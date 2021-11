Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Aurora (West Aurora) 55, DeKalb 52

Chicago (Noble Street Charter/UIC) 53, Maria 51

Chicago CICS-Ellison 48, Chicago Little Village 38

De La Salle 68, Payton 28

DePaul College Prep 81, Chicago (Legal Prep Charter) 35

Excel Academy of South Shore 45, Hirsch 39

Fairbury Prairie Central 63, Hoopeston Area High School 31

Harvey Thornton 81, Eisenhower 34

Heritage Christian, Ind. 55, Illinois Lutheran 37

Homewood-Flossmoor 99, Rich Township 36

LaSalle-Peru 69, Marengo 43

Lake Forest 78, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 25

Lincoln-Way East 77, Fenger 68

Marist 76, Shepard 48

Moline 96, Bartonville (Limestone) 59

Momence 56, Earlville 38

Morton 66, Catlin (Salt Fork) 56

Oak Forest 62, Illinois Valley Central 28

Oak Lawn Richards 81, Blue Island Eisenhower 53

Oswego East 55, Hinsdale Central 52

Phillips 66, Chicago (Ogden International) 52

Piasa Southwestern 49, Bunker Hill 36

St. Charles North 67, Richwoods 63

St. Edward 58, Genoa (Genoa-Kingston) 48

St. Laurence 69, Kennedy 28

Stark County 49, Annawan 36

Waubonsie Valley 70, Raby 43

Woodstock 65, Westlake 44

Ashton Franklin Center Tournament=

Amboy 51, LaMoille 23

Midland 78, Leland 22

Beardstown Tournament=

Mendon Unity 64, Hartsburg-Emden 26

Cerro Gordo Tournament=

Downs Tri-Valley 75, Heritage 23

Christopher Tournament=

Bluford Webber 65, Waltonville 31

Effingham St. Anthony Tournament=

Breese Central 37, Effingham 35

Jacksonville Tournament=

Chatham Glenwood 49, Riverton 20

Lisle Tournament=

West Chicago 41, Westmont 22

Metro East Lutheran Tournament=

Lift for Life Academy, Mo. 63, Mount Vernon 62

New Berlin Tournament=

Jacksonville Routt 83, Springfield Lutheran 18

North-Mac 43, Concord (Triopia) 37

South County 52, Macon Meridian 39

Oakland Tournament=

Martinsville 61, Villa Grove/Heritage 31

Palatine Tournament=

Glenbrook South 79, Algonquin (Jacobs) 32

Paris Tournament=

Charleston 53, S. Vermillion, Ind. 37

Pittsfield Tournament=

Payson Seymour 65, Barry (Western) 31

Seneca Tournament=

Somonauk 77, Hall 61

Vienna Tournament=

Mounds Meridian 62, Cobden 51

Washington Tournament=

Springfield Lanphier 62, Metamora 57

Waterloo Gibault Tournament=

Freeburg 78, Valmeyer 32

