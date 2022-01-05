AREA SCOREBOARD 1-5-22

Local Sports Sports
Anthony Mitchell38

Here’s a look at local boys and girls basketball scores from January 5th, 2022:

BOYS BASKETBALL

BERNE UNION 43
BISHOP ROSECRANS 34

HEATH 60
ZANESVILLE 31
REECE HUBER SCORED 19 POINTS IN THE HEATH VICTORY.

GRANVILE 60
LAKEWOOD 15
MAX ROSINSKI CHIPPED IN 19 FOR THE BLUE ACES.

LICKING HEIGHTS 70
NEWARK CATHOLIC 39

BUCKEYE TRAIL 59
FORT FRYE 50

GIRLS BASKETBALL

NEW LEXINGTON 63
MAYSVILLE 24
AUBRI SPICER LED THE WAY WITH 20 POINTS FOR NEW LEXINGTON.

PHILO 33
MORGAN 29

JOHN GLENN 41
WEST MUSKINGUM 15
ANGELA KUMLER LED THE MUSKIES WITH NINE POINTS.

SHERIDAN 60
CROOKSVILLE 28
FAITH STINSON SCORED 22 IN THE WIN WHILE JAMISYN STINSON CHIPPED IN 14.

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

MARIETTA 92, MUSKINGUM 72

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

MARIETTA 94, MUSKINGUM 72

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Anthony Mitchell
Name: Anthony Mitchell Title: Sports Director Anthony is a graduate of St. Bonaventure University. He was the head manager of the Bonnies Men's Basketball team during his time there. Anthony previously was a sports/news multimedia journalist at WKTV in Utica, N.Y. Anthony has a passion for professional, collegiate, and local high school sports.

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