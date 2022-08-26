Fink’s Friday Night Scoreboard

ZANESVILLE: 0 BIG WALNUT: 28 HALFTIME
ROSECRANS: 33 MILLERSPORT: 0
TRI-VALLEY: 21 LICKING HEIGHTS: 7 HALFTIME
SHERIDAN: 10 WATKINS MEMORIAL: 3 HALFTIME
JOHN GLENN: 6 BLOOM-CARROLL: 21 HALFTIME
PHILO: 0 CARROLLTON: 7 HALFTIME
MAYSVILLE: 0 NEW LEXINGTON: 29 HALFTIME
WEST MUSKINGUM: 20 MARIETTA: 0 HALFTIME
Jake Anton completed a 58 yard pass to Slater Sampsel for a touchdown.
CROOKSVILLE: 0 FAIRFIELD UNION: 28 HALFTIME
CAMBRIDGE: 21 COSHOCTON: 7 HALFTIME
MORGAN: 28 WARREN H.S.: 24 HALFTIME
MEADOWBROOK: 0 BARNESVILLE: 14 HALFTIME
RIDGEWOOD: 21 RIVER VIEW: 0 HALFTIME
The Generals forced 5 turnovers in the first half
MILLER: 0 FRONTIER: 0
HEATH: 6 LICKING VALLEY: 21 HALFTIME
LAKEWOOD: 7 LIBERTY UNION: 14
NEWARK: 28 MOUNT VERNON: 14
NEWARK CATHOLIC: 35 NELSONVILLE-YORK: 0
GRANVILLE: 13 CLEAR FORK: 0 HALFTIME
BUCKEYE TRAIL: 20 HARRISON CENTRAL: 28 HALFTIME
CALDWELL: 28 STEUBENVILLE CENTRAL CATHOLIC: 0
SHENANDOAH: 22 SHADYSIDE: 0 HALFTIME