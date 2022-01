Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Amundsen 84, Chicago (Alcott) 40

Antioch 43, Round Lake 32

Bloomington Christian 54, Arthur-Okaw Christian 50

Chicago (Austin) 84, Clemente 30

Chicago (Hansberry College Prep) High School 57, Chicago (Noble Street Charter/Rauner) 56

Chicago (Legal Prep Charter) 78, Wells 72

Chicago (Ogden International) 47, Juarez 18

Chicago Phoenix Academy 105, Spry Community 12

Cobden 38, Hardin County 35

Crystal Lake South 49, McHenry 39

Dundee-Crown 44, Cary-Grove 40

Freeburg 74, Roxana 36

Freeport (Aquin) 87, Ashton-Franklin Center 35

Galena 61, Orangeville 49

Gilman Iroquois West 51, Donovan 20

Glenbard West 64, Larkin 43

Grant 76, North Chicago 34

Grayslake Central 45, Lakes Community 33

Hampshire 46, Prairie Ridge 43

Harvey Thornton 79, Thornridge 41

Highland 51, Jerseyville Jersey 50

Hononegah 48, Belvidere North 46

Hope Academy 66, Chicago (Noble Street Charter/Rowe-Clark) 54

Indpls Attucks, Ind. 77, Urbana 60

Kaneland 57, Stillman Valley 43

Lake Park 41, Geneva 30

Lake View 56, Mather 52

Minooka 54, Lockport 46

Moline 86, Normal West 55

Naperville Central 53, Nazareth 49

Naperville North 54, Waubonsie Valley 46

Niles Notre Dame 55, Northridge Prep 33

North Lawndale 81, Lincoln Park 78, OT

Orr 72, Schurz 43

Oswego 67, Metea Valley 64

Oswego East 57, Bolingbrook 44

Paxton-Buckley-Loda 53, Watseka (coop) 37

Payton 40, Chicago (Jones) 35

Pecatonica 56, Dakota 49

Pleasant Plains 45, Calvary 28

Rickover Naval 47, Chicago (C. Math and Science Charter) 45

Scales Mound 88, West Carroll 12

St. Charles North 49, Batavia 47

Steinmetz 65, Chicago Roosevelt 46

Sterling Newman 64, Bureau Valley 62

Taft 68, Von Steuben 59

Waterloo 45, Steeleville 42

Westmont 52, Skokie (Ida Crown) 45

Wheaton North 55, St. Charles East 47

Wheaton Warrenville South 70, Glenbard North 47

Chester Tournament=

Waterloo Gibault 53, New Athens 21

Winchester Tournament=

Greenfield-Northwestern 65, Pleasant Hill 27

Mt. Sterling (Brown County) 57, Winchester (West Central) 56

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Algonquin (Jacobs) vs. Crystal Lake Central, ccd.

Chicago (Lane) vs. Chicago (Clark), ccd.

Northside Prep vs. Chicago Sullivan, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/