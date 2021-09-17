Fink’s Friday Night Football Scoreboard

MAYSVILLE:31 WEST MUSKINGUM: 7 FINAL
Tornadoes falls to 4-1 on the season.
NEW LEXINGTON: 6 TRI-VALLEY: 27 HALFTIME
CROOKSVILLE: 0 PHILO: 45 FINAL
SHERIDAN: 21 MORGAN: 14 HALFTIME
RIVER VIEW: 22 MEADOWBROOK: 20 HALFTIME
ZANESVILLE: 21 HEATH: 0 HALFTIME
NEWARK CATHOLIC: 28 LICKING HEIGHTS: 14
NEWARK: 0 NEW ALBANY: 77 FINAL
GRANVILLE: 33 JOHNSTOWN-MONROE: 8 HALFTIME
LICKING VALLEY: 55 JOHNSTOWN-NORTHRIDGE: 7 FINAL
LAKEWOOD: 0 ONTARIO: 0
RIDGEWOOD: 25 EAST CANTON: 6 HALFTIME
BUCKEYE TRAIL: 0 INDIAN VALLEY: 31 HALFTIME
CALDWELL: 13 EASTERN: 6
SHENANDOAH: 20 UNION LOCAL: 14
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