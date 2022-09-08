LOCAL SCORES 9/8/22

GIRL’S SOCCER:
JOHN GLENN 18 VS MORGAN 0
Little Muskies are 6-1 in last 7 games.
NEWARK 3 VS HILLIARD BRADLEY 5
ZANESVILLE 3 VS LAKEWOOD 3
Rylee McCuen picks up hat trick in tie.
PHILO 0 VS RIVER VIEW 2
WEST MUSKINGUM 4 VS SHERIDAN 2
Tornadoes 4-2 on season, 4-0 in conference play. Generals 2-4 on season.
NEW LEXINGTON 1 VS COSHOCTON 0
BOY’S SOCCER:
TRI-VALLEY 4 HILAND 3
COSHOCTON 10 UNION LOCAL 0
JOHN GLENN 1 MARIETTA 1
CALDWELL 5 MAGNOLIA 3
GRANVILLE 6 JOHNSTOWN MONROE 0
VOLLEYBALL:
BUCKEYE TRAIL 3 VS MALVERN 0
ZANESVILLE 0 VS LICKING VALLEY 3
MAYSVILLE 1 VS PHILO 3
SHERIDAN 3 TRI VALLEY 0
WEST MUSKINGUM 0 VS MORGAN 3
NEW LEXINGTON 0 VS MEADOWBROOK 3
CROOKSVILLE 0 VS COSHOCTON 3
RIDGEWOOD 0 VS CLAYMONT 3
HEATH 1 VS JOHNSTOWN MONROE 3
HEATH NOW 4-4 ON THE SEASON
GRANVILLE 0 VS WATKINS MEMORIAL 3
JOHN GLENN 3 RIVER VIEW 2