Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 62, McComb 51

Anna 79, Lewistown Indian Lake 73

Ansonia 52, Houston 49

Antwerp 67, Pandora-Gilboa 38

Arcanum 54, Middletown Madison Senior 49

Archbold 59, Kalida 54, OT

Arlington 51, Lima Temple Christian 29

Ashland Mapleton 76, Loudonville 57

Ashville Teays Valley 57, Circleville Logan Elm 42

Baltimore Liberty Union 61, Amanda-Clearcreek 50

Beaver Eastern 58, Seaman N. Adams 47

Beavercreek 82, Day. Thurgood Marshall 37

Bloom-Carroll 60, Circleville 28

Bradford 69, Sidney Fairlawn 54

Brooklyn 78, Lorain Clearview 59

Carlisle 57, Tipp City Bethel 52

Carrollton 57, Sarahsville Shenandoah 37

Castalia Margaretta 55, Sandusky St. Mary 40

Cedarville 52, Bellefontaine 37

Chagrin Falls 51, Beachwood 36

Chesapeake 60, Lynchburg-Clay 50

Chillicothe Huntington 43, McDermott Scioto NW 38

Cin. Finneytown 61, Cin. Hillcrest 50

Cin. Moeller 51, Cols. St. Charles 33

Cin. N. College Hill 64, Cin. Oyler 30

Cin. Sycamore 65, Milford 36

Cin. Walnut Hills 74, Jeffersonville, Ind. 50

Cin. Woodward 84, Warren Central, Ind. 73

Clayton Northmont 55, Richmond, Ind. 48

Collins Western Reserve 50, LaGrange Keystone 37

Cols. Beechcroft 83, Tol. Rogers 35

Cols. Eastmoor 62, Thomas Worthington 47

Cols. Grandview Hts. 50, Johnstown Northridge 47

Cols. Horizon Science 71, Newark Licking Valley 65

Cols. Linden-McKinley 63, Maple Hts. 62

Convoy Crestview 49, Rockford Parkway 39

Day. Chaminade Julienne 72, Bellbrook 60

Day. Christian 70, Miami Valley Christian Academy 58

Defiance Ayersville 40, Holgate 28

Delphos St. John’s 49, Elida 36

Delta 55, Montpelier 40

Dola Hardin Northern 46, Arcadia 35

Doylestown Chippewa 54, Rittman 36

E. Central, Ind. 58, Cin. NW 55, OT

Eastside, Ind. 65, Bryan 27

Elyria Open Door 53, Kidron Cent. Christian 49

Fairview 59, Cle. John Marshall 29

Findlay Liberty-Benton 51, Bluffton 29

Franklin 66, Vandalia Butler 54

Fremont St. Joseph 41, Norwalk St. Paul 34

Ft. Loramie 62, New Knoxville 32

Gahanna Cols. Academy 60, Whitehall-Yearling 39

Grove City 79, Cols. Briggs 31

Groveport Madison Christian 50, Granville Christian 44

Harrod Allen E. 70, Cory-Rawson 29

Jamestown Greeneview 55, Day. Stivers 49

Jay Co., Ind. 51, Ft. Recovery 47

Kettering Alter 76, Day. Oakwood 61

Latham Western 58, Bainbridge Paint Valley 44

Lexington 57, Clyde 43

Lima Cent. Cath. 37, Van Wert 36

Lima Perry 59, Delphos Jefferson 49

Lima Shawnee 54, St. Henry 24

Lyndhurst Brush 60, Indpls Cathedral, Ind. 53

Magnolia Sandy Valley 59, Columbiana 41

Mansfield Madison 70, Oregon Clay 60

Mansfield Sr. 61, Lima Sr. 59

McGuffey Upper Scioto Valley 53, Bellefontaine Benjamin Logan 45

Metamora Evergreen 63, Tontogany Otsego 37

Miller City 62, Van Buren 58

Millersport 44, Lancaster Fisher Cath. 41

Minford 64, Southeastern 34

Monroe 65, Morrow Little Miami 55, 2OT

Monroeville 55, Lakeside Danbury 48

Mowrystown Whiteoak 54, Piketon 50

Mt. Vernon 52, Johnstown 42

Mt. Victory Ridgemont 64, Cols. KIPP 44

N. Robinson Col. Crawford 54, New Washington Buckeye Cent. 42

Napoleon 57, Defiance Tinora 53

New Lebanon Dixie 59, Brookville 54

New Riegel 50, Mt. Blanchard Riverdale 46

Newark 59, Zanesville 31

Norwalk 49, Ontario 40

Ottoville 57, Lima Bath 43

Pemberville Eastwood 59, Oak Harbor 33

Perry 87, Ashtabula Lakeside 52

Pettisville 53, Paulding 39

Pioneer N. Central 69, Lakewood Park, Ind. 68

Pitsburg Franklin-Monroe 55, Legacy Christian 45

Proctorville Fairland 53, Sardinia Eastern Brown 51

Ravenna SE 64, Berlin Center Western Reserve 62

Reynoldsburg 78, Pataskala Licking Hts. 44

Richmond Hts. 58, Orange 40

Rossford 66, Defiance 50

Sidney Lehman 58, Newton Local 33

Southington Chalker 62, Sebring McKinley 53

Spencerville 52, Ft. Jennings 31

St. Marys Memorial 58, New Bremen 57

Stryker 65, W. Unity Hilltop 32

Sycamore Mohawk 57, Bucyrus 47

Sylvania Southview 56, Tol. Waite 19

Tol. Emmanuel Baptist 82, Oregon Stritch 71

Tol. Ottawa Hills 57, Northwood 41

Tol. St. John’s 59, Cle. Cent. Cath. 22

Tol. Woodward 84, Tol. Bowsher 81

Trotwood-Madison 100, Cin. Withrow 90

Upper Sandusky 68, Bucyrus Wynford 35

Utica 68, Mt. Gilead 52

Van Wert Lincolnview 41, Continental 25

Versailles 20, Kirtland 16

Wauseon 59, Sherwood Fairview 43

Wickliffe 61, Mantua Crestwood 57

Worthington Christian 43, Cols. Bexley 39

Youngs. Mooney 61, Struthers 57

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/