Local High School Rankings

ZANESVILLE, OH- IN DIVISON 3 REGION 11
- GRANVILLE
- SOUTH
- WATERSON
- CIRLEVILLE
AND DOWN AT
- WE HAVE TRI-VALLEY
ZANESVILLE CAME IN LATER DOWN THE LIST AT 12TH
AND THEN JOHN GLENN COMING IN AT 21ST..
IN DIVISION 4 REGION 15
- NEW LEXINGTON
- EAST
- MORGAN
- STEUBENVILLE
- GALLIA
- CAMBRIDGE
LATER ON IN THE LIST
- MAYSVILLE
18 PHILO
19 RIVER VIEW
- LAKEWOOD
23 MEADOWBROOK
IN D4 REGION 23
1. FORT FRYE
2. DWANSON- BRYANT
3. NORTHMOR
4. SHENANDOAH
AT THE BOTTOM OF THE POLL IS BUCKEYE TRAIL AND CROOKSVILLE WHO ARE BOTH TIED FOR 22ND..
D5 REGION 19
- IRONTON
- HARVEST PREP
- MINFORD
- WEST MUSKINGUM
- UNION LOCAL
- BARNESVILLE
- HEATH
AND LAST IN D7 REGION 27
1. NEWARK CATHOLIC
6. CALDWELL CAME
COMING IN AT 12TH WAS BISHOP ROSECRANS
AND A LITTLE FURTHER AT 16 WAS MILLER..