Fink’s Friday Night Football Scoreboard

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Nichole Hannahs16

WEST MUSKINGUM: 28 NEW LEXINGTON: 13 HALFTIME

JOHN GLENN: 35 SHERIDAN: 0 HALFTIME

TRI-VALLEY: 21 MAYSVILLE: 7 HALFTIME

MEADOWBROOK: 42 CROOKSVILLE: 0 HALFTIME

RIVER VIEW: 19 PHILO: 0 HALFTIME

MORGAN: 0 COSHOCTON: 21 HALFTIME

BISHOP WATTERSON: 22 LICKING VALLEY: 0 HALFTIME

FORT FRYE: 0 ZANESVILLE: 7 HALFTIME

GRANVILLE: 14 HEATH: 0 HALFTIME

LAKEWOOD: BEXLEY:

NEWARK: 0 THOMAS WORTHINGTON: 28 HALFTIME

LICKING VALLEY: 0 BISHOP WATTERSON: 22 HALFTIME

SHENANDOAH: 12 JOHNSTOWN NORTHRIDGE: 16 HALF

BUCKEYE TRAIL: CLAYMONT:

CALDWELL: 39 MONROE CENTRAL: 8

RIDGEWOOD: 7 DALTON: 0 HALFTIME

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