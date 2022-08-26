Fink’s Friday Night Scoreboard

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Nichole Hannahs6

ZANESVILLE: 0 BIG WALNUT: 28 HALFTIME

ROSECRANS: 33 MILLERSPORT: 0

TRI-VALLEY: 21 LICKING HEIGHTS: 7 HALFTIME

SHERIDAN: 10 WATKINS MEMORIAL: 3 HALFTIME

JOHN GLENN: 6 BLOOM-CARROLL: 21 HALFTIME

PHILO: 0 CARROLLTON: 7 HALFTIME

MAYSVILLE: 0 NEW LEXINGTON: 29 HALFTIME

WEST MUSKINGUM: 20 MARIETTA: 0 HALFTIME

Jake Anton completed a 58 yard pass to Slater Sampsel for a touchdown.

CROOKSVILLE: 0 FAIRFIELD UNION: 28 HALFTIME

CAMBRIDGE: 21 COSHOCTON: 7 HALFTIME

MORGAN: 28 WARREN H.S.: 24 HALFTIME

MEADOWBROOK: 0 BARNESVILLE: 14 HALFTIME

RIDGEWOOD: 21 RIVER VIEW: 0 HALFTIME

The Generals forced 5 turnovers in the first half

MILLER: 0 FRONTIER: 0

HEATH: 6 LICKING VALLEY: 21 HALFTIME

LAKEWOOD: 7 LIBERTY UNION: 14

NEWARK: 28 MOUNT VERNON: 14

NEWARK CATHOLIC: 35 NELSONVILLE-YORK: 0

GRANVILLE: 13 CLEAR FORK: 0 HALFTIME

BUCKEYE TRAIL: 20 HARRISON CENTRAL: 28 HALFTIME

CALDWELL: 28 STEUBENVILLE CENTRAL CATHOLIC: 0

SHENANDOAH: 22 SHADYSIDE: 0 HALFTIME

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Nichole Hannahs
Nichole is WHIZ’s News Director/Anchor. She joined the WHIZ family while attending high school at Bishop Rosecrans, before taking a full-time position in 2005. Nichole is no stranger to the area. She grew up in Corning, Ohio and and graduated from Waynesburg College, where she received her Bachelor’s Degree in Communications emphasizing in Sports Broadcasting/Sports Information and Journalism.When not at work Nichole enjoys watching St. Louis Blues hockey, enjoying time with family, spending time outdoors and reading.If Nichole wasn't in broadcasting she'd probably have become a teacher.Nichole is married to a fellow sports fan Brandon. They have two sons Cameron and Xavier.