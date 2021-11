Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alton 77, Jerseyville Jersey 42

Arcola 48, Arthur-Okaw Christian 25

Belvidere North 43, Earlville 34

Breese Mater Dei 50, Springfield Southeast 48

Bureau Valley 40, Stark County 31

Burlington Central 46, Larkin 17

Champaign Centennial 58, Urbana 14

Champaign St. Thomas More 44, Sidell (Jamaica)-Salt Fork 39, OT

Chicago North Grand 30, Clemente 22

Clinton 65, Deer Creek-Mackinaw 42

Collinsville 83, Cahokia 23

Danville 61, Charleston 20

Elmwood 61, Peoria Christian 24

Flora 69, Farina South Central 43

Galesburg 66, Bartonville (Limestone) 49

Geneva 60, Woodstock North 24

Grant Park 36, Gardner-South Wilmington 32

Hampshire 60, Hoffman Estates 44

Hononegah 47, Huntley 40

Hyde Park 58, Lindblom 18

Illinois Lutheran 42, St. Francis de Sales 5

Indian Creek 56, Willows 35

Jacksonville Routt 34, Pittsfield 32

Kenwood 74, Chicago (Jones) 24

Lemont 57, Berwyn-Cicero Morton 44

Lincoln 53, Rochester 37

Lincoln Park 37, Von Steuben 22

Lincoln Way Central 68, Hillcrest 32

Maine West 48, Yorkville 46

Marion 49, Vienna 46

Marshall 78, Chrisman 7

Milford 41, Momence 10

Monticello 50, Gibson City-Melvin-Sibley 18

Montini 63, Glenbard South 15

Morrison 54, Polo 24

Naperville Central 59, Glenbard West 57

Oak Lawn Richards 43, Chicago Christian 25

Petersburg PORTA 56, Downs Tri-Valley 16

Prosser 22, Chicago (Intrinsic Charter) 20

Quincy 49, Jacksonville 19

Rockford Guilford 67, Rochelle 38

Round Lake 43, Leyden 29

St. Charles East 49, Fremd 44

St. Joseph-Ogden 43, Tri-County 34

St. Viator 64, Rockford Boylan 56

Stagg 52, Oak Park River Forest 33

Sullivan 46, Argenta-Oreana 12

Trenton Wesclin 53, Staunton 48

Urbana University 47, Georgetown-Ridge Farm 21

Warrensburg-Latham 45, El Paso-Gridley 39

Washington 51, Chatham Glenwood 18

Waubonsie Valley 79, Plainfield Central 30

Columbia Tournament=

Quarterfinal=

Triad 45, Belleville East 30

Flanagan Cornell Tournament=

Fieldcrest 68, Ottawa Marquette 45

Lexington Tournament=

Lexington 44, LeRoy 42

Mundelein Tournament=

Carmel 71, Grant 27

Prairie Central Tournament=

Eureka 60, Pontiac 33

Ridgewood Tournament=

Northside Prep 45, Tinley Park 26

Somonauk Tournament=

Aurora Central Catholic 50, Sandwich 36

LaSalle-Peru 53, Newark 39

Somonauk 39, Plano 31

Sparta Tournament=

Sparta 48, Trico 30

