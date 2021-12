Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Abington Friends 50, Philadelphia Central 49

Academy of the New Church 65, Haverford 35

Aquinas Academy of Pittsburgh 73, Harvest Baptist 49

Avella 66, Frazier 48

Avonworth 75, Ambridge 39

Baldwin 68, Albert Gallatin 30

Beaver Area 61, Northgate 39

Berks Catholic 56, Lancaster Catholic 47

Berlin-Brothersvalley 68, South Park 51

Bethel Park 58, East Allegheny 23

Bethlehem Catholic 68, Notre Dame-Green Pond 66

Bethlehem Center 38, West Greene 25

Bethlehem Liberty 47, Hatboro-Horsham 40

Bishop Carroll 53, United 42

Bishop McCort 55, Redbank Valley 39

Blackhawk 52, Beaver Falls 39

Blue Ridge 67, Sayre Area 55

Brashear 59, Waynesburg Central 30

Burgettstown 34, California 30

Cedar Crest 46, Conrad Weiser 37

Central Bucks East 61, Quakertown 31

Chartiers-Houston 57, Brownsville 21

Cheltenham 71, Executive Charter 60

Chester 74, Lancaster McCaskey 56

Council Rock North 55, William Tennent 42

Covenant Christian Academy 54, Coventry Christian 42

Dallas 77, Scranton Prep 58

Deer Lakes 61, Highlands 40

Delco Christian 54, Eden Christian 43

Derry 52, Homer-Center 23

Devon Prep 67, Springside Chestnut Hill 58

Eisenhower 62, Portville Central, N.Y. 41

Emmaus 49, Abington Heights 46

Fairview 55, Erie 39

Fort Cherry 63, McGuffey 49

Garnet Valley 56, Rustin 38

Gateway 83, Chartiers Valley 65

Geibel Catholic 74, Carmichaels 70

Germantown Friends 55, Gratz 45

Gloucester Christian, N.J. 59, Clearfield Alliance Christian 44

Governor Mifflin 61, Southern Lehigh 35

Great Valley 62, Twin Valley 38

Greater Johnstown 69, Summit Academy 54

Greensburg Central Catholic 74, Greensburg Salem 25

Grove City 62, Clarion-Limestone 50

Hampton 66, Perry Traditional Academy 46

Harbor Creek 64, Seneca 44

Hazleton Area 62, Allentown Dieruff 49

Hempfield 48, Carlisle 39

Hempfield Area 63, Franklin Regional 62

Holy Redeemer 56, Hunter College, N.Y. 40

Imani Christian Academy 53, State College 48

Interboro 70, Renaissance Academy 34

Keystone Oaks 68, Steel Valley 60

Knoch 66, Greater Latrobe 52

Lake-Lehman 53, Montrose 50

Laurel Highlands 83, Peters Township 58

Lebanon 34, ELCO 29

Ligonier Valley 78, Valley 72

Loyalsock 61, Camp Hill Trinity 56

Marion Center 60, Purchase Line 38

Mars 70, West Middlesex 20

Mastery Charter North 63, Dobbins 50

Millersburg 59, Harrisburg Academy 20

Moon 67, Mount Pleasant 37

Mount Calvary 68, Upper Dauphin 44

Neumann-Goretti 72, Bishop O’Connell, Va. 70

North Allegheny 56, Penn-Trafford 54

North Hills 87, Fox Chapel 57

Northampton 52, Bangor 42

Northumberland Christian 52, Schuylkill Haven 41

Northwest Area 68, Delaware Valley 53

Old Forge 67, Forest City 36

Oley Valley 50, Salisbury 47

Olney Charter 55, Philadelphia Northeast 43

Our Lady Of Sacred Heart 77, Connellsville 33

Paul Robeson 68, Bodine 58

Penn Charter 60, Allderdice 53

Penn Hills 49, Mount Lebanon 42

Perkiomen Valley 56, Central Bucks West 49

Phil-Montgomery Christian 43, Jenkintown 36

Plum 46, Riverview 43

Propel Braddock Hills 65, St. Joseph 32

Ringgold 56, Serra Catholic 51

Saegertown 52, Sheffield 32

Sewickley Academy 44, New Brighton 42

Shady Side Academy 69, Freeport 40

Shaler 87, Winchester Thurston 60

Shippensburg 69, New Oxford 45

South Allegheny 53, Elizabeth Forward 29

South Side 58, Western Beaver 57

South Side 62, Bethlehem Freedom 42

Spring-Ford 57, Central Bucks South 46

St. Frances Academy, Md. 64, Archbishop Wood 46

Sto-Rox 75, New Castle 49

String Theory Schools 61, Philadelphia George Washington 49

Susquehannock 78, Littlestown 62

Union Area 56, Slippery Rock 39

Upper Merion 46, New Hope-Solebury 41

Upper Moreland 52, West Chester Henderson 50

Upper St. Clair 68, Pine-Richland 67

Wallenpaupack 70, Monticello, N.Y. 40

West Allegheny 79, West Mifflin 56

West Chester East 66, Bishop Shanahan 54

West Lawn Wilson 52, Easton 40

West Shamokin 84, Jamestown 70

Williamsburg 64, Warrior Run 37

Williamsport 64, York Suburban 48

Wyalusing 61, Susquehanna Township 32

Moravian Academy Tournament=

Notre Dame-East Stroudsburg 87, Lincoln Leadership 57

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/