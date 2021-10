Ohio High School Football How They Fared

1. Cincinnati St. Xavier (6-1) lost to Lou. Trinity, KY 33-32.

2. Lakewood St. Edward (6-0) beat St. Ignatius 19-14.

3. Medina (7-0) beat Mentor 35-14.

4. Springfield (6-0) beat Springboro 26-0.

5. Marysville (6-0) beat Dublin Jerome 34-0.

6. Columbus Upper Arlington (7-0) beat Olentangy Liberty 41-24.

7. Massillon Jackson (7-0) beat GlenOak 31-0.

8. West Chester Lakota West (5-1) beat

9. Cincinnati Moeller (5-2) lost to Elder 59-58, OT

10. Centerville (6-1) defeated Beavercreek 53-0.

1. Cleveland Benedictine (6-0) beat Brecksville 37-3.

2. Kings Mills Kings (7-0) beat West Clermont 49-7.

3. Hudson (6-1) lost to Nordonia 29-28.

4. Willoughby South (7-0) beat Mayfield 21-15.

5. Piqua (7-0) beat Greenville 49-0.

5. Cincinnati La Salle (4-2) lost Indpls. Cathedral In 35-7.

7. Medina Highland (6-1) beat Revere 55-14.

8. Sunbury Big Walnut (7-0) beat Worthington Kilbourne 56-28.

9. Akron Hoban (5-2) beat St. Francis NY 23-3.

10. Toledo Central Catholic (5-2) beat Clay 60-0.

1. Chardon (7-0) beat New Philadelphia 21-0.

2. Hamilton Badin (7-0) beat Archbishop Alter 31-0.

3. Aurora (7-0) beat Cleveland Heights 49-19.

4. Millersburg West Holmes (7-0) beat Lexington 27-10.

5. Granville (6-0) beat Bishop Watterson 32-10.

6. Dover (6-0) beat Strongville 14-13.

7. Steubenville (5-2) lost to St Francis DeSales 36-21.

8. Chagrin Falls Kenston (6-1) beat Madison 42-15.

9. Hamilton Ross (5-1) beat Talawanda 41-20.

10. Norton (7-0) beat beat Cloverleaf 34-3.

1. Cincinnati Wyoming (7-0) beat Taylor 18-0.

2. Bloom-Carroll (7-0) beat Fairfield Union 35-7.

3. Eaton (7-0) beat Brookville 29-7.

4. Beloit West Branch (7-0) beat Carrollton 43-12.

5. Cincinnati McNicholas (7-0) beat Bishop Fenwick 34-14.

6. Waverly (6-0) beat Valley 42-14.

7. Clarksville Clinton-Massie (5-1) beat Western Brown 42-35.

8. Youngstown Ursuline (4-2) lost to St Vincent-St Mary 49-14.

9. Van Wert (6-1) beat Shawnee 49-14.

10. Cleveland Villa Angela-St. Joseph (4-1) beat Lake Catholic 49-20.

1. Kirtland (6-0) beat Perry 30-6.

2. Canfield S. Range (7-0) beat Niles McKinley 41-0.

3. Tontogany Otsego (6-0) canc.

4. Ironton (6-1) beat Rock Hill 54-6.

5. Garrettsville Garfield (7-0) beat Campbell Memorial 56-6.

6. West Lafayette Ridgewood (7-0) beat Sandy Valley 40-13.

7. Sugarcreek Garaway (7-0) beat Indian Valley 14-0.

8. Pemberville Eastwood (6-1) lost to Elmwood 56-49.

9. Piketon (6-0) canc.

10. Cincinnati Mariemont (6-1) beat Der Park 41-28.

1. Coldwater (6-1) lost to St. Henry 21-14.

2. Beverly Fort Frye (5-1) lost to Lima Central Catholic 30-23.

3. Archbold (7-0) beat Evergreen 47-0.

4. Mechanicsburg (7-0) beat Northeastern 34-7.

5. Columbia Station Columbia (7-0) beat Wellington 49-14.

6. West Jefferson (7-0) beat West Liberty-Salem 42-28.

7. Ashland Crestview (7-0) beat South Central 56-13.

8. Columbus Grove (7-0) beat Crestview 38-0.

9. Mogadore (6-1) beat University School 33-18.

10. Arcanum (6-1) lost to Tri-Village 53-28.

1. Maria Stein Marion Local (7-0) beat Fort Recovvery 30-0.

2. Newark Catholic (7-0) beat Johnstown 41-0.

3. Norwalk St. Paul (7-0) beat Western Reserve 10-0.

4. Bascom Hopewell-Loudon (6-1) beat St Joseph Central Catholic 37-0.

5. Shadyside (6-0) canc.

6. Sugar Grove Berne Union (6-0) did not play.

7. Lucas (6-1) beat Calvert 36-14.

8. New Madison Tri-Village (6-1) beat Arcanum 53-28.

9. Edon (6-1) beat Hilltop 56-8.

(tie) Lima Central Catholic (6-1) beat Fort Frye 30-23.

(tie) New Bremen (5-2) beat Minster 35-7.

