JONATHAN ALDER 3 SHERIDAN 1

PICKERINGTON NORTH 2 GRANVILLE 0

BISHOP HARTLEY 2 NEWARK 0

BOYS SOCCER:

WEST MUSKINGUM 2 LIBERTY UNION 1

JOHNSTOWN MONROE 4 TRI VALLEY 0

CALDWELL 9 JOHN MARSHALL 2

BISHOP ROSECRANS 2 RIVER VIEW 1

GIRLS SOCCER:

WEST HOLMES 3 RIVER VIEW 1

TREE OF LIFE CHRISTIAN 2 BISHOP ROSECRANS 0

RIDGEWOOD 4 NEW LEXINGTON 1

MUSKINGUM ATHLETICS:

WOMEN’S SOCCER

OHIO WESLEYAN 3 MUSKINGUM 0

FOOTBALL

MUSKINGUM 31 FERRUM 3

COLLEGE FOOTBALL (OHIO):

OHIO STATE 45 ARKANSAS STATE 12

CINCINNATI 63 KENNESAW STATE 10

PENN STATE 46 OHIO 10

MIAMI 31 ROBERT MORRIS 14

EASTERN KENTUCKY 59 BOWLING GREEN 57 OT

Dylan Kerns