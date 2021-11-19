GIRLS PREP BASKETBALL=
Albany Alexander 43, Circleville 37
Arcanum 58, Bishop Fenwick 36
Attica Seneca E. 57, Bascom Hopewell-Loudon 24
Bellaire 55, Cadiz Harrison Cent. 54
Bellefontaine Benjamin Logan 48, McGuffey Upper Scioto Valley 23
Bellevue 60, Milan Edison 22
Bidwell River Valley 40, Gallipolis Gallia 32
Bishop Ready 54, Cols. Grandview Hts. 25
Botkins 45, Coldwater 43
Caledonia River Valley 52, Delaware Hayes 40
Campbell Memorial 51, Sebring McKinley 50
Canal Winchester 51, Thomas Worthington 40
Carey 41, Mt. Blanchard Riverdale 34
Cin. Purcell Marian 62, Milford 56
Cin. Woodward 51, Georgetown 24
Cols. School for Girls 38, New Hope Christian 32
Convoy Crestview 47, Ottoville 42
Cortland Lakeview 41, Youngs. East 40, OT
Creston Norwayne 37, Akr. Manchester 34
Cuyahoga Falls 50, Hudson 48
Defiance Tinora 55, Miller City 48
Eaton 50, Greenville 33
Fremont Ross 54, Clyde 20
Ft. Loramie 50, Casstown Miami E. 24
Granville 50, Logan 25
Hilliard Bradley 48, Ashville Teays Valley 26
Holgate 55, Edgerton 23
Jefferson Area 46, Andover Pymatuning Valley 37
Kings Mills Kings 60, Wilmington 48
Lancaster Fairfield Union 46, Washington C.H. Miami Trace 32
Lebanon 59, Hamilton 37
Leetonia 50, Heartland Christian 40
Leipsic 66, Pandora-Gilboa 38
Liberty Center 36, Paulding 33
Lisbon Beaver 45, Columbiana Crestview 43
Lodi Cloverleaf 57, Sullivan Black River 23
Louisville Aquinas 44, Akr. Springfield 38
Macedonia Nordonia 46, Chagrin Falls Kenston 44
Marion Elgin 55, N. Lewisburg Triad 14
Martins Ferry 62, Shadyside 56
Middlefield Cardinal 49, Windham 18
Milford Center Fairbanks 49, Marion Pleasant 37
Millbury Lake 68, Metamora Evergreen 54
Minster 35, Wapakoneta 29
Montpelier 54, W. Unity Hilltop 49
Mt. Vernon 52, Centerburg 39
N. Baltimore 50, Tontogany Otsego 16
N. Bend (Cleves) Taylor 58, New Richmond 45
N. Can. Hoover 41, Warren Howland 40
N. Robinson Col. Crawford 48, Galion Northmor 39
Napoleon 49, Hamler Patrick Henry 17
New Carlisle Tecumseh 59, Tipp City Tippecanoe 46
New Lexington 64, Elyria Cath. 52
New Riegel 63, Sycamore Mohawk 40
New Washington Buckeye Cent. 58, Willard 29
Newark Licking Valley 55, Philo 53
Orange 31, Richmond Hts. 26
Perry 65, Madison 27
Pioneer N. Central 47, Edon 34
Plain City Jonathan Alder 51, Dublin Jerome 42
Reynoldsburg 64, Shaker Hts. Laurel 29
Russia 66, Sidney 56
S. Adams, Ind. 56, Rockford Parkway 40
Shekinah Christian 45, Gilead Christian 22
St. Marys Memorial 75, Sherwood Fairview 52
Stryker 47, Pettisville 28
Sugar Grove Berne Union 41, Amanda-Clearcreek 29
Sugarcreek Garaway 43, Warsaw River View 27
Swanton 45, Delta 36
Sylvania Southview 44, Oregon Clay 32
Tiffin Columbian 39, Bowling Green 37
Tipp City Bethel 40, Jackson Center 33
Van Buren 43, Upper Sandusky 42
W. Jefferson 58, Grove City Cent. Crossing 17
Wadsworth 42, Uniontown Lake 28
Wellston 41, Latham Western 27
Williamsburg 51, Batavia 43
Worthington Christian 47, Zanesville W. Muskingum 18
Kewpee Tip Off Classic=
Lima Bath 54, Lima Sr. 24
Maria Stein Marion Local 43, Bryan 33
McDonalds Holiday Tournament=
Bluffton 52, Cory-Rawson 25
Harrod Allen E. 63, Arlington 28
Vermilion Tip-Off Classic=
Sylvania Northview 65, Sheffield Brookside 21
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/