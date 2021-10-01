Fink’s Friday Night Blitz Scores 10.1.21

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Nichole Hannahs28

TRI-VALLEY: 31 PHILO: 14 HALFTIME

JOHN GLENN: 35 RIVER VIEW: 0 HALFTIME

MAYSVILLE: 7 SHERIDAN: 12 HALFTIME

COSHOCTON: 19 CROOKSVILLE: 0 HALFTIME

WEST MUSKINGUM 19 MORGAN: 14 HALFTIME

MEADOWBROOK: 14 NEW LEXINGTON: 0 HALFTIME

ZANESVILLE: 7 LICKING HEIGHTS: 7 HALFTIME

GRANVILLE 23 BISHOP WATTERSON 10 HALFTIME

LICKING VALLEY: 0 WATKINS MEMORIAL: 7 HALFTIME

HEATH: 42 UTICA: 0

NEWARK: 0 REYNOLDSBURG: 41 HALFTIME

LAKEWOOD: 7 JOHNSTOWN-NORTHRIDGE: 34

ROSECRANS 20 FISHER CATHOLIC: 24

MILLER: 0 GROVE CITY CHRISTIAN: 0

RIDGEWOOD: 27 SANDY VALLEY: 7

CALDWELL: 0 BUCKEYE LOCAL: 7 HALFTIME

CAMBRIDGE:7 RAVENNA: 20 HALFTIME

SHENANDOAH: 22 MONROE CENTRAL: 8 HALFTIME

BUCKEY TRAIL: 0 MALVERN: 12 HALFTIME

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