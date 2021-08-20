PREP FOOTBALL=
Akr. Kenmore-Garfield 30, Akr. Springfield 14
Amanda-Clearcreek 17, Plain City Jonathan Alder 7
Andover Pymatuning Valley 22, Mineral Ridge 7
Anna 24, Lewistown Indian Lake 21
Antwerp 49, Montpelier 8
Apple Creek Waynedale 42, Zoarville Tuscarawas Valley 13
Arcanum 40, Cin. Dohn High School 8
Arlington 48, Paulding 18
Ashville Teays Valley 28, Chillicothe 17
Austintown Fitch 27, Youngs. Chaney High School 0
Avon 38, Brunswick 0
Avon Lake 24, Strongsville 10
Barberton 26, Louisville 7
Bascom Hopewell-Loudon 30, Carey 15
Bellefontaine Benjamin Logan 28, N. Lewisburg Triad 6
Beloit W. Branch 47, E. Liverpool 6
Beverly Ft. Frye 49, Reigning Thunder 6
Bishop Fenwick 14, Franklin 2
Bluffton 75, Cory-Rawson 0
Bowerston Conotton Valley 48, Strasburg-Franklin 8
Brookfield 35, McDonald 6
Brookville 49, Lewisburg Tri-County N. 0
Bucyrus 49, Union City Mississinawa Valley 14
Byesville Meadowbrook 42, Zanesville Maysville 25
Cambridge 27, Wintersville Indian Creek 7
Can. Glenoak 31, Shaker Hts. 22
Can. South 49, Akr. North 0
Carlisle 20, W. Alexandria Twin Valley S. 0
Centerburg 40, Utica 14
Chagrin Falls Kenston 35, Chagrin Falls 0
Chardon 28, Cle. Glenville 14
Cin. Elder 28, Cov. Catholic, Ky. 6
Cin. La Salle 20, Cin. Colerain 14
Cin. St. Xavier 31, W. Chester Lakota W. 14
Cin. Turpin 28, Cin. Oak Hills 14
Cin. Walnut Hills 22, Cin. Aiken 14
Cin. Wyoming 26, Harrison 21
Circleville 35, Chillicothe Huntington 0
Circleville Logan Elm 28, Chillicothe Zane Trace 27, OT
Cle. Cent. Cath. 36, Cle. E. Tech 0
Cle. Hts. Lutheran E. 39, Cle. John Adams 0
Coldwater 44, Kenton 14
Collins Western Reserve 40, Wellington 12
Cols. Beechcroft 24, Cols. Briggs 6
Cols. Hamilton Twp. 21, Cols. Franklin Hts. 0
Columbia Station Columbia 47, Independence 10
Columbus Grove 31, Pandora-Gilboa 6
Convoy Crestview 35, Rockford Parkway 13
Dalton 41, E. Can. 0
Day. Chaminade Julienne 38, Troy 20
DeGraff Riverside 29, Ansonia 14
Defiance Ayersville 27, Delta 12
Delaware Buckeye Valley 26, Delaware Hayes 22
Delaware Olentangy Berlin 17, Cols. DeSales 12
Dola Hardin Northern 29, Arcadia 21
Dresden Tri-Valley 35, Ashland 28
Dublin Jerome 28, Perrysburg 10
Dublin Scioto 29, Grove City 27
Eastlake North 22, Garfield Hts. 15
Edon 49, Edgerton 22
Elida 7, Spencerville 0
Elyria 28, Elyria Cath. 15
Fayetteville-Perry 29, Cedarville 21
Findlay 24, Whitehouse Anthony Wayne 14
Findlay Liberty-Benton 14, Leipsic 0
Ft. Loramie 40, Minster 7
Ft. Recovery 39, Haviland Wayne Trace 21
Galion 15, Marion Elgin 12
Galion Northmor 27, Attica Seneca E. 23
Germantown Valley View 25, Spring. Shawnee 7
Gibsonburg 14, Tol. Ottawa Hills 10
Gnadenhutten Indian Valley 37, Lisbon Beaver 26
Green 48, Akr. Ellet 6
Greenwich S. Cent. 41, Willard 15
Grove City Cent. Crossing 27, Cols. Marion-Franklin 6
Hamilton Badin 27, Cin. Mt. Healthy 7
Hamilton Ross 48, Wilmington 31
Hamler Patrick Henry 41, Hicksville 16
Harrod Allen E. 41, McGuffey Upper Scioto Valley 6
Heath 20, Baltimore Liberty Union 13
Hilliard Bradley 41, Sylvania Northview 0
Hilliard Darby 17, Lewis Center Olentangy Orange 0
Hilliard Davidson 27, Brecksville-Broadview Hts. 24
Hubbard 48, Creston Norwayne 28
Huber Hts. Wayne 41, Day. Dunbar 0
Hudson 49, Solon 35
Ironton 40, Wheelersburg 6
Kansas Lakota 42, Monroeville 20
Kings Mills Kings 31, Middletown 6
Kirtland 50, Painesville Harvey 6
LaGrange Keystone 39, West Salem Northwestern 35
Lakewood St. Edward 33, Tol. Cent. Cath. 10
Leavittsburg LaBrae 40, Cortland Lakeview 0
Liberty Center 23, Defiance Tinora 21
Lima Bath 14, Bowling Green 0
Lima Perry 27, Sidney Lehman 13
Lore City Buckeye Trail 38, Caldwell 22
Lucas 34, Danville 20
Lyndhurst Brush 41, Ashtabula Lakeside 20
Malvern 55, E. Palestine 0
Mansfield Sr. 18, Norwalk 12
Mantua Crestwood 28, Rootstown 7
Maple Hts. 53, Cle. JFK 0
Maria Stein Marion Local 31, Wapakoneta 6
Mason 15, Gahanna Lincoln 7
McArthur Vinton County 12, Chillicothe Unioto 7
McComb 28, Millbury Lake 0
Mechanicsburg 35, Spring. Kenton Ridge 28
Medina 31, Warren Harding 14
Medina Buckeye 10, Lodi Cloverleaf 0
Medina Highland 38, Berea-Midpark 14
Mentor 49, Can. McKinley 7
Miami Valley Christian Academy 38, Millersport 6
Miamisburg 31, W. Carrollton 7
Milan Edison 27, Oberlin Firelands 24
Milford 41, Trenton Edgewood 14
Milford Center Fairbanks 17, Cardington-Lincoln 0
Millersburg W. Holmes 26, Bishop Watterson 16
Milton-Union 51, New Paris National Trail 0
Mogadore 35, Mogadore Field 0
Morrow Little Miami 33, Goshen 3
Mt. Gilead 49, Morral Ridgedale 14
Mt. Victory Ridgemont 56, Vanlue 16
N. Bend (Cleves) Taylor 38, Spring. Greenon 17
N. Olmsted 52, N. Ridgeville 7
N. Robinson Col. Crawford 55, Mt. Blanchard Riverdale 7
N. Royalton 43, Westlake 7
New Albany 50, Pataskala Watkins Memorial 7
New Bremen 28, Marion, Ind. 14
New Lexington 13, Lancaster Fairfield Union 6
New Madison Tri-Village 21, Troy Christian 7
New Matamoras Frontier 34, Bridgeport 20
New Washington Buckeye Cent. 45, Crestline 12
Newark Cath. 34, Bishop Ready 8
Newton Falls 35, Atwater Waterloo 8
Northwood 34, Elmore Woodmore 0
Oak Harbor 47, Fostoria 0
Olmsted Falls 50, Lorain 6
Parma 20, Lorain Clearview 8
Parma Hts. Valley Forge 40, Amherst Steele 9
Pemberville Eastwood 42, Ottawa-Glandorf 19
Peninsula Woodridge 15, Richfield Revere 14
Perry 26, Painesville Riverside 6
Philo 41, Athens 0
Pickerington N. 23, Lancaster 10
Piketon 28, Minford 6
Piqua 54, Day. Belmont 0
Plymouth 51, Oberlin 13
Portsmouth Sciotoville 22, Zanesville Rosecrans 20
Racine Southern 37, Stewart Federal Hocking 8
Reedsville Eastern 39, Franklin Furnace Green 8
Richwood N. Union 36, Marion Pleasant 0
Rocky River 56, Grafton Midview 24
Rocky River Lutheran W. 37, Fairview 13
Rossford 55, Swanton 7
STVM 21, Wadsworth 14
Salineville Southern 34, Richmond Edison 21
Sandusky 45, Holland Springfield 0
Sandusky Perkins 61, Tol. Woodward 0
Shadyside 26, Martins Ferry 6
Sheffield Brookside 43, Wickliffe 6
Shelby 55, Mansfield Madison 6
Smithville 20, Massillon Tuslaw 13
Spring. NE 49, Bradford 16
Springfield 24, Cle. St. Ignatius 20
St. Clairsville 42, Carrollton 35
St. Henry 42, Covington 0
St. Marys Memorial 10, London 7
Steubenville 22, Powell Olentangy Liberty 7
Stow-Munroe Falls 55, Cuyahoga Falls 0
Streetsboro 70, Girard 35
Struthers 46, Louisville Aquinas 12
Sugar Grove Berne Union 41, Coal Grove Dawson-Bryant 22
Sugarcreek Garaway 27, New Concord John Glenn 0
Sullivan Black River 21, Akr. Manchester 14
Sunbury Big Walnut 41, Cols. St. Charles 0
Sylvania Southview 28, Tol. Rogers 18
Tol. St. Francis 21, Clyde 14
Uniontown Lake 35, Alliance 7
Van Wert 47, Bryan 28
Versailles 42, Celina 0
Vienna Mathews 6, Steubenville Cath. Cent. 0
W. Lafayette Ridgewood 51, Coshocton 0
Warren JFK 48, Warren Champion 6
Wauseon 40, Sherwood Fairview 8
Waverly 42, Washington C.H. Miami Trace 3
Waynesfield-Goshen 42, Ada 12
Westerville Cent. 14, Westerville N. 7
Westerville S. 29, Lewis Center Olentangy 17
Williamsburg 44, Batavia 6
Willow Wood Symmes Valley 42, Crown City S. Gallia 0
Windham 27, Lisbon David Anderson 13
Wooster 30, Orrville 6
Worthington Kilbourne 43, Cols. Walnut Ridge 0
Xenia 34, Beavercreek 14
Youngs. Boardman 28, Youngs. Mooney 7
Youngs. Valley Christian 36, Campbell Memorial 6
Zanesville 41, Newark 0
Zanesville W. Muskingum 37, Hebron Lakewood 0
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/