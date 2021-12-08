Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Alliance Marlington 62, Warren Howland 51
Bellefontaine 43, St. Paris Graham 36
Beloit W. Branch 62, Austintown Fitch 38
Brecksville-Broadview Hts. 30, N. Royalton 28
Caldwell 59, Lore City Buckeye Trail 46
Caledonia River Valley 48, Marysville 47
Can. Glenoak 57, Can. McKinley 40
Canfield 44, Youngs. Ursuline 25
Cardington-Lincoln 61, Centerburg 34
Castalia Margaretta 62, Clyde 50
Centerville 48, Beavercreek 45
Chillicothe 39, Washington C.H. Miami Trace 31
Cin. Colerain 58, Fairfield 36
Cin. Hughes 59, Cin. Western Hills 30
Cin. Princeton 74, Cin. Oak Hills 30
Cin. Purcell Marian 78, St. Bernard Roger Bacon 30
Cin. Sycamore 55, Middletown 40
Cin. Turpin 53, Kings Mills Kings 33
Cin. Walnut Hills 38, Milford 34
Cols. Northland 38, Cols. DeSales 31
Columbia Station Columbia 50, Wellington 33
Cuyahoga Falls CVCA 57, Akr. Manchester 24
Dresden Tri-Valley 54, Byesville Meadowbrook 24
Eastlake North 53, Mayfield 24
Elyria 56, Parma Normandy 45
Galion Northmor 58, Fredericktown 47
Gates Mills Gilmour 63, Cle. Hts. Beaumont 45
Grafton Midview 49, Lorain 28
Hillsboro 43, Washington C.H. 17
Howard E. Knox 41, Mt. Gilead 33
Kent Roosevelt 48, Cuyahoga Falls 44
Kettering Alter 66, Bishop Fenwick 46
Kettering Fairmont 65, Springfield 35
LaGrange Keystone 50, Sullivan Black River 34
Lakewood 53, Cle. Hts. 43
Lebanon 62, Cin. Anderson 34
Lorain Clearview 57, Sheffield Brookside 46
Lyndhurst Brush 75, Cle. VASJ 18
Magnolia Sandy Valley 46, Sugarcreek Garaway 24
Malvern 55, Bowerston Conotton Valley 6
Mansfield Sr. 44, Loudonville 41
Mason 55, W. Chester Lakota W. 28
Massillon Jackson 57, Uniontown Lake 32
Massillon Perry 60, STVM 54
McConnelsville Morgan 50, Crooksville 38
Medina Highland 41, Copley 39
Mentor 47, Euclid 27
Mentor Lake Cath. 45, Parma Hts. Holy Name 35
Miamisburg 62, Clayton Northmont 18
Mogadore 49, Hartville Lake Center Christian 26
Morrow Little Miami 46, Cin. West Clermont 42
N. Can. Hoover 35, Green 27
Navarre Fairless 43, Orrville 32
New Concord John Glenn 46, Warsaw River View 21
Oberlin Firelands 57, Oberlin 9
Oxford Talawanda 51, Trenton Edgewood 47
Philo 48, Zanesville Maysville 36
Richwood N. Union 75, Spring. Kenton Ridge 38
Rocky River 28, Avon Lake 25
Rootstown 58, Warren JFK 42
Salem 31, Youngs. Boardman 16
Sidney 78, Riverside Stebbins 38
Solon 59, Medina 50
Spring. Cath. Cent. 54, London Madison Plains 22
Strasburg-Franklin 53, E. Can. 23
Strongsville 75, Brunswick 67
Tallmadge 38, Barberton 36
Tipp City Tippecanoe 55, Piqua 22
Tol. Emmanuel Baptist 51, Monclova Christian 8
Troy 55, Xenia 41
Vandalia Butler 46, Greenville 29
Wadsworth 58, Twinsburg 15
Wickliffe 46, Garfield Hts. 30
Youngs. Mooney 42, Warren Harding 40
Zanesville W. Muskingum 56, Coshocton 18
Zoarville Tuscarawas Valley 60, Gnadenhutten Indian Valley 26
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