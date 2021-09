NATIONAL LEAGUE

BATTING_Soto, Washington, .321; T.Turner, Los Angeles, .318; B.Harper, Philadelphia, .314; N.Castellanos, Cincinnati, .309; A.Frazier, San Diego, .307; Winker, Cincinnati, .305; F.Freeman, Atlanta, .301; Riley, Atlanta, .300; Crawford, San Francisco, .299; Segura, Philadelphia, .298.

RUNS_F.Freeman, Atlanta, 113; Soto, Washington, 104; B.Harper, Philadelphia, 95; Goldschmidt, St. Louis, 94; Tatis Jr., San Diego, 94; T.Turner, Los Angeles, 94; Albies, Atlanta, 93; Cronenworth, San Diego, 90; Muncy, Los Angeles, 90; C.Taylor, Los Angeles, 90.

RBI_Duvall, Atlanta, 107; Arenado, St. Louis, 103; Albies, Atlanta, 97; M.Machado, San Diego, 95; Riley, Atlanta, 94; Tatis Jr., San Diego, 93; J.Aguilar, Miami, 93; Votto, Cincinnati, 92; Soto, Washington, 90; Goldschmidt, St. Louis, 90.

HITS_T.Turner, Los Angeles, 176; F.Freeman, Atlanta, 169; A.Frazier, San Diego, 166; Goldschmidt, St. Louis, 164; Riley, Atlanta, 163; Edman, St. Louis, 160; N.Castellanos, Cincinnati, 155; Reynolds, Pittsburgh, 155; Soto, Washington, 151; Albies, Atlanta, 149; M.Machado, San Diego, 149.

DOUBLES_Edman, St. Louis, 41; B.Harper, Philadelphia, 39; N.Castellanos, Cincinnati, 37; Albies, Atlanta, 35; Arenado, St. Louis, 33; Goldschmidt, St. Louis, 33; Story, Colorado, 33; A.Frazier, San Diego, 32; Reynolds, Pittsburgh, 32; Winker, Cincinnati, 32.

TRIPLES_D.Peralta, Arizona, 8; Albies, Atlanta, 6; Cronenworth, San Diego, 6; Hampson, Colorado, 6; Duggar, San Francisco, 5; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5; Reynolds, Pittsburgh, 5; Story, Colorado, 5; 7 tied at 4.

HOME RUNS_Tatis Jr., San Diego, 39; Duvall, Atlanta, 37; Alonso, New York, 35; Muncy, Los Angeles, 34; Votto, Cincinnati, 33; B.Harper, Philadelphia, 33; Arenado, St. Louis, 33; Báez, New York, 31; Riley, Atlanta, 30; F.Freeman, Atlanta, 30.

STOLEN BASES_T.Turner, Los Angeles, 30; Edman, St. Louis, 27; Tatis Jr., San Diego, 25; Chisholm Jr., Miami, 22; S.Marte, Oakland, 22; Tapia, Colorado, 20; Story, Colorado, 19; Báez, New York, 18; Acuña Jr., Atlanta, 17; Albies, Atlanta, 17; Hampson, Colorado, 17.

PITCHING_J.Urías, Los Angeles, 18-3; Wainwright, St. Louis, 16-7; Scherzer, Los Angeles, 15-4; Buehler, Los Angeles, 14-4; Gausman, San Francisco, 14-6; Hendricks, Chicago, 14-7; Wheeler, Philadelphia, 14-9; Morton, Atlanta, 13-6; Suter, Milwaukee, 12-5; Mahle, Cincinnati, 12-6.

ERA_Scherzer, Los Angeles, 2.08; Burnes, Milwaukee, 2.34; Woodruff, Milwaukee, 2.52; Buehler, Los Angeles, 2.58; Wheeler, Philadelphia, 2.79; Wainwright, St. Louis, 2.89; Gausman, San Francisco, 2.92; Stroman, New York, 3.00; Alcantara, Miami, 3.05; J.Urías, Los Angeles, 3.10.

STRIKEOUTS_Wheeler, Philadelphia, 240; Scherzer, Los Angeles, 226; Burnes, Milwaukee, 221; Gausman, San Francisco, 211; Aa.Nola, Philadelphia, 211; Woodruff, Milwaukee, 208; Mahle, Cincinnati, 198; Buehler, Los Angeles, 196; Morton, Atlanta, 195; Musgrove, San Diego, 190; F.Peralta, Milwaukee, 190.