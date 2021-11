Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Antwerp 35, Edon 20

Batavia 59, New Richmond 35

Beachwood 51, Middlefield Cardinal 28

Coldwater 44, Lima Cent. Cath. 41

Crown City S. Gallia 73, Willow Wood Symmes Valley 35

Lisbon Beaver 51, E. Palestine 31

Magnolia Sandy Valley 57, Can. Cent. Cath. 39

Martins Ferry 58, Rayland Buckeye 29

Marysville 50, Plain City Jonathan Alder 29

McArthur Vinton County 64, Jackson 44

McDonald 53, Warren Lordstown 5

Mt. Blanchard Riverdale 64, Dola Hardin Northern 19

N. Jackson Jackson-Milton 49, Hanoverton United 44

Painesville Riverside 61, Painesville Harvey 36

Rocky River Lutheran W. 41, Fairview 29

Sardinia Eastern Brown 54, W. Union 18

Tol. Bowsher 40, Sandusky 27

W. Unity Hilltop 43, Liberty Center 39

Williamsburg 42, Bethel-Tate 35

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/