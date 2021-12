Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alliance Marlington 51, Carrollton 31

Aurora 50, Barberton 32

Avon 58, Amherst Steele 27

Beavercreek 48, Springboro 42

Beloit W. Branch 57, Alliance 38

Berlin Hiland 56, W. Lafayette Ridgewood 26

Bishop Fenwick 41, Cin. McNicholas 38

Bishop Watterson 65, Logan 25

Canal Fulton Northwest 41, Cuyahoga Falls CVCA 26

Cardington-Lincoln 74, Galion Northmor 27

Centerville 58, Springfield 35

Cin. Christian 31, Hamilton New Miami 27

Cin. Mt. Healthy 42, Hamilton Ross 41

Cin. Princeton 52, W. Chester Lakota W. 42

Cin. Sycamore 69, Hamilton 22

Cin. Turpin 40, Lebanon 30

Cle. Hts. Lutheran E. 58, Lakewood 49

Cle. VASJ 45, Cle. St. Martin De Porres 33

Columbia Station Columbia 50, Lorain Clearview 25

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 58, Mayfield 48

Day. Meadowdale 51, East Dayton Christian School 41

Fredericktown 52, Danville 42

Grafton Midview 41, Elyria 21

Green 47, Massillon Jackson 46

Greenfield McClain 29, Washington C.H. 25

Greenup Co., Ky. 62, Franklin Furnace Green 17

Hillsboro 58, Chillicothe 56

Howard E. Knox 51, Centerburg 47

Hudson 57, N. Royalton 35

Kent Roosevelt 57, Tallmadge 33

Kettering Fairmont 68, Clayton Northmont 34

Kirtland 65, Chardon 51

Leavittsburg LaBrae 47, Middlefield Cardinal 39

Liberty Twp. Lakota E. 55, Mason 50

London 61, St. Paris Graham 44

Lore City Buckeye Trail 66, Bowerston Conotton Valley 12

Louisville 59, Youngs. Boardman 47

Lyndhurst Brush 51, Cle. St. Joseph 50

Magnolia Sandy Valley 49, Gnadenhutten Indian Valley 37

Massillon Perry 40, Uniontown Lake 32

Medina 63, Strongsville 58

Medina Highland 54, Cuyahoga Falls 31

Miami Valley Christian Academy 53, St. Bernard-Elmwood Place 31

Miamisburg 50, Huber Hts. Wayne 40

Milford 60, Kings Mills Kings 47

Morgan Co., Ky. 73, Ironton 61

Morrow Little Miami 48, Cin. Anderson 45

Mowrystown Whiteoak 54, New Boston Glenwood 45

N. Can. Hoover 35, Can. McKinley 34

N. Ridgeville 49, Avon Lake 34

New Carlisle Tecumseh 70, Lewistown Indian Lake 30

New Lexington 49, McConnelsville Morgan 39

Newton Falls 40, Mineral Ridge 16

Olmsted Falls 53, Berea-Midpark 36

Parma 57, Cle. Lincoln W. 11

Parma Hts. Holy Name 41, Cornerstone Christian 33

Parma Hts. Valley Forge 31, Fairview 16

Parma Padua 52, Parma Normandy 40

Philo 49, Crooksville 43

Plain City Jonathan Alder 51, Richwood N. Union 36

Ravenna SE 54, Warren JFK 39

Riverside Stebbins 41, Tipp City Tippecanoe 38

Rocky River Magnificat 58, Castalia Margaretta 46

Rootstown 58, Mogadore 47

Salem 46, Minerva 23

Salineville Southern 50, Malvern 42

Sidney 76, Fairborn 17

Spring. Greenon 65, London Madison Plains 31

Stow-Munroe Falls 58, Macedonia Nordonia 48

Strasburg-Franklin 64, Newcomerstown 25

Thornville Sheridan 62, Zanesville Maysville 18

Tuscarawas Cent. Cath. 45, E. Can. 21

Urbana 38, Bellefontaine 30

Vincent Warren 70, McArthur Vinton County 48

Wadsworth 40, Brunswick 27

Warrensville Hts. 74, E. Cle. Shaw 29

Warsaw River View 66, Dresden Tri-Valley 18

Washington C.H. Miami Trace 42, Jackson 39

Willoughby S. 45, Mentor Lake Cath. 33

Youngs. Chaney High School 52, Warren Lordstown 23

Youngs. Mooney 47, Can. Cent. Cath. 34

Zanesville W. Muskingum 46, Byesville Meadowbrook 39

Zoarville Tuscarawas Valley 46, Sugarcreek Garaway 26

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/