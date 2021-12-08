OHSAA ANNOUNCES ALL-OHIO FOOTBALL TEAMS FOR DIVISION II AND DIVISION III

Local Sports Sports
Anthony Mitchell52

Here’s a list of the local talent that earned a spot on this year’s OHSAA All-Ohio teams in Division II and Division III:

First Team

DL Tico Jones, Lakewood

RB Jason Munyan, Sheridan

RB Devon Haley, Granville

Second Team

OL Julian Jackson, Zanesville

DL Kanye Evans, Zanesville

WR/TE Jalen Going-Chandler, Tri-Valley

QB Carsyn Crouch, Granvillle

DB Caden McDermott, Granville

Third Team

QB Drew Burkhart, Tri-Valley

OL Holden Bowen, Thornville Sheridan

Honorable Mention

RB Hakeen Quran, Lakewood

RB Jordan Martin, Zanesville

LB Conner Wade, Zanesville

DB Brody Goldsmith, Zanesville

OL Jacob Kinder, Tri-Valley

DL Aaron Frueh, Tri-Valley

LB Hansel Holmes, Dresden Tri-Valley

DB Alex Williams, Dresden Tri-Valley

LB Eli Gordon, Sheridan

DB Andrew Holden, Sheridan

WR/TE Christian Hilton, Granville

DL Bobby Vahalik, Granville

Division III Coach of the Year: Wes Schroeder, Granville

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Anthony Mitchell

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