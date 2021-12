Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

(Chicago ) Wolcott School def. Evanston (Beacon Academy), forfeit

Amundsen 56, Chicago North Grand 13

Aurora (East) 52, Streamwood 11

Belleville (Althoff Catholic) 47, Belleville East 37

Benton 44, Harrisburg 25

Brownstown – St. Elmo 59, Casey-Westfield 23

Carmi White County 35, Mt. Vernon (Posey), Ind. 33

Champaign Centennial 55, Watseka (coop) 30

Chicago (Noble Street/Butler) 57, Chicago (Noble Street Charter/UIC) 24

Clemente 31, Prosser 14

Clinton 51, Cerro Gordo-Bement Coop 44

Downers North 53, Proviso West 34

Downers South 45, Hinsdale South 33

DuQuoin 54, Johnston City 26

Effingham 58, Charleston 10

Elmwood Park 33, Westmont 32

Fairbury Prairie Central 54, Beecher 44

Geneseo 55, Dixon 48

Genoa (Genoa-Kingston) 41, Woodstock 37

Glenbard East 44, West Chicago 30

Hampshire 52, Dundee-Crown 44

Holy Trinity 39, Chicago Our Lady of Tepeyac 23

Horizon Science Academy Southwest Chicago 66, Hancock 39

Hyde Park 77, Corliss 55

Josephinum 44, Deerfield (Zell Jewish) 37

Kaneland 60, Plano 20

Lake Zurich 50, Grayslake Central 25

Larkin 60, Bensenville (Fenton) 24

Lemont 57, Reed-Custer 21

Lincoln 53, Mt. Zion 16

Lincoln Park 40, Taft 32

Lincoln-Way East 47, Andrew 24

Lyons 66, York 55

Machesney Park Harlem 71, Rockford East 13

Massac County 42, Herrin 36

Metamora 51, Dunlap 32

Midland 42, Flanagan-Cornell-Woodland (FCW) 41

Monmouth-Roseville 66, ROWVA/Williamsfield co-op (BKB) 38

Morton 43, Washington 42

Mount Vernon 70, Carbondale 21

Naperville North 54, Schaumburg 38

Nashville 61, Carterville 55

Nokomis 45, Pawnee 20

North Boone 42, South Beloit 14

Okawville 56, Breese Mater Dei 31

Orangeville 39, Morrison 27

Ottawa 44, Rochelle 27

Payton 31, Westinghouse 29

Peoria Notre Dame 44, Peoria (H.S.) 43, 2OT

Pinckneyville 48, Anna-Jonesboro 35

Prospect 58, Glenbrook South 52

Rock Island Alleman 42, Sherrard 35

Rockford Jefferson 50, Belvidere 23

Round Lake 53, Marengo 35

Schaumburg Christian 56, Mooseheart 39

South Elgin 60, Glenbard South 21

Springfield Lanphier 60, Chatham Glenwood 59

St. Francis 48, IC Catholic 42

St. Viator 67, Maine West 43

Stockton 42, Dakota 38

Sycamore 72, Morris 14

Vandalia 62, Beecher City/Cowden Herrick (BK ONLY) 40

Walther Christian Academy 46, Chicago (Christ the King) 31

Warren 45, Wauconda 26

Waterloo Gibault 52, Chester 36

West Frankfort 53, Murphysboro/Elverado 26

Wheaton North 43, Batavia 36

Whitney Young 78, Northside Prep 24

Pearl City Tournament=

East Dubuque 50, Pearl City 42

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Byron vs. Winnebago, ccd.

___

