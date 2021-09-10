Fink’s Friday Night Football Scoreboard

WEST MUSKINGUM: 28 NEW LEXINGTON: 13 HALFTIME
JOHN GLENN: 35 SHERIDAN: 0 HALFTIME
TRI-VALLEY: 21 MAYSVILLE: 7 HALFTIME
MEADOWBROOK: 42 CROOKSVILLE: 0 HALFTIME
RIVER VIEW: 19 PHILO: 0 HALFTIME
MORGAN: 0 COSHOCTON: 21 HALFTIME
BISHOP WATTERSON: 22 LICKING VALLEY: 0 HALFTIME
FORT FRYE: 0 ZANESVILLE: 7 HALFTIME
GRANVILLE: 14 HEATH: 0 HALFTIME
LAKEWOOD: BEXLEY:
NEWARK: 0 THOMAS WORTHINGTON: 28 HALFTIME
LICKING VALLEY: 0 BISHOP WATTERSON: 22 HALFTIME
SHENANDOAH: 12 JOHNSTOWN NORTHRIDGE: 16 HALF
BUCKEYE TRAIL: CLAYMONT:
CALDWELL: 39 MONROE CENTRAL: 8
RIDGEWOOD: 7 DALTON: 0 HALFTIME
Please follow and like us: