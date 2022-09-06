Local High School Rankings

Local Sports Sports
Keivon Belcher0

ZANESVILLE, OH- IN DIVISON 3 REGION 11

  1. GRANVILLE
  2. SOUTH
  3. WATERSON
  4. CIRLEVILLE
    AND DOWN AT
  5. WE HAVE TRI-VALLEY

ZANESVILLE CAME IN LATER DOWN THE LIST AT 12TH

AND THEN JOHN GLENN COMING IN AT 21ST..

IN DIVISION 4 REGION 15

  1. NEW LEXINGTON
  1. EAST
  2. MORGAN
  3. STEUBENVILLE
  4. GALLIA
  5. CAMBRIDGE

LATER ON IN THE LIST

  1. MAYSVILLE
    18 PHILO
    19 RIVER VIEW
  2. LAKEWOOD
    23 MEADOWBROOK

IN D4 REGION 23
1. FORT FRYE
2. DWANSON- BRYANT

3. NORTHMOR

4. SHENANDOAH

AT THE BOTTOM OF THE POLL IS BUCKEYE TRAIL AND CROOKSVILLE WHO ARE BOTH TIED FOR 22ND..

D5 REGION 19

  1. IRONTON
  2. HARVEST PREP
  3. MINFORD
  4. WEST MUSKINGUM
  5. UNION LOCAL
  6. BARNESVILLE
  7. HEATH

AND LAST IN D7 REGION 27
1. NEWARK CATHOLIC
6. CALDWELL CAME

COMING IN AT 12TH WAS BISHOP ROSECRANS
AND A LITTLE FURTHER AT 16 WAS MILLER..

Tagged
Keivon Belcher
Keivon Belcher is from Columbus, Ohio and a 2019 graduate from Heidelberg University. At Heidelberg he played wide receiver and was a captain on the football team. Keivon was also a sports anchor for the school news while co-hosting his own radio show for the school. He has a love for all sports and looks forward to sharing his insight with you.