OHSAA ANNOUNCES ALL-OHIO FOOTBALL TEAMS FOR DIVISION II AND DIVISION III

Here’s a list of the local talent that earned a spot on this year’s OHSAA All-Ohio teams in Division II and Division III:
First Team
DL Tico Jones, Lakewood
RB Jason Munyan, Sheridan
RB Devon Haley, Granville
Second Team
OL Julian Jackson, Zanesville
DL Kanye Evans, Zanesville
WR/TE Jalen Going-Chandler, Tri-Valley
QB Carsyn Crouch, Granvillle
DB Caden McDermott, Granville
Third Team
QB Drew Burkhart, Tri-Valley
OL Holden Bowen, Thornville Sheridan
Honorable Mention
RB Hakeen Quran, Lakewood
RB Jordan Martin, Zanesville
LB Conner Wade, Zanesville
DB Brody Goldsmith, Zanesville
OL Jacob Kinder, Tri-Valley
DL Aaron Frueh, Tri-Valley
LB Hansel Holmes, Dresden Tri-Valley
DB Alex Williams, Dresden Tri-Valley
LB Eli Gordon, Sheridan
DB Andrew Holden, Sheridan
WR/TE Christian Hilton, Granville
DL Bobby Vahalik, Granville
Division III Coach of the Year: Wes Schroeder, Granville