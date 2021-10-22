FINK’S FRIDAY NIGHT BLITZ SCORES

WEST MUSKINGUM: 13 MEADOWBROOK: 20 HALFTIME
NEW LEXINGTON: 6 SHERIDAN: 34 HALFTIME
CROOKSVILLE: 0 TRIMBLE: 21 HALFTIME
COSHOCTON: 21 RIVER VIEW: 7 HALFTIME
RIDGEWOOD: 7 GARAWAY: 7 HALFTIME
JOHN GLENN: 7 TRI-VALLEY: 6 HALFTIME
MAYSVILLE: 0 PHILO: 33
ROSECRANS: 19 MILLER: 8 HALFTIME
ZANESVILLE: 37 LOGAN: 0 HALFTIME
HEATH: 6 JOHNSTOWN-MONROE: 0 HALFTIME
NEWARK CATHOLIC: 31 NORTHRIDGE: 7 HALFTIME
LAKEWOOD: 0 UTICA: 12 HALFTIME
LICKING VALLEY: 3 LICKING HEIGHTS: 6 HALFTIME
GRANVILLE: 20 WATKINS MEMORIAL: 0 HALFTIME
NEWARK: 0 LANCASTER: 27 HALFTIME
CAMBRIDGE: ST. CLAIRSVILLE:
BUCKEYE TRAIL: 36 NEWCOMERSTOWN: 13
CALDWELL: 7 SHENANDOAH: 0 HALFTIME
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