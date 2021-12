Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 59, Cory-Rawson 55

Antwerp 62, Delphos Jefferson 40

Ashtabula Edgewood 59, Gates Mills Hawken 55

Ashville Teays Valley 56, Lancaster Fairfield Union 55

Bainbridge Paint Valley 55, Williamsport Westfall 42

Bellefontaine Calvary Christian 64, Waynesfield-Goshen 48

Bellevue 45, Vermilion 16

Belpre 56, Portsmouth Clay 53

Bethel-Tate 56, Miami Valley Christian Academy 40

Beverly Ft. Frye 48, Trinity, W.Va. 37

Bishop Ready 62, Byesville Meadowbrook 40

Bloom-Carroll 61, Cols. Hamilton Twp. 37

Can. Cent. Cath. 61, Massillon Tuslaw 55

Castalia Margaretta 47, Milan Edison 17

Cedarville 50, Leesburg Fairfield 41

Chesterland W. Geauga 61, Painesville Harvey 58, OT

Chillicothe 56, Jackson 52

Chillicothe Unioto 52, Frankfort Adena 42

Chillicothe Zane Trace 59, Piketon 50

Cin. Elder 93, Cin. Mariemont 63

Circleville 57, Amanda-Clearcreek 33

Circleville Logan Elm 54, Baltimore Liberty Union 42

Cols. Grandview Hts. 71, Cols. Wellington 50

Cols. Upper Arlington 71, Cols. Briggs 21

Cols. Walnut Ridge 67, Reynoldsburg 66

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 53, Can. South 35

Day. Meadowdale 53, Day. Stivers 40

Defiance Ayersville 46, Coldwater 39

Delaware Buckeye Valley 50, Gahanna Cols. Academy 26

Delaware Hayes 52, St. Clairsville 47

Dover 62, Linsly, W.Va. 50

Dublin Jerome 68, Bellefontaine 23

Edon 36, Montpelier 22

Elida 68, Van Buren 47

Elliott Co., Ky. 86, Ironton 64

Fairfield Christian 46, Zanesville Rosecrans 44

Findlay 65, Holland Springfield 57

Findlay Liberty-Benton 64, Lima Bath 54

Ft. Recovery 44, Ansonia 39, OT

Gibsonburg 47, Kansas Lakota 25

Granville 66, Zanesville 47

Greenup Co., Ky. 51, S. Point 41

Grove City Christian 64, Millersport 44

Heath 60, Johnstown Northridge 45

Howard E. Knox 61, Granville Christian 47

Independence 73, Rittman 55

Johnstown 54, Hebron Lakewood 18

Lewis Center Olentangy 58, Wapakoneta 50

Lorain Clearview 59, N. Ridgeville Lake Ridge 46

McGuffey Upper Scioto Valley 71, Kenton 51

Mentor 65, Dalton 61

Miller City 67, McComb 52

N. Robinson Col. Crawford 86, Attica Seneca E. 63

New Bremen 67, Union City Mississinawa Valley 24

New Riegel 62, Lakeside Danbury 35

Ottawa-Glandorf 73, Archbold 34

Pataskala Licking Hts. 73, Newark Licking Valley 46

Pettisville 47, Sherwood Fairview 27

Pitsburg Franklin-Monroe 47, Greenville 44

Richmond Hts. 89, Perry 87

Salineville Southern 58, Richmond Edison 45

Sandusky 65, Clyde 54

Seaman N. Adams 59, Manchester 50

Shadyside 53, Cambridge 42

Spencerville 56, Kalida 52

St. Marys Memorial 56, Rockford Parkway 46

St. Patrick, Ky. 60, Hillsboro Christian Academy 28

Strasburg-Franklin 46, Hartville Lake Center Christian 41

Swanton 57, Edgerton 45

Sycamore Mohawk 64, Bucyrus Wynford 39

Tiffin Calvert 52, Bascom Hopewell-Loudon 40

Tiffin Columbian 71, Sandusky Perkins 44

Tol. Ottawa Hills 45, Oregon Stritch 32

Upper Sandusky 76, Bucyrus 48

Utica 59, Newark Cath. 38

Van Wert 56, Haviland Wayne Trace 55

Van Wert Lincolnview 60, Ft. Jennings 47

Versailles 57, Ft. Loramie 46

Washington C.H. Miami Trace 55, Washington C.H. 49

Wauseon 49, Genoa Area 43

Wheeling Park, W.Va. 83, Belmont Union Local 50

Willard 60, Oak Harbor 42

Willow Wood Symmes Valley 53, Portsmouth W. 52

Worthington Christian 58, Whitehall-Yearling 37

Youngs. Liberty 48, Youngs. Valley Christian 38

The Alley Classic=

Glouster Trimble 65, Caldwell 51

Newark 60, Waverly 55

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/