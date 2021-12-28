12-28-21 SCOREBOARD

Local Sports Sports
Anthony Mitchell25

Here’s a look at some area scores from December 28th, 2021:

BOYS BASKETBALL

MAYSVILLE 66, ZANESVILLE 56

MILLER 71, CROOKSVILLE 49

HILLARD-BRADLEY 57, TRI-VALLEY 21

MEADOWBROOK 53, CAMBRIDGE 36

WEST MUSKINGUM 51, FORT FRYE 48

NEW LEXINGTON 45, ALEXANDER 40
ISAIAH STEPHENS 18 POINTS IN THE WIN FOR NEW LEXINGTON.

SHENANDOAH 53, FRONTIER 50

COSHOCTON 74, NEWCOMERSTOWN 28

RIDGEWOOD 66, RIVER VIEW58
OWEN EMIG WITH A BIG GAME, POURING IN 29 POINTS.

HEATH 62, WADSWORTH 43

GIRLS BASKETBALL

CROOKSVILLE 61, MILLER 31

SHERIDAN 61, FAIRFIELD UNION 35
SHERIDAN’S FAITH STINSON HAD 25 POINTS AND 12 REBOUNDS

NEWARK 49, TEAYS VALLEY 35

SHENANDOAH 50, FRONTIER 36

WATERFORD 54, MORGAN 18

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Anthony Mitchell
Name: Anthony Mitchell Title: Sports Director Anthony is a graduate of St. Bonaventure University. He was the head manager of the Bonnies Men's Basketball team during his time there. Anthony previously was a sports/news multimedia journalist at WKTV in Utica, N.Y. Anthony has a passion for professional, collegiate, and local high school sports.

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