AREA SCOREBOARD 1-5-22

Here’s a look at local boys and girls basketball scores from January 5th, 2022:
BOYS BASKETBALL
BERNE UNION 43
BISHOP ROSECRANS 34
HEATH 60
ZANESVILLE 31
REECE HUBER SCORED 19 POINTS IN THE HEATH VICTORY.
GRANVILE 60
LAKEWOOD 15
MAX ROSINSKI CHIPPED IN 19 FOR THE BLUE ACES.
LICKING HEIGHTS 70
NEWARK CATHOLIC 39
BUCKEYE TRAIL 59
FORT FRYE 50
GIRLS BASKETBALL
NEW LEXINGTON 63
MAYSVILLE 24
AUBRI SPICER LED THE WAY WITH 20 POINTS FOR NEW LEXINGTON.
PHILO 33
MORGAN 29
JOHN GLENN 41
WEST MUSKINGUM 15
ANGELA KUMLER LED THE MUSKIES WITH NINE POINTS.
SHERIDAN 60
CROOKSVILLE 28
FAITH STINSON SCORED 22 IN THE WIN WHILE JAMISYN STINSON CHIPPED IN 14.
MEN’S COLLEGE BASKETBALL
MARIETTA 92, MUSKINGUM 72
WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
MARIETTA 94, MUSKINGUM 72