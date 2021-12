BOYS PREP BASKETBALL=

Breese Central 38, Salem 32

Bremen 77, Blue Island Eisenhower 51

Burroughs, Mo. 65, Breese Mater Dei 53

Chicago (Noble Street Charter/Comer) 69, Foreman 56

Chicago (Noble Street Charter/Golder) 65, Chicago (Soto) High School 37

Chicago Heights (Bloom Twp.) 75, Thornridge 57

DePaul College Prep 64, Evergreen Park 21

Decatur Lutheran (LSA) 67, Moweaqua Central A&M 39

Deerfield 61, Vernon Hills 55

Earlville 64, Serena 62

Erie/Prophetstown 53, Bureau Valley 41

Flanagan 60, Gibson City-Melvin-Sibley 45

Francis Parker 73, Morgan Park Academy 26

Glenbrook South 70, Evanston Township 54

Harvey Thornton 65, Crete-Monee 46

Horizon Science Academy Southwest Chicago 46, Chicago (Noble Street Charter/Rauner) 45

Jacksonville Routt 74, Springfield Lutheran 34

Lisle (Benet Academy) 72, Joliet Catholic 37

Lockport 69, Lincoln Way West 61

Lovejoy 54, Chester 50

Marshall Co., Ky. 76, Massac County 41

Moline 77, Galesburg 59

Naperville North 47, Naperville Neuqua Valley 40

New Trier 53, Maine South 25

Oak Park River Forest 66, Fenwick 52

Oswego East 69, Minooka 59

Ottawa 52, Morris 39

Quincy 70, East Moline United 39

Richards 51, Bowen 50

Sycamore 63, Sandwich 39

Waterloo 61, Triad 36

Williamsville 51, Carlinville 26

Aurora Christian Tournament=

St. Edward 60, Mooseheart 55

Carlyle Tournament=

Flora 47, Woodlawn 25

Duquoin Tournament=

Red Bud 67, Cairo 49

Goreville Tournament=

Goreville 72, Johnston City 66

St. Joseph-Ogden Tournament=

ALAH 64, Georgetown-Ridge Farm 57

Trico/Murphysboro Tournament=

Steeleville 69, Trico 40

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/