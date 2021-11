GIRLS PREP BASKETBALL=

Apple Creek Waynedale 54, Wooster 33

Bellaire 53, Barnesville 19

Berea-Midpark 77, Brunswick 66

Bloomdale Elmwood 58, Pemberville Eastwood 49

Chesterland W. Geauga 59, Madison 51

Creston Norwayne 54, Zoarville Tuscarawas Valley 40

Defiance Tinora 58, Delta 49

Delaware Olentangy Berlin 46, Lewis Center Olentangy Orange 34

Elmore Woodmore 66, Tontogany Otsego 7

Fostoria 59, Genoa Area 47

Fremont Ross 51, Castalia Margaretta 47

Lancaster 51, Westerville Cent. 43

Lorain 69, N. Olmsted 35

Metamora Evergreen 58, Oregon Clay 40

Middlefield Cardinal 58, Southington Chalker 18

N. Can. Hoover 53, Akr. Kenmore-Garfield 22

New Matamoras Frontier 50, Beallsville 30

Peebles 66, Washington C.H. Miami Trace 61

Perrysburg 53, Bellevue 47, OT

Salineville Southern 61, Toronto 40

Smithville 55, Ontario 37

Spencerville 48, St. Henry 29

Sunbury Big Walnut 42, Doylestown Chippewa 38

Vandalia Butler 51, St. Paris Graham 21

Warren Champion 54, Cortland Lakeview 38

Washington C.H. 45, Williamsport Westfall 43

Wauseon 54, Archbold 25

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/