SPORTS SCORES 9/10/22

VOLLEYBALL:
CAMBRIDGE 3 PHILO 1
INDIAN VALLEY 3 CALDWELL 2
NEW PHILADELPHIA 3 ZANESVILLE 0
JONATHAN ALDER 3 SHERIDAN 1
PICKERINGTON NORTH 2 GRANVILLE 0
BISHOP HARTLEY 2 NEWARK 0
BOYS SOCCER:
WEST MUSKINGUM 2 LIBERTY UNION 1
JOHNSTOWN MONROE 4 TRI VALLEY 0
CALDWELL 9 JOHN MARSHALL 2
BISHOP ROSECRANS 2 RIVER VIEW 1
GIRLS SOCCER:
WEST HOLMES 3 RIVER VIEW 1
TREE OF LIFE CHRISTIAN 2 BISHOP ROSECRANS 0
RIDGEWOOD 4 NEW LEXINGTON 1
MUSKINGUM ATHLETICS:
WOMEN’S SOCCER
OHIO WESLEYAN 3 MUSKINGUM 0
FOOTBALL
MUSKINGUM 31 FERRUM 3
COLLEGE FOOTBALL (OHIO):
OHIO STATE 45 ARKANSAS STATE 12
CINCINNATI 63 KENNESAW STATE 10
PENN STATE 46 OHIO 10
MIAMI 31 ROBERT MORRIS 14
EASTERN KENTUCKY 59 BOWLING GREEN 57 OT