Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Abingdon 57, Beardstown 23

Andrew 53, Tinley Park 47

Brooks Academy 74, Harlan 31

Charleston 65, Taylorville 47

Chicago (Lane) 57, Steinmetz 27

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 53, Raby 52

Chicago Academy 75, Chicago (Intrinsic Charter) 62

Chicago Vocational 55, Chicago (Perspectives MSA) 40

DeKalb 66, Chicago (Ogden International) 32

Decatur St. Teresa 55, Maroa-Forsyth 53

Dixon 55, Rochelle 46

Fairbury Prairie Central 76, Bloomington 46

Fairfield 53, North Clay 39

Foreman 45, Chicago (Noble Street Charter/Rowe-Clark) 35

Gardner-South Wilmington 40, Woodland 34

Gilman Iroquois West 55, Danville Schlarman 44

Homewood-Flossmoor 60, Stagg 48

Julian 48, Chicago (Crane Medical Prep) 44

Kenosha Christian Life, Wis. 59, Westlake 51

Lincoln Way Central 78, Southland 53

Lindblom 69, Hope Academy 50

Loyola 45, Lake View 16

Maria 68, Epic Academy Charter 56

New Trier 74, Grayslake North 26

Polo 42, Pearl City 29

St. Mary’s (St. Louis), Mo. 78, Cahokia 58

St. Rita 54, Providence 46

Sycamore (Cornerstone Christian Academy) 64, Roanoke-Benson 36

Universal 66, Lombard (CPSA) 46

North Greene Tournament=

Calhoun/Brussels Co-op 74, North Greene 41

Greenfield-Northwestern 74, Pleasant Hill 41

Spring Valley Hall Tournament=

Pontiac 66, Ottawa Marquette 26

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/