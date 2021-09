Saturday’s Scores

PREP FOOTBALL=

Bellaire 45, Cambridge 14

Bryan 30, Delta 0

Chardon NDCL 56, Cle. Hts. Lutheran E. 8

Cin. Hughes 46, Cin. Purcell Marian 13

Cle. St. Ignatius 33, Akr. Hoban 27

Cols. DeSales 44, Akr. Buchtel 14

E. Cle. Shaw 20, Warrensville Hts. 14

Franklin Furnace Green 36, Fairview, Ky. 21

Hamilton Badin 21, Hamilton Ross 10

Kiski School, Pa. 29, Hunting Valley University 14

Lima Cent. Cath. 60, Willard 2

Magnolia Sandy Valley 40, Tuscarawas Cent. Cath. 14

Minford 16, Lees Creek E. Clinton 14

Norwalk St. Paul 38, Ashland Mapleton 0

Oberlin Firelands 61, Oberlin 0

Portsmouth Notre Dame 40, Zanesville Rosecrans 6

Sandusky St. Mary 16, Lakeside Danbury 6

Sullivan Black River 40, Lorain Clearview 7

Tiffin Calvert 54, Fremont St. Joseph 21

Warren Howland 42, Tol. Waite 6

Windham 36, Steubenville Cath. Cent. 6

Worthington Christian 31, Lancaster Fisher Cath. 17

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Cin. Hills Christian Academy vs. Cin. Taft, ccd.

Parma Hts. Holy Name vs. Parma, ccd.

___

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

___

Information from: ScoreStream Inc., http://ScoreStream.com