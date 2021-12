Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Bartlett 65, West Chicago 28

Benton 74, Warren 47

Carlinville 34, Greenfield-Northwestern 24

Charleston 71, Mt. Zion 51

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 62, Chicago (Noble Steet ITW Speer) 30

Chicago (Noble Street Charter/Comer) 75, Chicago (Noble/DRW Trading) 16

Chicago CICS-Ellison 56, Chicago (Hansberry College Prep) High School 48

Deerfield (Zell Jewish) 56, Westminster Christian 29

Dixon 59, Byron 50

Donovan 53, Blue Ridge 32

Elverado 71, Dongola 17

Evergreen Park 59, Thornton Fractional South 53

Fenger 58, Dunbar 55

Genoa (Genoa-Kingston) 60, North Boone 46

Hancock 49, Chicago (Back of the Yards) 21

Indian Creek 45, Amboy 39

Larkin 78, South Elgin 56

Lena-Winslow 60, Durand 52

Liberty 69, Highland 68

Mattoon 35, Mahomet-Seymour 33

Monmouth United 69, Orion 34

Orangeville 56, Polo 44

Union (Dugger), Ind. 59, Palestine-Hutsonville 49

Winnebago 60, Rock Falls 37

Aurora Christian Tournament=

Harvest Christian Academy 51, Crossroads Christian Academy 24

Joliet Catholic 68, Mooseheart 53

St. Edward 56, Aurora Central Catholic 47

Goreville Tournament=

Benton 71, Anna-Jonesboro 40

Hamilton County 56, Goreville 54

Hardin County 52, Johnston City 49

St. Joseph-Ogden Tournament=

ALAH 59, Watseka (coop) 50

Fithian Oakwood 78, Cissna Park 53

Georgetown-Ridge Farm 44, La Salette Notre Dame 43

Waterloo Gibault Tournament=

Waterloo 74, Valmeyer 41

Waterloo Gibault 47, Freeburg 44

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/