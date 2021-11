BOYS PREP BASKETBALL=

Agua Fria 74, Phoenix Washington 62

American Leadership-Queen Creek 62, Cottonwood Mingus 55

Avondale Westview 66, El Mirage Dysart 65

Bradshaw Mountain 62, Chandler Prep 57

Camp Verde 77, Eastmark 71

Campo Verde 89, Sierra Vista Buena 75

Chandler Hamilton 65, Tempe McClintock 64

Chandler Valley Christian 73, Chandler Prep 34

Coolidge 62, Casa Grande 49

Coolidge 69, Florence 43

Desert Edge 59, Prescott 54

Flagstaff 57, Glendale Independence 45

Gilbert Highland 64, Phoenix Moon Valley 31

Gilbert Mesquite 77, Boulder Creek 66

Globe 62, Tucson Immaculate Heart 47

Goodyear Estrella Foothills 67, Tucson Sabino 63

Marana 69, Combs 47

Marana 79, Miami 50

Marana Mountain View 54, Poston Butte 44

Marana Mountain View 80, Vista Grande 23

Maricopa 52, Trivium Prep 50

Mesa Desert Ridge 50, Phoenix Pinnacle 37

Mesa Dobson 73, Nogales 54

Mesa Red Mountain 58, Paradise Valley 44

Mica Mountain 75, Tucson Amphitheater 42

Phoenix Christian 59, Scottsdale Coronado 56

Phoenix Cortez 75, Phoenix Bourgade 54

Phoenix Shadow Mountain 54, Apache Junction 20

Prescott 66, Phoenix Cortez 44

Pusch Ridge Christian 57, Horizon Honors 36

Pusch Ridge Christian 58, Williams Field 41

Queen Creek Arizona ALAI 47, Bradshaw Mountain 36

Raymond S. Kellis 60, Mesa Westwood 55

Scottsdale Christian 72, Chandler Seton 45

Scottsdale Notre Dame 60, Fountain Hills 41

Sequoia Charter School 84, Cicero Preparatory Academy 64

Shadow Hills, Calif. 55, Bullhead City Mohave 30

Tempe Prep 64, Arizona College Preparatory 56

Tempe Prep 68, Glendale Independence 37

Tucson Catalina Foothills 57, Tucson Arizona IRHS 44

Tucson Cholla 49, Vail Cienega 44

Tucson Immaculate Heart 66, Sequoia Pathway 50

Tucson Palo Verde 63, Tucson Desert View 49

Tucson Rincon 67, Poston Butte 61

Tucson Sabino 70, Arizona College Preparatory 41

Tucson Sahuaro 54, Tucson Canyon del Oro 53

Tucson Salpointe 85, Tucson Flowing Wells 32

Tucson Sunnyside 70, Vista Grande 42

Williams Field 72, Sierra Linda 64

Youngker High School 63, Tanque Verde 56

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/