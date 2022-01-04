AREA SCOREBOARD 1-4-22

Here’s a look at our area basketball scores for January 4th, 2022:
BOYS BASKETBALL
TRI-VALLEY 59
JOHN GLENN 49
NEW LEXINGTON 37
CROOKSVILLE 35
ISAIAH STEPHENS LED THE PANTHERS WITH 11 POINTS.
SHERIDAN 65
PHILO 39
MASON MORRISON PACED THE GENERALS WITH 23 POINTS IN THE WIN.
BLOOM-CARROLL 60
GRANVILLE 45
DOVER CITY 48
CAMBRIDGE 18
BUCKEYE TRAIL 49
CONOTTON VALLEY 36
CALDWELL 64
BARNESVILLE 56
HILAND 65
RIDGEWOOD 58
RIVER VIEW 71
WEST MUSKINGUM 57
GIRLS BASKETBALL
LICKING VALLEY 54
ZANESVILLE 44
KYLEE WHITE SCORED 18 POINTS IN THE PANTHERS WIN.
LAKEWOOD 42
NORTHRIDGE 20
HEATH 44
UTICA 29
NEWARK CATHOLIC 39
JOHNSTOWN-MONROE 30
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