Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Ada 62, McComb 51
Anna 79, Lewistown Indian Lake 73
Ansonia 52, Houston 49
Antwerp 67, Pandora-Gilboa 38
Arcanum 54, Middletown Madison Senior 49
Archbold 59, Kalida 54, OT
Arlington 51, Lima Temple Christian 29
Ashland Mapleton 76, Loudonville 57
Ashville Teays Valley 57, Circleville Logan Elm 42
Baltimore Liberty Union 61, Amanda-Clearcreek 50
Beaver Eastern 58, Seaman N. Adams 47
Beavercreek 82, Day. Thurgood Marshall 37
Bloom-Carroll 60, Circleville 28
Bradford 69, Sidney Fairlawn 54
Brooklyn 78, Lorain Clearview 59
Carlisle 57, Tipp City Bethel 52
Carrollton 57, Sarahsville Shenandoah 37
Castalia Margaretta 55, Sandusky St. Mary 40
Cedarville 52, Bellefontaine 37
Chagrin Falls 51, Beachwood 36
Chesapeake 60, Lynchburg-Clay 50
Chillicothe Huntington 43, McDermott Scioto NW 38
Cin. Finneytown 61, Cin. Hillcrest 50
Cin. Moeller 51, Cols. St. Charles 33
Cin. N. College Hill 64, Cin. Oyler 30
Cin. Sycamore 65, Milford 36
Cin. Walnut Hills 74, Jeffersonville, Ind. 50
Cin. Woodward 84, Warren Central, Ind. 73
Clayton Northmont 55, Richmond, Ind. 48
Collins Western Reserve 50, LaGrange Keystone 37
Cols. Beechcroft 83, Tol. Rogers 35
Cols. Eastmoor 62, Thomas Worthington 47
Cols. Grandview Hts. 50, Johnstown Northridge 47
Cols. Horizon Science 71, Newark Licking Valley 65
Cols. Linden-McKinley 63, Maple Hts. 62
Convoy Crestview 49, Rockford Parkway 39
Day. Chaminade Julienne 72, Bellbrook 60
Day. Christian 70, Miami Valley Christian Academy 58
Defiance Ayersville 40, Holgate 28
Delphos St. John’s 49, Elida 36
Delta 55, Montpelier 40
Dola Hardin Northern 46, Arcadia 35
Doylestown Chippewa 54, Rittman 36
E. Central, Ind. 58, Cin. NW 55, OT
Eastside, Ind. 65, Bryan 27
Elyria Open Door 53, Kidron Cent. Christian 49
Fairview 59, Cle. John Marshall 29
Findlay Liberty-Benton 51, Bluffton 29
Franklin 66, Vandalia Butler 54
Fremont St. Joseph 41, Norwalk St. Paul 34
Ft. Loramie 62, New Knoxville 32
Gahanna Cols. Academy 60, Whitehall-Yearling 39
Grove City 79, Cols. Briggs 31
Groveport Madison Christian 50, Granville Christian 44
Harrod Allen E. 70, Cory-Rawson 29
Jamestown Greeneview 55, Day. Stivers 49
Jay Co., Ind. 51, Ft. Recovery 47
Kettering Alter 76, Day. Oakwood 61
Latham Western 58, Bainbridge Paint Valley 44
Lexington 57, Clyde 43
Lima Cent. Cath. 37, Van Wert 36
Lima Perry 59, Delphos Jefferson 49
Lima Shawnee 54, St. Henry 24
Lyndhurst Brush 60, Indpls Cathedral, Ind. 53
Magnolia Sandy Valley 59, Columbiana 41
Mansfield Madison 70, Oregon Clay 60
Mansfield Sr. 61, Lima Sr. 59
McGuffey Upper Scioto Valley 53, Bellefontaine Benjamin Logan 45
Metamora Evergreen 63, Tontogany Otsego 37
Miller City 62, Van Buren 58
Millersport 44, Lancaster Fisher Cath. 41
Minford 64, Southeastern 34
Monroe 65, Morrow Little Miami 55, 2OT
Monroeville 55, Lakeside Danbury 48
Mowrystown Whiteoak 54, Piketon 50
Mt. Vernon 52, Johnstown 42
Mt. Victory Ridgemont 64, Cols. KIPP 44
N. Robinson Col. Crawford 54, New Washington Buckeye Cent. 42
Napoleon 57, Defiance Tinora 53
New Lebanon Dixie 59, Brookville 54
New Riegel 50, Mt. Blanchard Riverdale 46
Newark 59, Zanesville 31
Norwalk 49, Ontario 40
Ottoville 57, Lima Bath 43
Pemberville Eastwood 59, Oak Harbor 33
Perry 87, Ashtabula Lakeside 52
Pettisville 53, Paulding 39
Pioneer N. Central 69, Lakewood Park, Ind. 68
Pitsburg Franklin-Monroe 55, Legacy Christian 45
Proctorville Fairland 53, Sardinia Eastern Brown 51
Ravenna SE 64, Berlin Center Western Reserve 62
Reynoldsburg 78, Pataskala Licking Hts. 44
Richmond Hts. 58, Orange 40
Rossford 66, Defiance 50
Sidney Lehman 58, Newton Local 33
Southington Chalker 62, Sebring McKinley 53
Spencerville 52, Ft. Jennings 31
St. Marys Memorial 58, New Bremen 57
Stryker 65, W. Unity Hilltop 32
Sycamore Mohawk 57, Bucyrus 47
Sylvania Southview 56, Tol. Waite 19
Tol. Emmanuel Baptist 82, Oregon Stritch 71
Tol. Ottawa Hills 57, Northwood 41
Tol. St. John’s 59, Cle. Cent. Cath. 22
Tol. Woodward 84, Tol. Bowsher 81
Trotwood-Madison 100, Cin. Withrow 90
Upper Sandusky 68, Bucyrus Wynford 35
Utica 68, Mt. Gilead 52
Van Wert Lincolnview 41, Continental 25
Versailles 20, Kirtland 16
Wauseon 59, Sherwood Fairview 43
Wickliffe 61, Mantua Crestwood 57
Worthington Christian 43, Cols. Bexley 39
Youngs. Mooney 61, Struthers 57
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