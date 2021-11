Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Andrew 95, Shepard 52

Blue Island Eisenhower 56, Chicago Christian 46

Chicago Ag Science 54, St. Laurence 51

Cullom Tri-Point 55, Hoopeston Area High School 54

De La Salle 66, Niles West 53

DePaul College Prep 76, Lake View 18

East Moline United 68, Rockridge 49

Gateway Legacy Christian Academy 60, East Alton-Wood River 47

Hillcrest 65, Thornton Fractional South 56

Huntley 65, Grayslake North 35

Hyde Park 77, Homewood-Flossmoor 68

Jerseyville Jersey 65, Roxana 29

Lake Forest 69, Round Lake 21

Larkin 78, Rockford Guilford 66

Libertyville 57, Prospect 32

Loyola 62, Chicago (Noble Street/Butler) 44

Marmion 72, Raby 37

Naperville Neuqua Valley 53, Aurora (West Aurora) 46

New Trier 72, Lake Zurich 29

Niles North 80, Chicago (Legal Prep Charter) 43

Oak Forest 82, Dixon 50

Oswego East 69, Downers South 32

Ottawa 65, Illinois Valley Central 43

Pecatonica 73, Morrison 50

Romeoville 57, Plainfield Central 43

Steinmetz 68, Chicago Uplift 22

Sterling Newman 49, Hinckley-Big Rock 40

Ashton Franklin Center Tournament=

Durand 81, Leland 30

Beardstown Tournament=

Augusta Southeastern 58, Mendon Unity 27

Biggsville West Central 78, Rushville-Industry 36

Coal City Tournament=

Morris 55, Gardner-South Wilmington 20

DePaul Tournament=

Chicago (Lane) 70, Chicago (Jones) 46

Grant Tournament=

Carmel 81, Grant 49

Metro East Lutheran Tournament=

Breese Mater Dei 63, Lovejoy 29

Lift for Life Academy, Mo. 83, Dupo 22

Mount Pulaski Tournament=

Warrensburg-Latham 71, Edinburg (Coop) BK 46

Mundelein Tournament=

Deerfield 40, Lakes Community 34

New Berlin Tournament=

Jacksonville Routt 63, Raymond Lincolnwood 32

Pittsfield Tournament=

Liberty 58, Petersburg PORTA 53

Schlarman Tournament=

Milford 51, Fountain Central, Ind. 38

Stagg Tournament=

Plainfield South 57, Argo 45

Vienna Tournament=

Cobden 56, Carrier Mills 47

Wesclin Tournament=

Nashville 59, Staunton 18

Wheaton Academy Tournament=

Bartlett 75, Metea Valley 58

Woodstock Tournament=

Quarterfinal=

Kaneland 72, Woodstock Marian 64

