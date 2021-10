Ohio High School Football Poll How Fared

1. Lakewood St. Edward (8-1) lost to Archbishop Moeller 28-21, OT

2. Springfield (7-1) lost to Miamisburg 22-21.

3. Medina (8-0) beat Lorain 70-7.

4. Cincinnati St. Xavier (7-2) lost to St. Ignatius 28-21.

5. Marysville (8-0) beat Olentangy Berlin 34-6.

6. Columbus Upper Arlington (9-0) beat Dublin Coffman 42-13.

7. West Chester Lakota West (7-1) beat Colerain 21-3.

8. New Albany (9-0) beat Pickerington North 20-19.

9. Pickerington Central (8-1) beat Lancaster 34-8.

10. Pickerington North (7-2) lost to New Albany 20-19.

1. Cleveland Benedictine (6-1) lost to Archbishop Hoban 28-10.

2. Kings Mills Kings (9-0) beat Turpin 35-21.

3. Piqua (8-0) beat Butler 49-14.

4. Sunbury Big Walnut (9-0) beat Dublin Scioto 28-20.

5. Akron Hoban (7-2) beat Benedictine 28-10.

6. Medina Highland (8-1) beat Aurora 10-0.

7. Toledo Central Catholic (7-2) beat Fremont Ross 34-15.

8. Avon (7-2) beat Midview 55-7.

9. Hudson (8-1) beat Brunswick 42-35, OT.

10. Willoughby South (7-2) lost tp Chardon 59-13.

(tie) Barberton (8-1) beat Cuyahoga Falls 47-6.

1. Chardon (9-0) beat South 59-13.

2. Hamilton Badin (8-0) canc.

3. Granville (8-0) beat Licking Valley 45-0.

4. Millersburg West Holmes (9-0) beat Ashland 28-7.

5. Dover (8-0) beat Linsly WV 42-0.

6. Norton (9-0) did not play.

7. Aurora (7-2) lost to Highland 10-0.

8. Hamilton Ross (6-2) lost to Edgewood 42-0.

9. Hubbard (9-0) beat Niles McKinley 48-13.

(tie) Chagrin Falls Kenston (8-1) beat Riverside 21-14.

Division IV

1. Cincinnati Wyoming (9-0) beat Finneytown 49-0.

2. Bloom-Carroll (9-0) beat Teays Valley 49-0.

3. Eaton (9-0) beat Valley View 19-7.

4. Beloit West Branch (9-0) beat Minerva 77-0.

5. Cincinnati McNicholas (8-0) beat Chaminade Julienne 31-30, OT

6. Clarksville Clinton-Massie (7-1) beat New Richmond 70-34.

7. Van Wert (8-1) beat Elida 41-7.

8. Bellevue (8-1) beat beat Sandusky 52-7.

9. St. Clairsville (8-1) beat Wheeling Central Catholic WV 35-0.

10. Cleveland Villa Angela-St. Joseph (6-1) beat Notre Dame-Cathedral Latin 56-35.

1. Kirtland (8-0) beat Edgewood 43-0.

2. Canfield S. Range (9-0) beat Lakeview 49-10.

3. Tontogany Otsego (8-0) beat Woodmore 42-6.

4. Ironton (8-1) beat Gallia Academy 43-0.

5. West Lafayette Ridgewood (9-0) beat Claymont 50-0.

6. Sugarcreek Garaway (9-0) beat Sandy Valley 28-0.

7. Garrettsville Garfield (9-0) beat Brookfield 31-17.

8. Piketon (8-0) beat Westfall 55-6.

9. Versailles (8-1) beat St Henry 27-7.

10. Camden Preble Shawnee (9-0) beat Ansonia 48-34.

1. Archbold (9-0) beat Wauseon 41-7.

2. Mechanicsburg (9-0) beat West Liberty Salem 35-20.

3. Coldwater (7-2) lost to Marion Local 24-21.

4. Columbia Station Columbia (8-1) lost to Keystone 34-24.

5. West Jefferson (9-0) beat Fairbanks 19-0.

6. Beverly Fort Frye (6-1) beat Logan 49-14.

7. Ashland Crestview (9-0) beat St Paul 28-7.

8. Columbus Grove (9-0) beat Spencerville 45-7.

9. New Middletown Springfield (8-1) beat Jackson-Milton 55-0.

10. Galion Northmor (8-1) lost to Centerburg 14-12.

1. Maria Stein Marion Local (9-0) beat Coldwater 24-21.

2. Newark Catholic (8-1) lost to Heath 28-21.

3. Norwalk St. Paul (7-1) lost to Crestview 28-7.

4. Lima Central Catholic (8-1) beat Galion 35-7.

5. Bascom Hopewell-Loudon (8-1) beat Calvert 49-7.

6. Sugar Grove Berne Union (8-0) beat Grove City Christian 67-6.

7. New Madison Tri-Village (8-1) beat Bradford 47-0..

8. Lucas (7-1) beat Fort Loramie 31-8.

9. St. Henry (6-3) lost to Versailles 27-7.

10. Shadyside (7-1) beat Bridgeport 51-6.