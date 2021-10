Ohio High School Football Poll How Fared

1. Lakewood St. Edward (8-0) beat Football North (via Clarkson SS) 38-7.

2. Medina (8-0) beat Brunswick 35-14.

3. Springfield (7-0) beat Centerville 44-7.

4. Cincinnati St. Xavier (7-1) beat La Sallle 49-14.

5. Marysville (7-0) beat Thomas Worthington 49-6.

6. Columbus Upper Arlington (8-0) beat Olentangy Orange 35-10.

7. Massillon Jackson (7-1) lost to Canton McKinley 29-28.

8. West Chester Lakota West (6-1) canc.

9. Centerville (6-2) lost to Springfield 44-7.

10. New Albany (8-0) beat Westland 58-14.

1. Cleveland Benedictine (6-0) beat canc.

2. Kings Mills Kings (8-0) beat Loveland 52-20.

3. Piqua (7-0) beat Tippecanoe 42-23.

4. Willoughby South (7-1) lost to Kenston 3-0.

5. Medina Highland (7-1) beat Cuyahoga Falls 62-0.

6. Sunbury Big Walnut (8-0) beat Westerville North 42-7.

7. Akron Hoban (6-2) beat St Vincent St. Mary 42-7.

8. Cincinnati La Salle (4-4) lost to St. Xavier 49-14.

9. Hudson (7-1) beat North Royalton 31-0.

10. Toledo Central Catholic (6-2) beat Whitmer 28-7.

1. Chardon (8-0) beat Madison 48-0.

2. Hamilton Badin (8-0) beat Chaminade Julienne 45-28.

3. Aurora (7-1) lost to Barberton 14-6.

4. Granville (7-0) beat Zanesville 35-13.

5. Millersburg West Holmes (8-0) beat Shelby 51-14.

6. Dover (7-0) beat Marietta 49-0.

7. Norton (8-0) beat Springfield 56-0.

8. Hamilton Ross (6-1) beat Harrison 55-17.

9. Chagrin Falls Kenston (7-1) beat South 3-0.

10. Hubbard (8-0) beat Girad 29-15.

1. Cincinnati Wyoming (8-0) beat Mariemont 40-9.

2. Bloom-Carroll (8-0) beat Logan Elm 49-13.

3. Eaton (8-0) beat Carlisle 37-0.

4. Beloit West Branch (8-0) beat Alliance 50-27.

5. Cincinnati McNicholas (7-0) canc.

6. Waverly (6-1) lost to Wheelersburg 21-14.

7. Clarksville Clinton-Massie (6-1) beat Batavia 73-0.

8. Van Wert (7-1) beat Kenton 63-20.

9. Bellevue (7-1) beat Columbian 42-12.

10. Youngstown Ursuline (4-3) canc.

1. Kirtland (7-0) beat Lakeside 63-28.

2. Canfield S. Range (8-0) beat Jeferson Area 63-21.

3. Tontogany Otsego (7-0) beat beat Genoa Area 36-21.

4. Ironton (7-1) beat Coal Grove 48-0.

5. West Lafayette Ridgewood (7-0) beat

6. Garrettsville Garfield (8-0) canc.

7. Sugarcreek Garaway (8-0) beat Tuscarawas Valley 40-0.

8. Piketon (8-0) beat Adena 51-20

9. Cincinnati Mariemont (6-2) lost to Cincinnati Wyoming 40-9.

10. Versailles (7-1) beat St. John’s 45-14.

1. Archbold (8-0) beat Swanton 56-0.

(tie) Mechanicsburg (8-0) beat Fairbanks 42-14.

3. Coldwater (7-1) beat Minster 42-0.

4. Columbia Station Columbia (8-0) beat Oberlin 49-6.

5. West Jefferson (8-0) beat Triad 51-7.

6. Beverly Fort Frye (5-1) canc.

(tie) Columbus Grove (8-0) beat Ada 58-7.

8. Ashland Crestview (8-0) beat Plymouth 43-8.

9. Mogadore (6-2) lost to Southeast 21-6.

10. Galion Northmor (8-0) beat Mount Gilead 49-16.

1. Maria Stein Marion Local (8-0) beat New Bremen 41-33.

2. Newark Catholic (8-0) beat Lakewood 42-0.

3. Norwalk St. Paul (7-0) beat Western Reserve 10-0.

4. Bascom Hopewell-Loudon (7-1) beat Northwood 40-6.

5. Lima Central Catholic (7-1) beat Licking Valley 37-20.

6. Shadyside (6-1) lost to Bellaire 13-12.

7. New Madison Tri-Village (7-1) beat Dixie 34-2.

8. Sugar Grove Berne Union (7-0) beat Worthington CHristian 40-14.

9. Lucas (6-1) canc.

10. New Bremen (5-3) lost to Marion Local 41-33.

