Fink’s Friday Night Blitz Scores 10.1.21

TRI-VALLEY: 31 PHILO: 14 HALFTIME
JOHN GLENN: 35 RIVER VIEW: 0 HALFTIME
MAYSVILLE: 7 SHERIDAN: 12 HALFTIME
COSHOCTON: 19 CROOKSVILLE: 0 HALFTIME
WEST MUSKINGUM 19 MORGAN: 14 HALFTIME
MEADOWBROOK: 14 NEW LEXINGTON: 0 HALFTIME
ZANESVILLE: 7 LICKING HEIGHTS: 7 HALFTIME
GRANVILLE 23 BISHOP WATTERSON 10 HALFTIME
LICKING VALLEY: 0 WATKINS MEMORIAL: 7 HALFTIME
HEATH: 42 UTICA: 0
NEWARK: 0 REYNOLDSBURG: 41 HALFTIME
LAKEWOOD: 7 JOHNSTOWN-NORTHRIDGE: 34
ROSECRANS 20 FISHER CATHOLIC: 24
MILLER: 0 GROVE CITY CHRISTIAN: 0
RIDGEWOOD: 27 SANDY VALLEY: 7
CALDWELL: 0 BUCKEYE LOCAL: 7 HALFTIME
CAMBRIDGE:7 RAVENNA: 20 HALFTIME
SHENANDOAH: 22 MONROE CENTRAL: 8 HALFTIME
BUCKEY TRAIL: 0 MALVERN: 12 HALFTIME
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