AMERICAN LEAGUE

BATTING_Arraez, Minnesota, .333; Devers, Boston, .324; Bogaerts, Boston, .316; Benintendi, New York, .314; T.Anderson, Chicago, .311; Kirk, Toronto, .311; Alvarez, Houston, .310; Gurriel Jr., Toronto, .310; France, Seattle, .308; J.Abreu, Chicago, .302.

RUNS_Judge, New York, 87; Alvarez, Houston, 67; LeMahieu, New York, 65; Devers, Boston, 62; Rizzo, New York, 61; Guerrero Jr., Toronto, 59; J.Ramírez, Cleveland, 59; Ohtani, Los Angeles, 58; Springer, Toronto, 58; Altuve, Houston, 57; Bogaerts, Boston, 57; A.García, Texas, 57.

RBI_Judge, New York, 91; J.Ramírez, Cleveland, 84; Alvarez, Houston, 70; Tucker, Houston, 65; A.García, Texas, 63; Guerrero Jr., Toronto, 63; Rizzo, New York, 62; Ohtani, Los Angeles, 62; Stanton, New York, 61; Story, Boston, 58.

HITS_Bogaerts, Boston, 115; J.Abreu, Chicago, 114; Devers, Boston, 113; Judge, New York, 113; Rosario, Cleveland, 113; Arraez, Minnesota, 112; Benintendi, New York, 112; Guerrero Jr., Toronto, 109; Bichette, Toronto, 108; J.Ramírez, Cleveland, 107.

DOUBLES_J.Ramírez, Cleveland, 34; J.Martinez, Boston, 32; Gurriel, Houston, 30; Devers, Boston, 29; Bogaerts, Boston, 28; J.Abreu, Chicago, 27; Bregman, Houston, 25; Bichette, Toronto, 24; Gurriel Jr., Toronto, 24; Hays, Baltimore, 24; S.Murphy, Oakland, 24.

TRIPLES_Rosario, Cleveland, 6; Mateo, Baltimore, 5; Witt Jr., Kansas City, 5; A.García, Texas, 4; J.Ramírez, Cleveland, 4; 10 tied at 3.

HOME RUNS_Judge, New York, 42; Alvarez, Houston, 30; Buxton, Minnesota, 26; Rizzo, New York, 25; Trout, Los Angeles, 24; Stanton, New York, 24; Seager, Texas, 23; Devers, Boston, 22; Ohtani, Los Angeles, 22; J.Ramírez, Cleveland, 21; Guerrero Jr., Toronto, 21.

STOLEN BASES_Mateo, Baltimore, 24; Mullins, Baltimore, 22; J.Rodríguez, Seattle, 21; Arozarena, Tampa Bay, 20; Witt Jr., Kansas City, 20; Semien, Texas, 19; Tucker, Houston, 16; A.García, Texas, 15; Kiner-Falefa, New York, 15; Merrifield, Kansas City, 15.

PITCHING_Verlander, Houston, 14-3; Cease, Chicago, 11-4; Manoah, Toronto, 11-5; Taillon, New York, 10-2; Gilbert, Seattle, 10-4; McClanahan, Tampa Bay, 10-4; M.Pérez, Texas, 9-2; Cole, New York, 9-3; Cortes, New York, 9-3; F.Valdez, Houston, 9-4; Urquidy, Houston, 9-4.

ERA_Verlander, Houston, 1.82; Cease, Chicago, 2.01; McClanahan, Tampa Bay, 2.07; Manoah, Toronto, 2.43; M.Pérez, Texas, 2.52; Cortes, New York, 2.53; Gilbert, Seattle, 2.78; F.Valdez, Houston, 2.80; Irvin, Oakland, 3.05; Montas, New York, 3.18.

STRIKEOUTS_Cole, New York, 162; Cease, Chicago, 161; McClanahan, Tampa Bay, 158; Ohtani, Los Angeles, 145; Ray, Seattle, 139; Gausman, Toronto, 122; Verlander, Houston, 122; Javier, Houston, 121; Bieber, Cleveland, 118; Gilbert, Seattle, 118.