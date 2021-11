NCAA Division II Football Playoff Glance

New Haven 38, Bentley 13

Shepherd 38, Findlay 31

Notre Dame (Ohio) 33, Slippery Rock 25

West Georgia 23, Albany St. (Ga.) 7

Bowie St. 31, Lenoir-Rhyne 10

Newberry 33, West Florida 30, OT

Grand Valley St. 20, Lindenwood 3

Harding 30, Washburn 14

NW Missouri St. 50, Cent. Washington 21

Bemidji St. 28, Augustana (SD) 24

Angelo St. 48, Minn. Duluth 14

Nebraska-Kearney 31, Western St. (Col.) 24

___

Kutztown 10, New Haven 7

Shepherd 38, Notre Dame (Ohio) 34

Valdosta St. 66, West Georgia 35

Bowie St. 13, Newberry 10

Ferris St. 54, Grand Valley St. 20

NW Missouri St. 28, Harding 9

Colorado Mines 55, Bemidji St. 6

Angelo St. 20, Nebraska-Kearney 7

___

Angelo St. vs. Colorado Mines, TBD

NW Missouri St. vs. Ferris St., TBD

Shepherd vs. Kutztown, TBD

Bowie St. vs. Valdosta St., TBD

___

TBD

___

Semifinal winners, 9 p.m.