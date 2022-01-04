AREA SCOREBOARD 1-4-22

Local Sports Sports
Anthony Mitchell68

Here’s a look at our area basketball scores for January 4th, 2022:

BOYS BASKETBALL

TRI-VALLEY 59
JOHN GLENN 49

NEW LEXINGTON 37
CROOKSVILLE 35
ISAIAH STEPHENS LED THE PANTHERS WITH 11 POINTS.

SHERIDAN 65
PHILO 39
MASON MORRISON PACED THE GENERALS WITH 23 POINTS IN THE WIN.

BLOOM-CARROLL 60
GRANVILLE 45

DOVER CITY 48
CAMBRIDGE 18

BUCKEYE TRAIL 49
CONOTTON VALLEY 36

CALDWELL 64
BARNESVILLE 56

HILAND 65
RIDGEWOOD 58

RIVER VIEW 71
WEST MUSKINGUM 57

GIRLS BASKETBALL

LICKING VALLEY 54
ZANESVILLE 44
KYLEE WHITE SCORED 18 POINTS IN THE PANTHERS WIN.

LAKEWOOD 42
NORTHRIDGE 20

HEATH 44
UTICA 29

NEWARK CATHOLIC 39
JOHNSTOWN-MONROE 30

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Anthony Mitchell
Name: Anthony Mitchell Title: Sports Director Anthony is a graduate of St. Bonaventure University. He was the head manager of the Bonnies Men's Basketball team during his time there. Anthony previously was a sports/news multimedia journalist at WKTV in Utica, N.Y. Anthony has a passion for professional, collegiate, and local high school sports.

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