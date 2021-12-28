12-28-21 SCOREBOARD

Here’s a look at some area scores from December 28th, 2021:
BOYS BASKETBALL
MAYSVILLE 66, ZANESVILLE 56
MILLER 71, CROOKSVILLE 49
HILLARD-BRADLEY 57, TRI-VALLEY 21
MEADOWBROOK 53, CAMBRIDGE 36
WEST MUSKINGUM 51, FORT FRYE 48
NEW LEXINGTON 45, ALEXANDER 40
ISAIAH STEPHENS 18 POINTS IN THE WIN FOR NEW LEXINGTON.
SHENANDOAH 53, FRONTIER 50
COSHOCTON 74, NEWCOMERSTOWN 28
RIDGEWOOD 66, RIVER VIEW58
OWEN EMIG WITH A BIG GAME, POURING IN 29 POINTS.
HEATH 62, WADSWORTH 43
GIRLS BASKETBALL
CROOKSVILLE 61, MILLER 31
SHERIDAN 61, FAIRFIELD UNION 35
SHERIDAN’S FAITH STINSON HAD 25 POINTS AND 12 REBOUNDS
NEWARK 49, TEAYS VALLEY 35
SHENANDOAH 50, FRONTIER 36
WATERFORD 54, MORGAN 18
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